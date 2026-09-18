No es el 21 de septiembre: cuándo empieza realmente la primavera en Argentina en 2026 + Agregar ámbito en









El inició científico del cambio estacional no coincide con la fecha tradicional del calendario. Cuándo comienza y qué fenómeno astronómico marca el momento exacto.

Aunque los festejos se mantienen el 21 de septiembre, el inicio astronómico de la primavera es otro. Magnific

Para el imaginario colectivo argentino la primavera empieza el 21 de septiembre todos los años, una fecha instalada a fuerza de tradición, picnics y festejos. Sin embargo, la astronomía no siempre va de la mano con el calendario escolar y este 2026 el inicio científico de la estación volverá a quedar corrido de la celebración popular.

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El verdadero comienzo lo marca el equinoccio, un fenómeno planetario exacto que ajusta su horario cada año. De esta manera, mientras los jóvenes argentinos salen al aire libre a festejar el 21, la ciencia marca en el reloj un momento diferente muy preciso para la llegada formal de la nueva estación.

Magnific Qué es el equinoccio El término proviene del latín y significa "noche igual". Este fenómeno ocurre dos veces al año, para dar paso a la primavera y al otoño, y señala el momento en que el Sol se ubica justo por encima de la línea del Ecuador. Al alinearse justo sobre esa franja, el día y la noche pasan a tener exactamente la misma duración de 12 horas.

Esto sucede por la combinación entre la órbita de la Tierra y su inclinación axial de 23,5 grados. A partir de ese punto de quiebre, en nuestro hemisferio los días comienzan a ganar más minutos de luz solar y las noches se vuelven más cortas, un proceso inverso al que atraviesa el hemisferio norte, donde arranca el otoño.

Fecha y hora exacta en la que empieza la primavera 2026 en la Argentina Según los registros oficiales del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio vernal de este 2026 se producirá el martes 22 de septiembre a las 21:05, hora local. En el tiempo universal coordinado (UTC), el evento quedará registrado a las 00:05 del 23 de septiembre.

Magnific Esta pequeña diferencia ocurre porque el año astronómico (el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol) dura 365,2422 días y no encaja de forma exacta con los 365 días del calendario gregoriano. De acuerdo con el SHN, esa acumulación de fracciones de tiempo hace que las estaciones cambien de horario constantemente y solo vuelvan a repetirse en la misma fecha exacta tras un ciclo de 400 años.

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