El INCAA avanzó con nuevos despidos de personal + Agregar ámbito en









El organismo dispuso que dos agentes de planta permanente queden en situación de disponibilidad en el marco del proceso de reorganización iniciado tras la reestructuración interna. Argumentó que aún existe una dotación superior a la considerada óptima para su funcionamiento.

La resolución aprueba el pase a disponibilidad de dos trabajadores de planta permanente del instituto por un período de nueve meses.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dispuso el pase a situación de disponibilidad de nuevos agentes de planta permanente al considerar que mantiene una dotación de personal superior a la necesaria para su funcionamiento. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 236/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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La decisión se enmarca en el proceso de reorganización y reordenamiento que el organismo viene llevando adelante desde diciembre de 2023, en línea con las reformas impulsadas en distintos organismos de la Administración Pública Nacional.

Según se desprende de los fundamentos de la resolución, durante este período el instituto avanzó con una readecuación de su estructura organizativa que incluyó la eliminación de unidades operativas, la supresión de determinadas funciones y la automatización de tareas como parte de un proceso de modernización interna.

El texto señala que esas medidas derivaron en la finalización de contratos bajo distintas modalidades y en el pase a disponibilidad de personal de planta permanente. Sin embargo, el organismo sostuvo que "existe aún a la fecha un exceso de dotación de personal", de acuerdo con los análisis realizados por las áreas competentes.

Por ese motivo, el presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, resolvió continuar con el proceso de adecuación de personal previsto en la Ley Marco de Empleo Público Nacional, que contempla el pase a disponibilidad de agentes cuando se determina que la dotación excede la considerada óptima para el organismo.

La resolución aprueba el pase a disponibilidad de dos trabajadores de planta permanente del instituto por un período de nueve meses. En los considerandos, el organismo también recordó que el Decreto 662/2024 estableció que los gastos de personal, gastos generales e inversiones financiados con recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico no podrán superar el 20% de los ingresos anuales percibidos por el instituto.