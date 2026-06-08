El INCAA bautizó con el nombre de Luis Brandoni a un laboratorio de desarrollo de proyectos cinematográficos + Agregar ámbito en









La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este lunes. El organismo destacó la trayectoria del actor y sostuvo que su aporte al cine, el teatro y la televisión lo convirtió en "una de las figuras más representativas y respetadas de la cultura nacional".

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dispuso que el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027 lleve el nombre de Luis Brandoni, en reconocimiento a la trayectoria artística y cultural del actor.

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La decisión fue formalizada a través de la Resolución 185/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano.

Según se detalla en los considerandos de la norma, el concurso fue creado como un espacio de "estímulo, formación y fortalecimiento de la creación audiovisual" destinado a productores, directores y guionistas, con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos cinematográficos y contribuir al crecimiento de la industria audiovisual nacional.

Al fundamentar la decisión, el INCAA destacó la "extensa y destacada labor y compromiso como actor" de Brandoni y afirmó que su trayectoria significó "un aporte invaluable al cine, el teatro y la televisión", además de consolidarlo como "una de las figuras más representativas y respetadas de la cultura nacional".

La resolución también señala que la contribución del actor al desarrollo de la cinematografía argentina y su "permanente defensa de los valores culturales" lo convierten en "un referente para las nuevas generaciones de productores, directores y guionistas".

De esta manera, el organismo resolvió que el programa pase a denominarse oficialmente "Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027: Luis Brandoni", con el objetivo de reconocer su trayectoria y perpetuar su legado dentro del patrimonio cultural argentino.