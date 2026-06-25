Caos y colapso en Autopista 9 de Julio Sur: tres delincuentes persiguieron a un motociclista para asaltarlo y uno murió atropellado

El hecho tuvo lugar entre la bajada de la Avenida Iriarte y Caseros. Por el incidente y los respectivos peritajes, solo quedó habilitado un carril lo que derivó en demoras hacia el centro porteño.

El hecho tuvo lugar entre la bajada de la Avenida Iriarte y Caseros. El resto de delincuentes se dio a la fuga.

Tres hombres en moto intentaron robar a otro motociclista esta madrugada en la Autopista 9 de julio Sur . Como resultado del tenso momento, uno murió en el acto y se ordenó un operativo policial que mantiene demorado el tránsito en la zona a la altura del puente Pueyrredón.

El presunto ladrón muerto es un hombre de unos 30 años, quien circulaba junto a su grupo en sentido al centro porteño a la altura de Barracas . De momento, los investigadores intentan determinar si en verdad se trató de un accidente de tránsito.

La concesionaria AUSA fue la que solicitó la presencia del SAME en el lugar tras el hecho, según La Nación. De acuerdo a esos primeros datos, el delincuente iba acompañado por otros dos sospechosos.

autopista 9 de julio demoras La concesionaria AUSA fue la que solicitó la presencia del SAME en el lugar tras el hecho. @bagliettoc

Por el incidente y los respectivos peritajes, solo quedó habilitado un carril, por lo que se registraban grandes demoras en sentido al centro porteño en plena hora pico, con decenas de vehículos intentando cruzar desde la zona sur del conurbano.

La fila afectaba las avenidas principales de Avellaneda y Lanús, mientras en CABA las demoras para transitar se registraron además sobre la avenida Montes de Oca y Los Hornos, según constató LN+.

ANSV unifica códigos de infracciones de tránsito en todo el país: qué cambia para los conductores

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha una modificación que impacta directamente en el sistema de multas de tránsito de todo el país. A través de la Disposición 167/2026, el organismo aprobó un nomenclador único para identificar las faltas viales dentro del sistema nacional de scoring, una medida que apunta a unificar criterios entre provincias y municipios.

La decisión no crea nuevas infracciones, ni modifica las sanciones actualmente vigentes. Tampoco altera los montos de las multas establecidos por cada jurisdicción. Lo que cambia es la forma en que esas faltas quedan registradas dentro del sistema nacional, mediante códigos unívocos que permiten utilizar un mismo lenguaje administrativo en todo el territorio.

Con la nueva disposición, cada infracción tendrá una identificación común en todas las jurisdicciones adheridas. La medida forma parte del proceso de fortalecimiento del sistema federal de scoring que la ANSV viene impulsando desde hace varios años, para consolidar un esquema de control más uniforme a nivel nacional.