¿Pasó la fiebre del oro? Cruzó la línea de los u$s4.000 y se debilita por el dólar

El metal precioso amplió sus pérdidas tras caer por debajo de una referencia clave por primera vez desde noviembre de 2025. El mercado mira las señales de la Reserva Federal y el impacto de las tasas altas sobre los activos sin rendimiento.

Aunque el oro suele ser considerado una cobertura frente a la inflación, pierde atractivo en contextos de tasas elevadas porque no ofrece rendimiento.

El oro extendió sus pérdidas este jueves y quedó cerca de su nivel más bajo en más de siete meses, presionado por la fortaleza del dólar y por las crecientes expectativas de nuevas subas de tasas de interés en Estados Unidos durante este año.

El oro al contado bajaba 0,2% hasta los u$s3.993,33 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en agosto se mantenían estables en torno a los u$s4.008,30.

La cotización del metal había retrocedido el miércoles por debajo del umbral de los u$s4.000 por primera vez desde noviembre de 2025. Con ese movimiento, el oro acumula una caída del 29% frente al máximo histórico de u$s5.594,82 alcanzado el 29 de enero.

“El oro se encuentra simplemente en una tendencia bajista en este momento, en un contexto de fortaleza del dólar estadounidense”, explicó Matt Simpson, analista de StoneX, citado por la agencia Reuters.

El ajuste en el precio del oro se da en un escenario de mayor presión inflacionaria en Estados Unidos, impulsada por la guerra con Irán, y de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Ese combo reforzó las expectativas de nuevas subas de tasas y redujo el atractivo del oro como refugio financiero.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los operadores prevén tres incrementos de tasas por parte de la Fed este año y asignan una probabilidad cercana al 67% a una suba en septiembre.

Aunque el oro suele ser considerado una cobertura frente a la inflación, pierde atractivo en contextos de tasas elevadas porque no ofrece rendimiento. En ese marco, analistas advierten que los fondos cotizados respaldados por oro podrían enfrentar nuevas salidas de capital si se consolidan las apuestas por una política monetaria más dura.

Otro factor de presión fue el dólar, que se mantuvo firme cerca de su máximo de 13 meses. La apreciación de la moneda estadounidense encarece el oro para compradores que operan con otras divisas y suele actuar como un freno adicional para la demanda.

Los inversores esperan ahora la publicación del índice de gasto en consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Fed, en busca de nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria.

También caen la plata y el platino

El resto de los metales preciosos también operó con debilidad. La plata al contado cedía 0,1%, hasta los u$s57,37 por onza, mientras que el platino perdía 0,8%, hasta los u$s1.566,25. Ambos metales se ubicaban cerca de sus niveles más bajos desde noviembre de 2025.

El paladio, en cambio, registraba una leve suba de 0,4%, hasta los u$s1.171,25 por onza, aunque se mantenía cerca de su menor nivel en nueve meses.

En paralelo, el mercado siguió de cerca la situación en Medio Oriente, mientras Líbano e Israel debatían una propuesta respaldada por Estados Unidos para que las fuerzas israelíes transfirieran al ejército libanés parte del territorio capturado durante la guerra con Hezbolá.