El Gobierno conserva aliados y es optimista de aprobar el Súper RIGI en Diputados

El objetivo de destrabar el quorum era uno de los desafíos oficialistas al inicio de la sesión. Diputados

Después de aprobar el acuerdo de pago a fondos buitre en el límite de la fecha consensuada, Diputados debate el régimen del Súper RIGI, la nueva herramienta con la que el Gobierno busca atraer inversiones. En caso de alcanzar la media sanción, la propuesta deberá ser votada en el Senado.

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El régimen ofrece concesiones impositivas y libre disponibilidad de divisas por 30 años a inversiones de "nuevas actividades económicas" de al menos u$s1.000 millones. En su última comisión, el oficialismo consiguió respaldos para el dictamen incorporando un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total y un incentivo al financiamiento a la investigación y desarrollo (pedido por el MID); y la creación de un registro público de proyectos y la institucionalización de un proceso de evaluación antes de ejecutar la prórroga (solicitado por el PRO).

Como referencia de La Libertad Avanza, "Bertie" Benegas Lynch señaló que nadie debería oponerse a "un incentivo a grandes inversiones de nuevas industrias" y remarcó que "el capital va a donde hay negocios y hay seguridad institucional". Sin embargo, se refirió a las concesiones que ofrecieron a sus aliados para construir una mayoría: "Empezamos con esas cuestiones como la típica de 'tienen que reinvertir en la Argentina'. Ese discurso es justamente especial para que se las tomen (NdR: los potenciales inversores)".

Martín Matzkin Martín Matzkin juró como diputado nacional.

La oposición reiteró el argumento de que muchos de los proyectos ya invertirían en la Argentina sin las condiciones del Súper RIGI. El miembro informante de Unión por la Patria, Mario Manrique, consideró que no se trata de un proyecto de ley sino "un negociado entre particulares". "Necesitamos las inversiones y no estamos en contra del capital, lo que no podemos permitir que se le den tantos beneficios a inversores que no sabemos qué actividades van a venir a desarrollar en detrimento a los que ya hace muchísimos años producen y dan trabajo de calidad en la Argentina", resaltó.

Dentro de los que acompañarían el proyecto junto al bloque libertario, se encontrarán el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales. Rechazarán la iniciativa Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. La jornada también contó con la jura del pampeano Martín Matzkin como diputado nacional de La Libertad Avanza, en reemplazo de Adrián Ravier, que asumió como vocero presidencial. Súper RIGI: que propone el proyecto El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" consiste en un marco de beneficios para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Entre sus características se encuentran: Plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley y estabilidad de 30 años con arbitraje internacional.

Alícuota del Impuesto a las Ganancias del 15%.

Prohibición a las provincias que adhieran de establecer gravámenes locales.

Quebranto sin límite temporal.

Exención de derechos de importación y exportación para bienes que se involucren con el plan de inversión.

Reducida contribución patronal al 10%.

Incentivo a la inversión y desarrollo, dado que cada dólar destinado a ese sector se computará doble para el compromiso de inversión necesaria de u$S1.000 millones.

Inversión en proveedores locales de al menos del 20% del total del proyecto.

Habilita la posibilidad de dicernir litigios en tribunales internacionales.

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