Qué deben hacer los argentinos que están en Venezuela tras el terremoto: el mensaje de Cancillería

Según el último reporte de la presidenta interina Delcy Rodríguez, los dos sismos dejaron al menos 164 muertos, 971 heridos y decenas de desaparecidos.

Los sismos en Venezuela llegaron a 7,5 y todavía se busca gente viva entre los escombros.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela ayer por la tarde y provocaron una de las peores tragedias naturales de la historia del país. El último balance oficial detallado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez , informó al menos 164 muertos y 971 heridos , mientras continúan los operativos de rescate en edificios colapsados y zonas de escombros.

La emergencia impactó especialmente en Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua y Miranda , donde miles de personas pasaron la noche en las calles por temor a posibles derrumbes. A la destrucción causada, se suman cerca de 30 réplicas registradas desde el miércoles por la noche.

Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno argentino activó un seguimiento permanente de la situación a través de su red consular y difundió una serie de recomendaciones para los ciudadanos que se encuentran en territorio venezolano.

Terremotos en Venezuela: muertos, heridos y desaparecidos

Venezuela vive horas dramáticas después de los dos terremotos que golpearon la región centro-norte del país. De acuerdo con el último balance difundido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, la catástrofe dejó al menos 164 muertos, 971 heridos y una cantidad todavía indeterminada de desaparecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.

"Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", afirmó el funcionaria durante un mensaje oficial.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalló que es el evento sísmico más potente registrado en el país desde 1900 y publicó informe en el que estima que existe una posibilidad del 42% de que las víctimas mortales estén entre los 10.000 y 100.000.

Los movimientos sísmicos ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y se registró a las 18:04 hora local. El segundo, todavía más fuerte, llegó a 7,5 y tuvo lugar menos de un minuto después. Ambos tuvieron su epicentro en las cercanías de Morón, en el estado Carabobo.

Especialistas calificaron el fenómeno como un "doblete sísmico", una situación poco frecuente que ocurre cuando la ruptura de una falla desencadena de manera casi inmediata la fractura de otro segmento cercano.

La sismóloga Lucía Lozano, integrante de la Red Sísmica Nacional de España, explicó a la agencia EFE: "No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura"

Y agregó: "Pero esto puede desencadenar a veces que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha pasado ahora Venezuela. Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes".

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Detrás de esta tragedia aparece la falla de Boconó, una de las estructuras geológicas más importantes de América del Sur y la principal fuente de actividad sísmica en territorio venezolano. Se trata de una fractura de aproximadamente 500 kilómetros de extensión que funciona como límite continental entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), esta falla atraviesa buena parte de los Andes venezolanos y se extiende hasta las cercanías de Morón, precisamente donde se produjo el desastre. Debido a su longitud y a la velocidad con la que acumula tensiones tectónicas, es monitoreada permanentemente.

La falla ya fue responsable de algunos de los terremotos más destructivos registrados en Venezuela. Entre los antecedentes históricos aparecen los sismos de 1610 y 1894.

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Uno de los puntos más afectados fue el municipio de Chacao. Allí se derrumbó totalmente el edificio Petunia y otras viviendas quedaron severamente comprometidas. El alcalde Gustavo Duque confirmó que al menos cuatro construcciones colapsaron y otras seis presentan daños de consideración.

Los sectores de Los Palos Grandes, Altamira y Bello Campo concentraron gran parte de las tareas de rescate. Más de 500 efectivos trabajaron durante toda la noche para localizar sobrevivientes. Hasta el momento fueron rescatadas con vida al menos 18 personas.

Sin embargo, la situación más crítica se registra en La Guaira debido a la magnitud de los daños observados en viviendas, comercios, rutas e infraestructura pública.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", dijo Rodríguez.

Los terremotos también provocaron inconvenientes importantes en Miranda, Aragua, Yaracuy, Trujillo y Carabobo. En varios sectores se registraron cortes de energía eléctrica e interrupciones en las comunicaciones.

La emergencia obligó al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país. Las autoridades detectaron daños estructurales que requieren inspecciones antes de reanudar completamente las operaciones.

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En Caracas, fueron suspendidos los servicios de subte y el suministro de gas natural. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, explicó que la medida busca evitar accidentes mientras se realizan evaluaciones técnicas sobre la infraestructura afectada.

Durante la madrugada, miles de ciudadanos permanecieron en plazas, avenidas, estacionamientos y espacios abiertos por temor a nuevos derrumbes. Muchas familias improvisaron refugios en la vía pública y pasaron la noche dentro de automóviles o sobre colchones colocados en las calles.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (ONU) anunció que está "completamente movilizada" para apoyar a Venezuela, y señaló que ya está coordinando un despliegue de equipos de búsqueda y rescate "de toda la comunidad internacional".

Además, las autoridades pidieron el levantamiento de las restricciones en internet y los medios de comunicación para facilitar la información. "Como medida prioritaria e inmediata, la misión insta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", detalló el grupo.

Describió que el acceso oportuno a información fiable y a los canales de comunicación será fundamental en las siguientes horas así como en futuros días "para la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población".

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El comunicado de la Cancillería argentina

Luego de los terremotos, la Cancillería argentina difundió un comunicado dirigido a los ciudadanos argentinos que residen en Venezuela o que pudieron verse afectados por los sismos.

En el mensaje oficial, el Gobierno expresó "su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento" y pidió a los argentinos seguir las indicaciones de las autoridades locales mientras continúan los operativos de rescate y la evaluación de daños.

"Se recomienda a los ciudadanos argentinos residentes en ese país seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación", indicó el comunicado publicado en X.

"Asimismo, se informa a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos que podrán comunicarse con esta Cancillería para informar su situación a través de los correos electrónicos: [email protected] y [email protected] o a la guardia diplomática en Argentina: +5491150615903 (sólo WhatsApp) o +5491150407243 (sólo mensaje de voz)", detalla.