El kirchnerismo quiere fórmulas Cristina-Axel para Nación y Provincia

En la misma línea, se puso a disposición en caso de que la exmandataria “considere” que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, debe correr por su reelección.

“Si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la Provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como lo hice en 2019 y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete”, apuntaló el titular de ministros bonaerenses.

Para Insaurralde, Cristina Fernández de Kirchner “es la persona más capacitada para gobernar la Argentina y construir un futuro mejor”.

Sus expresiones llegan en medio de las tensiones internas del Frente de Todos en el diagrama electoral que tiene al presidente Alberto Fernández con intenciones de competir por un segundo mandato a través de una PASO.

“Sí, me veo en las PASO. Todo es raro hasta que ocurre alguna vez”, planteó el mandatario en los últimos días, luego de que algunos nombres del oficialismo hayan confirmado sus intenciones aspirar por el sillón de Rivadavia.

Entre los confirmados figuran el embajador Daniel Scioli, quien oficializó su precandidatura al sostener que busca “mejorar el país”, pero aclaró que si el jefe de Estado se presenta se bajaría, y Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que en presencia de Kicillof aseguró que siguió los consejos de Cristina Kirchner y competirá en la interna.

Los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía) resuenan también para competir cada uno por su espacio, aunque desde sus entornos no hay confirmación al respecto.

En lo que respecta a la vicepresidenta, el sector que la respalda denuncia que es víctima de un intento de proscripción por parte del Poder Judicial tras el veredicto del Tribunal Oral número 2 en la causa por la Obra Pública en la que se la investigaba y por la que fue condenada a seis años de presión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos.

Luego de conocerse la noticia, la titular del Senado expresó públicamente que no sería candidata en este 2023.

A pesar de sus afirmaciones, desde el kirchnerismo insisten para que revea su postura. Incluso fue tema de debate en la jornada que agrupó a los referentes de las fuerzas de la coalición en lo que se denominó como “la mesa del Frente de Todos”.

Además, el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, afirmó que “no hay condiciones” para la reelección de Alberto Fernández en las elecciones de este año, ya que “la variante moderada está agotada”.

“No hay condiciones, este es un dato objetivo”, subrayó Larroque en declaraciones radiales, luego de ser consultado por los dichos del jefe de Estado respecto de que su aspiración “no es ser reelecto” sino que triunfe el Frente de Todos en los comicios.

En esa línea, el dirigente kirchnerista recordó: “La decisión que tomó Cristina (Kirchner) en ese momento (para las elecciones 2019) tenía que ver con encontrar una figura que pudiera restablecer puentes con sectores del peronismo con los cuales estaba distanciada”.

“Hoy esos puentes están absolutamente restablecidos y la variante moderada está agotada. No sólo en mi visión, del kirchnerismo o de La Cámpora, sino en la de gobernadores, intendentes, en los dirigentes del movimiento obrero”, enfatizó.

Para Larroque, es necesario “tener una mirada autocrítica respecto de cuestiones que no se pudieron resolver” y destacó: “Tenemos que ser claros y sinceros con nuestro electorado”.

“El Frente de Todos, con la esperanza que había generado, no llegó para ser un gobierno posibilista o conformista. Llegamos a la Casa Rosada batiendo la bandera de la transformación. Me parece que no nos sirve a nosotros entrar en una dinámica de conformismo”, apuntó el referente de La Cámpora en un mensaje direccionado hacia Balcarce 50.