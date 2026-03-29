Franco Colapinto terminó 16º en el GP de Japón de la Fórmula 1, que ganó Kimi Antonelli con Mercedes

El argentino no pudo sumar en Suzuka tras una carrera condicionada. Antonelli hizo historia y Gasly fue 7° para Alpine.

Franco Colapinto terminó en el puesto 16 del Gran Premio de Japón tras una carrera marcada por el ingreso del Safety Car que afectó su estrategia , mientras Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en Suzuka y se convirtió en el líder más joven en la historia de la Fórmula 1.

El podio lo completaron Oscar Piastri, con McLaren, y Charles Leclerc , con Ferrari, mientras que George Russell finalizó en la cuarta posición.

En la parte final de la carrera, Antonelli mostró un ritmo dominante, marcó varias vueltas rápidas y consolidó una diferencia superior a los 11 segundos sobre sus perseguidores para sellar una victoria contundente.

La carrera de Franco Colapinto volvió a verse afectada por factores externos. El argentino había largado desde el puesto 15 y rápidamente ganó una posición para ubicarse 14° en los primeros metros.

Andrea Kimi Antonelli ganó el GP de Japón y se convirtió en el líder más joven de la historia de la Fórmula 1.

Con el correr de las vueltas, logró avanzar hasta el 13° lugar tras superar a Gabriel Bortoleto y mantenerse en lucha directa con Liam Lawson. En la vuelta 18 ingresó a boxes para cambiar neumáticos, una decisión que lo relegó momentáneamente.

Embed Así fue el accidente de Oliver Bearman que al intentar no impactarse con Franco Colapinto, se salió de la pista y se fue contra el muro.



Aunque salió por su propia cuenta del auto, se resiente de una pierna.#F1 #JapaneseGP



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El punto de quiebre llegó en la vuelta 22, cuando Oliver Bearman protagonizó un fuerte accidente que obligó al ingreso del Safety Car. La neutralización perjudicó a Colapinto, que ya había realizado su parada, mientras otros pilotos aprovecharon para cambiar neumáticos sin perder posiciones.

Desde ese momento, el piloto argentino quedó relegado al puesto 16, por detrás del Williams de Carlos Sainz, sin poder recuperar terreno en el resto de la competencia.

Cómo le fue a Pierre Gasly

En contraste, Pierre Gasly logró un resultado destacado para Alpine al finalizar en la séptima posición. El francés sostuvo un ritmo sólido y logró defenderse durante gran parte de la carrera de los ataques de rivales como Max Verstappen.

De esta manera, el equipo sumó puntos importantes en una jornada en la que Colapinto no pudo capitalizar su rendimiento inicial.

Gasly y Colapinto Pierre Gasly finalizó 7° y sumó puntos importantes para Alpine. Imagen: AlpineF1Team/Instagram

La F1 entra en pausa

Tras la competencia en Japón, la Fórmula 1 entrará en un receso durante todo abril debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Miami, que se disputará entre el 1 y el 3 de mayo.

La autocrítica de Colapinto por su actuación en el GP de Japón

Luego de finalizar 16° en Suzuka, Franco Colapinto analizó su rendimiento y no esquivó la autocrítica, pese a haber tenido una buena largada.

"Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson", expresó el piloto argentino.

colapinto microfono Colapinto no logró superar a sus rivales en la segunda mitad de la carrera y quedó estancado en el puesto 16.

Además, remarcó el impacto del Safety Car en el desarrollo de la carrera: "Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas, mejorar en lo que pensamos que tenemos que nos falta, hay que entender por qué nos está costando".

Por último, se refirió a lo exigente que fue la competencia y a la dificultad para avanzar posiciones: "Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Fue un día complicado. Es difícil seguir de cerca a los demás".