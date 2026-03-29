ANSES confirmó los montos de abril: ¿cuánto cobran jubilados, AUH y SUAF con el nuevo aumento? + Seguir en









Conocé los valores del organismo de acuerdo con la reglamentación vigente y su impacto en las prestaciones.

El ajuste de abril modifica montos mensuales y pagos eventuales dentro del SUAF.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió una actualización para abril que impacta en prestaciones previsionales y asignaciones. El incremento del 2,9% alcanza a jubilaciones, pensiones y beneficios sociales, ajuste que modifica los ingresos mensuales de millones de personas en todo el país.

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El organismo previsional aplica esta suba sobre distintos programas que integran la asistencia estatal. El nuevo cuadro de valores modifica haberes y montos complementarios del sistema, abarcando un cambio para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

anses Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobro en abril 2026? El esquema de pagos se mantiene segmentado por tipo de prestación y número de documento, con un calendario de abril organizado de la siguiente manera de acuerdo al feriado de semana santa:

Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril Jubilados y pensionados con haberes superiores: DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril Pensiones No Contributivas: DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6, 7, 8 y 9: 15 de abril Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril Jubilados y pensionados: así quedan los haberes mínimos y máximos este mes El sistema previsional actualiza los valores de referencia para abril con el nuevo porcentaje:

La jubilación mínima sube de $369.600,88 a $380.319,31, un incremento que implica una mejora de $10.718,43.

El haber máximo pasa de $2.487.063,95 a $2.559.188,80, lo que sería un incremento de $72.124,85.

La PUAM aumenta de $295.680,70 a $304.255,44 .

Las pensiones no contributivas por discapacidad y vejez suben de $258.720,62 a $266.223,52, es decir $7.502,90 adicionales.

Madres de siete hijos ubican su valor de prestación en $380.319,31. Los ingresos más bajos incorporan un refuerzo económico mensual con un bono de $70.000 que continúa para jubilados y pensionados con haberes mínimos, alcanzando un valor de $450.319,31 en abril.

jubilados anses.jpg Depositphotos Montos actualizados para AUH y Tarjeta Alimentar La Asignación Universal por Hijo presenta nuevos valores desde abril con el mismo ajuste porcentual: La AUH por menor de edad sube de $132.814 a $136.666 .

La asignación por hijo con discapacidad pasa de $432.461 a $445.003. El esquema de pago incluye una retención sobre el total asignado de un 20% del monto hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo queda en $109.332,80 por menor. anses-plata-04jpg.webp Asignaciones Familiares (SUAF): escalas y topes vigentes desde abril El sistema de asignaciones familiares ajusta sus valores con el mismo porcentaje: La asignación por hijo en el rango 1 sube de $ 66.414 a $ 68.341 .

El monto por hijo con discapacidad pasa de $ 216.240 a $ 222.511 .

El beneficio por nacimiento aumenta de $ 77.414 a $ 79.660 .

La asignación por adopción pasa de $ 462.845 a $ 476.268 .

El pago por matrimonio sube de $115.913 a $119.275. El sistema contempla otras asignaciones vinculadas a la estructura familiar: El prenatal se fija en $ 68.341 , en línea con la asignación por hijo del rango 1.

La asignación por cónyuge aumenta de $16.113 a $16.581.

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