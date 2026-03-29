Guerra de Medio Oriente EN VIVO: pese a las masivas protestas, Trump avanza de manera terrestre contra Irán

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El Pentágono se prepara para operaciones sobre el terreno en Irán

El Pentágono se prepara para operaciones de varias semanas sobre el terreno en Irán, informó el sábado (28.03.2026) el diario The Washington Post citando a autoridades estadounidenses, en un momento en que Estados Unidos refuerza su postura en Oriente Medio.

Tales operaciones no llegarían a una invasión a gran escala de Irán, subrayaron los funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, sino que implicarían incursiones en territorio iraní por parte de las fuerzas especiales y de otros soldados.

Según el diario, no estaba claro si el presidente Donald Trump pensaba aprobar la totalidad, parte o incluso ninguno de los planes del Pentágono.

La información se conoce en un momento en que la postura de Estados Unidos en la guerra en Oriente Medio se ve reforzada por la llegada a la zona del buque de asalto anfibio Tripoli, anunciada el sábado por el ejército estadounidense.