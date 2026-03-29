Guerra de Medio Oriente EN VIVO: pese a las masivas protestas, Trump avanza de manera terrestre contra Irán

A un mes del comienzo de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, continúa la escalada pese a los dichos de posible tregua. En medio de bombardeos constantes y una crisis que sigue sumando críticas de Europa, la jornada está marcada por una nueva fase en donde EEUU busca avanzan en el territorio de Irán de manera terrestre.
Cumbre en Pakistán en plena escalada: Medio Oriente busca una salida sin señales de tregua
Cancilleres de la región se reunieron en Islamabad para frenar el conflicto, mientras continúan los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Dejá tu comentario