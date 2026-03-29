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29 de marzo 2026 - 11:24

Guerra de Medio Oriente EN VIVO: pese a las masivas protestas, Trump avanza de manera terrestre contra Irán

Guerra en Medio Oriente Donald Trump saludo a militares
Por Foto: White House

Tras las masivas protestas contra Donald Trump, el Pentágono se está preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán, según informaron funcionarios estadounidenses, mientras miles de soldados e infantes de la Marina llegan a Medio Oriente para lo que podría convertirse en una nueva y peligrosa fase de la guerra si el presidente Donald Trump decide intensificarla.

A un mes del comienzo de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, continúa la escalada pese a los dichos de posible tregua. En medio de bombardeos constantes y una crisis que sigue sumando críticas de Europa, la jornada está marcada por una nueva fase en donde EEUU busca avanzan en el territorio de Irán de manera terrestre.

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Cumbre en Pakistán en plena escalada: Medio Oriente busca una salida sin señales de tregua

Cancilleres de la región se reunieron en Islamabad para frenar el conflicto, mientras continúan los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Irán rechaza el diálogo con EEUU y amenaza con represalias militares

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El papa León XIV denuncia el "conflicto atroz" en Medio Oriente y pide caminos de reconciliación y paz

En la misa de Ramos, el Pontífice alertó sobre la situación de los cristianos en Medio Oriente y llamó a orar por la paz y la protección de quienes sufren la guerra.

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El Pentágono se prepara para operaciones sobre el terreno en Irán

El Pentágono se prepara para operaciones de varias semanas sobre el terreno en Irán, informó el sábado (28.03.2026) el diario The Washington Post citando a autoridades estadounidenses, en un momento en que Estados Unidos refuerza su postura en Oriente Medio.

Tales operaciones no llegarían a una invasión a gran escala de Irán, subrayaron los funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, sino que implicarían incursiones en territorio iraní por parte de las fuerzas especiales y de otros soldados.

Según el diario, no estaba claro si el presidente Donald Trump pensaba aprobar la totalidad, parte o incluso ninguno de los planes del Pentágono.

La información se conoce en un momento en que la postura de Estados Unidos en la guerra en Oriente Medio se ve reforzada por la llegada a la zona del buque de asalto anfibio Tripoli, anunciada el sábado por el ejército estadounidense.

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Multitudinarias protestas contra Donald Trump: millones salieron a la calle en los 50 estados bajo el lema "No Kings"

Según los organizadores, al menos ocho millones de personas participaron en más de 3.300 movilizaciones distribuidas en los 50 estados, desde grandes ciudades hasta pequeñas localidades. Si bien no hubo una estimación oficial a nivel nacional, las imágenes de concentraciones multitudinarias en puntos clave como Nueva York reflejaron la magnitud de la convocatoria.

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