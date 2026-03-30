El mercado mide señal del BCRA a la micro para impulsar el crédito y espera un dato clave para el frente fiscal Por Giuliana Iglesias + Seguir en









La autoridad monetaria flexibilizó la administración de fondeo de los bancos y se abre una ventana para reactivar el crédito en pesos, que ya acumula dos meses consecutivos de caída. En el medio, un dato clave para el frente fiscal será mirado de cerca por el mercado.

Qué señales está dando el dólar en un posible giro del Gobierno en la política económica. Depositphotos

El Banco Central (BCRA) dio una señal clave para atender la micro. En la última semana, dispuso una baja de encajes bancarios, en lo que se puede pensar como una primera medida concreta de estímulo a la actividad -acompañada por una reciente baja de tasas-, en un contexto de marcadas divergencias sectoriales. Si bien desde el BCRA aclararon que la medida responde a la no renovación de la norma que regía hasta el 31 de este mes, el impacto es concreto: flexibiliza la administración de fondeo de los bancos y abre una ventana para reactivar el crédito en pesos, que ya acumula dos meses consecutivos de caída (-1,1% mensual real en febrero).

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Más allá de esta decisión puntual, que puede mejorar eventualmente las condiciones para los créditos a empresas, el mensaje de fondo que dejó la semana es claro: la estrategia oficial se posa sobre las tasas para normalizar la economía, que ya se encuentran entre el 20% -las de muy corto plazo- y el 26% -para la TAMAR, tasa de plazos fijos mayoristas-, previendo un escenario de desinflación para el segundo semestre.

En el frente cambiario, si bien el dólar continúa manteniendo la calma, el último viernes se pudo ver un leve repunte del tipo de cambio, que se ubicó en $1.405 en el segmento minorista (¿tras tocar un piso?), lo que ya insinuaba una cierta demanda al alza, explicada también por una fuerte compresión de los rendimientos de los bonos ajustados por CER en los últimos días.

En paralelo, los indicadores de inflación continúan presionando las expectativas de corto plazo: consultoras económicas prevén que el IPC se ubique entre 2,8% y 3,2% en febrero, lo que marca una clara demora en el proceso de desinflación que se arrastra desde junio del año pasado. El aumento del costo de los combustibles, impulsado por un barril que se mantiene arriba de los u$s100, será un factor clave a monitorear, así como también la decisión que tome el Gobierno de continuar con la reducción de subsidios energéticos. A esto se suma la dinámica de los salarios, cuyos últimos acuerdos paritarios se mantienen por debajo del índice de precios (ver caso de los empleados de comercio).

Captura de pantalla 2026-03-29 150049 Inflación de alta frecuencia: estimaciones del mercado, según Adcap Grupo Financiero Entre los puntos positivos, se destaca que el BCRA continúa con la compra de reservas, en lo que aparece como una de las principales prioridades del equipo económico, aprovechando la fuerte oferta de dólares que se proyecta al menos hasta mediados de mayo. Sin embargo, más allá del corto plazo, en la city comienzan a aparecer preguntas de fondo: los vencimientos de deuda de 2027, la sostenibilidad de la apreciación del peso y la eventual reactivación de la demanda de dólares una vez finalizada la cosecha aparecen como los principales focos de atención. En ese marco, el escenario sigue pareciendo endeble: con señales de estabilización en variables macro, pero con tensiones latentes que aún no terminan de resolverse. De acuerdo con un informe de BBVA Research, la política económica comienza a desplazarse hacia una etapa de mayor foco en la sostenibilidad del programa y advierte que los márgenes para nuevos recortes del gasto son cada vez “más acotados”, especialmente considerando el bajo nivel de gasto de capital actual. En ese sentido, señalan que “sostener el equilibrio requerirá mejorar la eficiencia del gasto público y la capacidad recaudatoria sin aumentar la presión tributaria”. En este contexto, esta semana se conocerá el dato de recaudación de marzo, que será clave para evaluar la consistencia del frente fiscal, tras siete meses consecutivos de caídas, explicadas en gran medida por la debilidad del IVA, que registró una baja real del 13,7% en febrero. La agenda de esta semana Lunes 30/3 EEUU: intervención de Jerome Powell, presidente de la Fed, en un simposio en Cambridge. Martes 31/3 INDEC informa el indicador de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025 .

. China publica dato sobre actividad económica (PMI) de marzo. Miércoles 1/4 ARCA difunde el informe de Recaudación Tributaria de marzo .

. Se conocen datos del consumo de cemento en marzo .

. Reino Unido difunde el PBI del cuarto trimestre de 2025. Jueves 2/4 Feriado en Argentina: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas .

. EEUU informa el dato de solicitudes semanales de desempleo .

. Se conoce la balanza comercial de febrero en EEUU. Viernes 3/4 Feriado bursátil en los principales mercados europeos, EEUU y Argentina por Viernes Santo .

. Se conoce el informe de empleo de marzo en EEUU.

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