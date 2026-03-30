Argentina, Brasil o EEUU: ¿quién lidera en 2026?.

La dispersión en el año es enorme: Argentina viene golpeada, Brasil sube con fuerza y EEUU está más débil. No obstante, lo que estamos viendo hoy no es solo una foto puntual de 2026. Es una rotación que empieza a tomar forma.

Si uno mira lo que va del año, hay algo que ya no se puede ignorar: la dispersión es enorme . ¿Qué podemos esperar para el futuro?

Argentina viene golpeada, Brasil sube con fuerza y EEUU está más débil . Pero lo interesante aparece cuando ampliás un poco el zoom.

Si mirás desde 2025, Brasil muestra una tendencia bastante más consistente, mientras que Argentina arrastra una caída fuerte , con momentos de estrés muy marcados desde lo político. EEUU, por su parte, tuvo un recorrido positivo, pero empieza a mostrar señales de debilidad , tanto desde lo técnico como desde lo macro/político.

Y si te vas todavía más atrás, a 2024, Argentina fue, sin dudas, el gran trade . Subas cercanas al 100% en dólares lo dejan clarísimo (a pesar de la reciente caída).

Entonces, lo que estamos viendo hoy no es solo una foto puntual de 2026. Es una rotación que empieza a tomar forma.

Durante mucho tiempo, EEUU fue el líder indiscutido. Pero hoy el contexto cambió. Las tasas están más altas, el mercado de bonos está tensionado y la inflación volvió a aparecer como una variable incómoda. El petróleo subiendo, la guerra en Medio Oriente escalando, y una Fed que ya no tiene margen claro para bajar tasas como antes. Todo eso cambia el juego.

Veamos el trade relativo EWZ/SPY, para entender cómo le está yendo a Brasil en relación a EEUU:

Boggiano 4 Gráfico trade relativo.

Si miramos este ratio EWZ/SPY, lo que vemos es bastante claro: durante más de una década, EEUU le ganó sistemáticamente a Brasil. Pero eso empezó a cambiar en 2025.

Y eso pega directamente en EEUU. Porque es un mercado que viene de estar caro. En 2025 el S&P valía 23 veces ganancias futuras, mientras que Brasil tenía un múltiplo de 7x. Hoy el S&P 500 cotiza alrededor de 20 veces ganancias, lo cual no es extremo, pero tampoco es barato.

Y cuando la tasa real sube (como está pasando) esas valuaciones empiezan a ajustarse. A eso se le suma el ruido político, con Trump nuevamente en el centro de la escena, tomando decisiones que generan volatilidad y agregan incertidumbre en un mercado que ya venía exigido.

Esto no significa que EEUU vaya a caer sí o sí. Pero a nivel índice, el upside ya no es tan claro como antes.

En ese contexto es donde empieza a destacar Brasil. Brasil hoy cotiza a múltiplos bastante más bajos, cerca de 11 veces ganancias, prácticamente la mitad que EEUU. Es un mercado más volátil y más vinculado a commodities. Y en un mundo donde la energía y los recursos vuelven a ser protagonistas, eso empieza a jugar a favor. Vale destacar que en Brasil hay elecciones dentro de unos meses, con todo lo que eso implica.

Y después está Argentina, que es un caso aparte. No es un trade lineal ni sencillo, pero tiene algo que el mercado empieza a mirar de nuevo: valuaciones bajas y potencial de normalización.

Veamos el Merval en u$s

Boggiano 5 Gráfico Merval en USD.

El año viene siendo flojo (salvo energía), es cierto, y la volatilidad sigue presente. Pero también es verdad que muchas de esas caídas fueron muy profundas, y eso empieza a generar oportunidades. Los bancos ofrecen margen de seguridad con sus valuaciones y el sector energético viene muy firme y sigue teniendo grandes perspectivas. Y la tendencia del Merval de largo plazo sigue siendo alcista.

En ese sentido, Argentina empieza a ofrecer algo que hoy escasea en otros mercados: asimetría. En un mundo donde EEUU está caro y con más incertidumbre, y donde Brasil ya tuvo una buena suba, Argentina aparece como una historia con más potencial relativo, siempre con riesgo, pero también con un upside que en otros lados ya no es tan evidente.

Al final del día, no se trata de elegir un solo mercado, sino de entender en qué momento del ciclo está cada uno.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.