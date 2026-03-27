Pobreza: anticipan un freno en la baja y se encienden luces amarillas para este año

Aunque el índice cerraría en torno al 30,6% en el segundo semestre de 2025, la aceleración de la inflación, la caída del poder adquisitivo y el aumento del desempleo empiezan a revertir la tendencia y ponen en duda la sostenibilidad de la mejora en los datos. ¿Cuántas personas sacó realmente de la pobreza Milei?

La aceleración de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento del desempleo y la baja real de las jubilaciones, en medio del estancamiento económico, empiezan a impactar en la pobreza y encienden luces amarillas hacia 2026.

Aceleración de la inflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, precarización laboral, aumento del desempleo y baja real de las jubilaciones , en medio del estancamiento económico, son algunos de los indicadores que comenzarán a impactar de lleno en el dato preferido del gobierno de Javier Milei: la pobreza .

Este indicador social clave se habría ubicado en el 30,6% durante el segundo semestre de 2025 , según el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Esto implica que, extrapolado al total de la población, 14,2 millones de argentinos no alcanzaron a cubrir sus necesidades básicas. Como el índice de confianza del indicador es de 95%, el dato podría variar entre el 29,2% y el 32,1% .

El dato de pobreza es el preferido de Javier Milei, aunque también es la fijación de cualquier gobierno que quiera mostrar una mejora. Aunque el libertario no fue muy certero al citar los datos: "Hemos sacado a más de 30% de los argentinos de la pobreza. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza" , aseguró Milei en diálogo con Bloomberg a fines de enero de este año.

Para tener en cuenta, la pobreza cerró el segundo semestre de 2024 en el 41,7% -último período de Alberto Fernández- y afectaba a unos 19,3 millones de argentinos . De cerrar en 30,6% durante el segundo semestre de 2025, unos 5,1 millones de argentinos habrían salido de la pobreza , lo que representa una tercera parte de los que se atribuye haber sacado de esa condición Javier Milei.

Incluso, si se toma como punto de partida el primer semestre de 2024, ya con la administración libertaria de Milei, cuando la pobreza alcanzó el 52,9% y afectó a 24,8 millones de personas , implicaría que salieron unas 10,6 millones de personas de esta condición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinGRozada/status/2011189510810243221&partner=&hide_thread=false [NOWCAST DE POBREZA] Con la CBT de diciembre, el nowcast proyecta una tasa de pobreza de 30.6% para el 2do semestre calendario de 2025. El IC al 95% es [29.2% - 32.1%]. Informe completo y gráfico interactivo aquí: https://t.co/n54SxcHg95 pic.twitter.com/2oSsFH5FvE — Martin Rozada (@MartinGRozada) January 13, 2026

Qué pasó en la economía mientras la inflación frenó la baja

Desde septiembre, la inflación se recalentó y se ubicó por encima del 2%. A la par, la canasta básica alimentaria también se aceleró y se posicionó incluso por encima del índice de precios al consumidor (IPC), tocando en diciembre su cota más alta con un avance del 4,1%, según INDEC. Al inicio de 2026, mantuvo esa misma lógica, aunque en febrero se ubicó apenas por debajo del promedio de variación de precios en 2,7% (frente al 2,9%).

En paralelo, los salarios registrados continúan deprimidos y pierden poder adquisitivo. Para tener un parámetro, cerraron 2025 con una caída real del 2,1%, que se explicó exclusivamente por el retroceso del último cuatrimestre, cuando el poder adquisitivo se hundió 2,5%.

En tanto, el desempleo se disparó del 6,4% al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo cual extrapolado al total de la población, implica que afectó a cerca de 1,7 millones de argentinos.

Las jubilaciones mínimas con bono cerraron 2025 con una pérdida de poder adquisitivo de 4,5%, debido a que ese adicional está congelado desde marzo de 2024. Los que tuvieron una leve mejora durante el año pasado fueron los adultos mayores que cobran el haber pleno sin el bono, que observaron un aumento real de 0,6% en 2025. A su vez, la asignación universal por hijo, que mostró una suba significativa en 2024, para 2025 avanzó un 0,85% real.

Otro dato que se volverá relevante hacia 2026 será la diferencia que se pueda generar entre la inflación en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05 y la medición frenada por el Gobierno en base a la ENGHo 2017/18. Esta última reduce la ponderación de los alimentos y amplifica la incidencia de los servicios regulados, en un contexto en el que las tarifas vuelven a marcar el pulso del índice.

A la par de la caída de los ingresos, la mora en las familias alcanzó el 10,6% en entidades bancarias, su nivel más alto en más de 20 años, según datos oficiales del Banco Central (BCRA). Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27% y comienza a golpear con dureza en las fintech.

Pobreza para 2026

Si bien la pobreza marcaría un nuevo descenso, ya que en el primer semestre del año se había ubicado en 31,6%, si se descomponen los trimestres se observa un avance sobre los últimos tres meses del año.

Tomando como base el 30,6% de pobreza en el segundo semestre, "la incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 28,7% para el tercer trimestre y 32,5% para el cuarto trimestre de 2025", según destacó el economista Martín González Rozada de la UTDT.

El nowcast de la UTDT toma como parámetros los ingresos totales de las familias (ITF) frente al avance de la canasta básica total (CBT). En esa línea, la universidad explica que "a partir del semestre marzo-agosto2024 y hasta el semestre abril-agosto de 2025 la variación de la CBT y de la suma del ITF promedio y de estratos bajos se estabilizó con los ingresos creciendo por encima del crecimiento de las canastas".

Aunque "a partir del semestre agosto2025-enero2026 la valorización de las canastas crecieron más que los ingresos de las familias" y "esta situación indujo una caída en la medición de la pobreza y de la indigencia hasta el semestre mayo-octubre de 2025 y un aumento a partir de ese momento hasta el semestre septiembre2025-febrero2026 donde habría alcanzado al 30,6% para la pobreza y 6,7% para la indigencia".