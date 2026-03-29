El gasto público cayó 11 puntos del PBI en 26 meses y casi todo fue a sostener el déficit cero + Seguir en









Un informe del IARAF detalló que el 91% de la reducción acumulada del gasto durante la gestión de Javier Milei se destinó a eliminar el déficit, sostener el superávit y compensar la baja de ingresos no tributarios.

El gasto público cayó 11 puntos del PBI en 26 meses de Javier Milei.

La reducción acumulada del peso relativo del gasto público nacional alcanzó los 11,1 puntos porcentuales del PBI en los primeros 26 meses de la gestión de Javier Milei, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que concluyó que la casi totalidad del ajuste se orientó a sostener el equilibrio fiscal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio señaló que, al sumar el recorte del gasto primario y la baja en los intereses de deuda, el gasto total pasó de representar más de una quinta parte del producto a ubicarse en niveles significativamente menores. Solo en la comparación entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída fue de 5,7 puntos del PBI, mientras que en la medición acumulada de 26 meses ascendió a 11,1 puntos.

De acuerdo con el relevamiento, el 91% de esa reducción se utilizó para revertir el déficit fiscal heredado y consolidar superávit, mientras que el 9% restante se destinó a absorber la pérdida de ingresos no tributarios. En números concretos, a fines de 2023 el rojo fiscal equivalía al 4,4% del PBI, mientras que en el acumulado de 12 meses a febrero de 2026 se registró un superávit de 0,2%, lo que implicó una mejora de 4,6 puntos porcentuales del producto.

El ajuste en términos impositivos El informe también puso el foco en el margen que esta reducción podría abrir para una eventual baja de impuestos. Según el IARAF, el recorte efectivo del gasto primario es equivalente a la recaudación conjunta del impuesto al cheque, los derechos de exportación, el ya eliminado impuesto PAIS y la mitad de Ingresos Brutos provinciales, lo que grafica la magnitud del ajuste desde el punto de vista tributario.

Aun así, el trabajo aclaró que la reducción efectiva de la presión tributaria nacional fue mucho más limitada. En la comparación entre fines de 2023 y febrero de 2026, la baja de la recaudación tributaria efectiva fue de apenas 0,54 puntos del PBI, equivalente al 9% del ajuste total, ya que la prioridad oficial fue primero alcanzar el equilibrio fiscal.

En términos absolutos, el recorte también mostró cifras de gran escala. Medido en pesos constantes de febrero de 2026, el gasto público total se redujo en $62,1 billones, una baja real del 28%. Si se lo expresa en dólares corrientes, la caída fue de US$ 32.800 millones, equivalente al 24%. Además, al comparar cada mes de los últimos 26 meses contra el promedio mensual de 2023, la reducción acumulada asciende a $121,8 billones constantes o US$ 67.000 millones, una cifra que, para el IARAF, resume la dimensión del ajuste fiscal ejecutado durante el arranque de la actual administración.