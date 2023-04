El mercado abre la semana y ya evalúa cuál será el impacto del dólar agro en los paralelos

El analista financiero Gustavo Ber señaló que a pesar de que el “dólar agro” incentivará la liquidación e incrementará las reservas a corto plazo, el alivio a la tensión cambiaria será transitorio. “El programa no resuelve el faltante de fondo de divisas -agravado por la sequía- ya que no crea nuevas divisas, sino que solo adelanta las liquidaciones. No debería esperarse una reacción demasiado importante en los dólares financieros ya que la elevada nominalidad de la economía sigue empujando de fondo y, además, se suman los efectos monetarios asociados -por el resultado negativo de los tipos de cambio de compra y venta- de dicha iniciativa que elevaría los riesgos de un escenario de acelerar aún más a la inflación”, consideró.