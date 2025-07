Dólar, agro y cuenta corriente: las señales de alarma que preocupan a la City y amenazan el plan oficial

Teniendo en cuenta esta estabilización hacia el centro de la banda, para estos expertos no debería de "sorprendernos que ante un contexto de finalización en el aumento estacional de la demanda de pesos y merma en la liquidación de agro dólares, dicha oscilación tienda a trasladarse por encima del centro de la banda , pero manteniendo una amplitud similar de $50, como hemos observado estos últimos días", explicaron desde el mismo broker.

El impacto en el mercado será significativo: estimaciones privadas indican que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de junio superaron los u$s8.000 millones, frente a una liquidación efectiva del agro por USD 3.700 millones. Esto deja un remanente superior a los u$s4.000 millones que ingresaría al mercado durante julio. Los primeros datos del mes ya reflejan esta tendencia, con el sector agroexportador liquidando u$s381 millones el lunes, u$s269 millones el martes y u$s517 millones el miércoles. En total, las últimas cinco ruedas acumularon u$s1.500 millones, el nivel más alto desde comienzos de junio de 2023, cuando finalizaba el programa Dólar Soja III.

Demanda de cobertura cambiaria: ¿es para preocuparse?

Así como se mencionó anteriormente, el segundo semestre arrancó con el tipo de cambio por encima del centro de la banda. Según expresaron los expertos entre las causas se encontraron: la demanda de divisas para cancelar gastos con tarjeta en el exterior, el cierre de posiciones de carry trade, la dolarización de los aguinaldos y la inyección de liquidez por $4,3 billones con la última licitación de deuda en pesos que pesaron esta última semana.

Pero la gran pregunta es cómo seguirá la historia: para el último informe de Facimex, si bien habrá presiones extras sobre el dólar, no lograrán afectar el escenario de estabilidad. "Una vez pasada la liquidación extraordinaria del agro comenzarán a pesar más otros factores. Primero, la caída estacional de las exportaciones del agro se verá reforzada este año, al haberse adelantado la liquidación del segundo semestre producto de la baja transitoria de las retenciones", detallaron.

Segundo, se mencionó a la evolución del crédito con tarjeta en dólares que mostró que los gastos con tarjeta en el exterior se mantienen más elevados de lo habitual en esta época del año, posiblemente exacerbados por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Tercero, los procesos electorales suelen motivar un aumento en la dolarización como cobertura ante la incertidumbre. "Si bien estos factores ganarán influencia en las próximas semanas, no esperamos que afecten el escenario de estabilidad al ser compensados por flujos de capital", determinaron.

Déficit de cuenta corriente: por qué se generó y qué problemas podría traer

El mercado también empezó a poner la mira en el déficit de cuenta corriente que da cuenta del intercambio en el exterior, es decir, refleja si se está importando más bienes, y servicios que ingresos al extranjero de lo que exporta o recibe. Obviamente este desequilibrio externo podría generar presión sobre el tipo de cambio y las reservas si no se financia adecuadamente. Pese a esto igual, la apreciación del peso tuvo bastante que ver con este desajuste que, sin embargo, traería otros conflictos a cuestas.

"Los números de cuenta corriente al primer trimestre evidenciaron una cuestión sobre la que venimos poniendo el foco en nuestros informes. La apreciación del Tipo de Cambio Real (el peso real oficial y CCL se fortalecieron 47,5% y 76,8% en el primer trimestre de este año comparado con el mismo trimestre de hace un año, respectivamente), junto a una actividad económica y salarios reales que mejoraron en en el mismo periodo impulsaron un déficit de cuenta corriente que se ubicó en u$s5191 millones (vs el superávit de u$s176mn en 1T24)", indicó Grupo SBS.

Desde este informe también resaltaron que el superávit de bienes cayó a la vez que el rojo de servicios fue el más alto de la serie ajustada por inflación en dólares. "El efecto TCR es notorio, siendo los viajes la cuenta que mayor empeoramiento mostró, algo que venimos marcando cuando analizamos los outflows de dólares por pagos con tarjeta a proveedores del exterior en dólares. Si bien los datos de CC devengada son muy rezagados, evidencian la presión sobre cuentas externas, que deben ser un punto para seguir de cerca, tanto por el gobierno como por el mercado", señalaron.

Para el Grupo SBS, el déficit de cuenta corriente del segundo trimestre será menor por estacionalidad en el superávit de bienes, pero el foco está en las salidas de dólares por otras vías. "La existencia de déficit de cuenta corriente no es mala per se si logra financiarse por alguna vía, a la vez que, en porcentaje del PBI aún se está lejos de niveles compatibles con crisis de balanza de pagos", agregaron.

Para finalizar, los expertos recomiendan seguir la evolución de las cuentas externas y el nivel del tipo de cambio real (TCR) porque muestran señales de alerta y recomiendan vigilar de cerca el sector externo (exportaciones e importaciones) y cómo se va a financiar el déficit en cuenta corriente (CC). Este déficit no solo viene por bienes, sino también por servicios (como turismo, fletes, etc.) y aunque las importaciones de bienes de capital pueden haber subido por cierta recuperación económica, eso no compensa el rojo general.