El rojo, dominante en la muestra de Hoffmann

No sabemos si Eduardo Hoffmann utilizó esta acepción para el título de su actual muestra, que reúne más de 20 obras realizadas entre 2017 y 2021.Nada hay que lo indique, sólo que el artista dice: “desde que hiciera su aparición en mi vida me escolta en la dicha y de allí en más no pude prescindir del hecho de emplearla y disfrutarla. Cuido su líquido para colocarlo en mí”. Al usarla, para él, se suscita el pulsar de la vida, un premio al optimismo, “pintar con ella es la forma más encantadora de desatender la vida”. Quizás este concepto provenga de las enseñanzas de su maestro Zravko Ducmelic de la Universidad Nacional de Cuyo, obra que revelaba silencio, paisajes pétreos, alejada de toda la cotidianeidad devoradora.

Este rojo está presente en muchas de las obras y se despliega en oleadas invasivas. Pero el artista sabe dosificar y hay profundos negros, azules, toda una gama que va y viene a través de sus pinceladas gruesas, texturas, gestos, chorreados, una pintura que fluye sobre la superficie, a veces, caótica , que suponemos es el orden para este artista en obras en general de gran tamaño. Hoffmann usa un material que cubre la tela cuyo nombre es Mylar, de origen chino, que no sólo la protege sino que les otorga gran luminosidad.

El artista también aborda la figuración que ya estaba cuando conocimos su obra en los 90 en Der Brücke, se asemejaba a un palimpsesto: una trama matérica que había que decodificar casi alquímicamente de gran riqueza visual. En esos tiempos las obras tenían título pero actualmente están numeradas y lleva realizadas más de 7000. Nacido en Mendoza en 1957, obtuvo su primer premio en 1980 en el Salón de Artes Plásticas Vendimia 80, año en el que ganó el Premio Collivadino en el 49 Salón Nacional. También se hizo acreedor al Premio Joven Pintura Argentina en la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat, ganó la beca Consagrados Antorchas y comenzó a participar de las ferias de Art Basel, Art Chicago, Art Miami, Arco, ArteBa., Documenta Kassel, FIAC (París).

Una importante muestra la del Paseo de las Artes Duhau ya que no es frecuente ver sus obras en Buenos Aires debido a que trabaja en el exterior; por ejemplo, recientemente finalizó un mural de 90 m2 convocado por el arquitecto Norman Foster para un edificio en la India, y por el importante diseñador norteamericano Tony Chi para un emprendimiento en Nueva York.

(Av. Alvear 1661. Abierto las 24 horas. Clausura el 19 de marzo.)