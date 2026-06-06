ARCA simplificó un trámite clave para acceder a beneficios impositivos internacionales

La medida elimina parte de la documentación exigida para acceder a ventajas tributarias, contempladas en acuerdos firmados por Argentina.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) avanzó con una nueva simplificación administrativa vinculada a los convenios internacionales para evitar la doble imposición. La medida modifica requisitos que hasta ahora debían cumplir contribuyentes que buscaban acceder a tratamientos tributarios especiales, previstos en acuerdos firmados por Argentina con distintos países.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión forma parte del proceso de desburocratización impulsado por el organismo durante los últimos meses y apunta a facilitar la aplicación práctica de beneficios fiscales contemplados en tratados internacionales vigentes. El objetivo es reducir cargas administrativas, sin alterar los derechos ni obligaciones establecidos en los convenios.

Qué cambió en los requisitos exigidos por ARCA

Hasta ahora, muchos contribuyentes debían presentar documentación adicional, para acreditar su situación fiscal y demostrar que cumplían las condiciones necesarias para acceder a beneficios contemplados en convenios internacionales.

La nueva normativa simplifica parte de esos procedimientos y reduce algunas formalidades. El objetivo es agilizar la tramitación de solicitudes relacionadas con la aplicación de exenciones, reducciones de alícuotas y otros tratamientos diferenciales previstos en acuerdos tributarios internacionales.

La medida busca que los contribuyentes puedan acreditar más fácilmente su situación, evitando trámites que en algunos casos implicaban gestiones ante organismos extranjeros, certificaciones adicionales o procesos administrativos extensos.

ARCA1 Mariano Fuchila

Qué son los convenios para evitar la doble imposición y por qué puede generar problemas

Los convenios para evitar la doble imposición son tratados internacionales firmados que establecen reglas claras sobre qué país tiene el derecho de cobrar impuestos sobre una renta o bien específico.

Argentina mantiene convenios vigentes con numerosos países, entre ellos Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Italia, México, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Suiza y Turquía, entre otros.

Gracias a estos acuerdos, una empresa o persona que obtiene ingresos en el exterior puede evitar situaciones donde deba tributar simultáneamente sobre la misma renta en dos jurisdicciones distintas.

Los tratados también buscan brindar mayor previsibilidad a inversores y empresas que realizan operaciones internacionales, favoreciendo el comercio, la inversión y la cooperación económica entre los países firmantes.

Cuando no existen mecanismos de coordinación entre países, una misma renta puede quedar alcanzada por impuestos en más de una jurisdicción. Por ejemplo, una empresa argentina que obtiene ingresos en otro país podría enfrentar obligaciones tributarias tanto en el lugar donde se genera la renta como en Argentina.

Los convenios internacionales surgen justamente para evitar este tipo de situaciones. Dependiendo del acuerdo aplicable, pueden establecer exenciones, créditos fiscales o límites a las alícuotas que cada país tiene derecho a cobrar.

ARCA

Quiénes pueden beneficiarse con la medida

La simplificación alcanza principalmente a contribuyentes que desarrollan actividades internacionales y necesitan aplicar disposiciones previstas en convenios fiscales. Entre ellos aparecen empresas exportadoras, multinacionales, prestadores de servicios al exterior, profesionales independientes que trabajan para clientes extranjeros e inversores con operaciones fuera del país.

También pueden verse beneficiadas personas físicas que perciben rentas provenientes del exterior y que se encuentran alcanzadas por disposiciones específicas contempladas en los acuerdos internacionales vigentes.

En muchos casos, la acreditación de determinadas condiciones fiscales representaba un paso complejo dentro del proceso administrativo. La reducción de requisitos busca agilizar esas gestiones y facilitar el acceso a los beneficios previstos por los tratados.

La decisión se suma a otras medidas adoptadas por ARCA durante los últimos meses con el objetivo de reducir trámites y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales. El organismo viene impulsando procesos de digitalización, automatización de información y simplificación de procedimientos vinculados con distintos impuestos y regímenes de control.

En el caso de los convenios internacionales, la reducción de requisitos apunta a que los contribuyentes puedan concentrarse en acreditar los aspectos esenciales exigidos por los tratados, sin afrontar cargas burocráticas adicionales que muchas veces demoraban la aplicación efectiva de los beneficios.