Elisa Carrió cruzó a Javier Milei y reclamó por la agenda de género impulsada por el G20

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, publicó una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que plasmó una fuerte crítica sobre la postura del oficialismo en relación con los derechos de las Mujeres . En detalle, Carrió expuso su "m ás absoluto rechazo y la más profunda preocupación " ante la decisión del Gobierno de no firmar la Declaración Sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres consensuada y firmada por todos los representantes de los países en el marco de las reuniones previas del G20.

Además, Lilita también advirtió que tal decisión viola artículos de la Constitución Nacional. " Sr. Presidente, Ud. no puede y no debe apartarse de la CN aunque no le guste, porque así lo exige el estado de derecho. Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada, así lo demuestran", disparó Carrió.

En el texto, Carrió se dirigió al Presidente en su "carácter de ex Convencional Constituyente, autora del texto del artículo 75, inciso 22 y 23 de nuestra Constitución , que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, desde el regreso de la democracia y que, resultan la base fundamental del Estado de Derecho y la República, como ciudadana de esta Nación y como defensora, desde hace muchos años, de los derechos humanos de las mujeres".

De esta manera, Carrió se dispuso a manifestar "el más absoluto rechazo y la más profunda preocupación por la decisión diplomática adoptada por la República Argentina de no suscribir la Declaración sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres". En la previa de la Cumbre del G20 , que tendrá lugar el próximo 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, el texto fue consensuado para ser discutido durante el encuentro de les Jefes de Estado.

Sin embargo, Argentina fue el único país del grupo que rechazó firmar el documento acordado.

"En dicho documento preparatorio, ministras y funcionarias responsables de las áreas gubernamentales de la mujer propusieron acciones de empoderamiento y eliminación de las desigualdades de las mujeres en concordancia con los compromisos asumidos por todos los miembros del G20 en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, por 189 países, entre ellos, la República Argentina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, entre otros", explicó Carrió sobre la declaración.

En este sentido, la exdiputada analizó la determinación del Gobierno y denunció que la misma "la decisión del Gobierno de desconocer la agenda mundial de las mujeres mediante la no suscripción de la declaración emanada del Grupo de Trabajo de Empoderamiento de las Mujeres en el marco del G20, viola los artículos 16, 75 inciso 22 y 23 y 41 de la CN".

"Sr. Presidente, Ud. no puede y no debe apartarse de la CN aunque no le guste, porque así lo exige el estado de derecho. Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada, así lo demuestran", advirtió la líder de Coalición Cívica.

Por último, Lilita sentenció: "En el convencimiento que, ni Ud. ni su hermana ni Santiago Caputo, ni el nuevo Canciller han leído alguna vez la CN es que le escribo la presente misiva, a título de intimación. También, le notifico el contenido de esta carta por la red X ya que Ud. se comunica a través de ese medio, sustituyendo las formas institucionales y del estado de derecho".

Qué dice la declaración del G20 que el gobierno de Javier Milei se negó a acompañar

En detalle, el texto que despertó el rechazo del Gobierno y su diferenciación de las demás naciones pertenecientes al G20 reconoce "que todas las mujeres y niñas enfrentan barreras particulares debido a diversos factores además de su género" y "que todas las mujeres y niñas son agentes de cambio y tienen un papel importante en la toma de decisiones, el liderazgo y la respuesta a desafíos globales". Además, señala que "deberían poder contribuir por igual a todos los sectores y en todos los niveles".

De esta manera, el documento afirma que la creación del grupo de trabajo en 2023 en la Cumbre de Líderes de Nueva Delhi para apoyar la Ministerial de la Mujer del G20 "expresa un esfuerzo colectivo para promover medidas para lograr la igualdad de género e impulsar el empoderamiento de todas las mujeres y niñas", el cual reafirma los compromisos asumidos para promover la igualdad de género, fomentar el desarrollo liderado por las mujeres, los derechos de todas las mujeres y niñas y nuestro compromiso de implementar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing".

G20-BRASIL.jpg El G20 tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil.

Así, los documentos finales de la declaración , sumados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el núcleo de la Agenda 2030, proponen "promover la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en la fuerza laboral, cumplir los objetivos establecidos en la Cumbre de Brisbane de 2014 y cerrar la brecha salarial de género; abordar la distribución desigual de el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y garantizar la igualdad de acceso al trabajo decente, a empleos de calidad y a la paridad de género como objetivo para los puestos de alto nivel y liderazgo" y "garantizar la igualdad".

Por otro lado, también se insta a tomar medidas para "poner fin a la misoginia y la violencia de género" y advierte que "la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas es alarmantemente alta en las esferas pública y privada, tanto en línea como fuera de línea". A causa de esto, las naciones deben considerar "la necesidad de invertir y promover políticas públicas destinadas a prevenir y eliminar todas las formas de violencia de género", para ampliar las oportunidades económicas y sociales para las mujeres "y construir sociedades seguras y libres de violencia para todos".

A pesar del consenso y acuerdo general, el gobierno argentino decidió no firmar la declaración y de esta manera se abrió un nuevo foco de conflicto con la administración de Lula da Silva. “Cuando la extrema derecha avanza, las mujeres pierden. Argentina, único país del G20 que no se suma al consenso sobre igualdad de género. Presidencia brasileña firme en su posición de que la igualdad no es negociable”, publicó en su cuenta de "X", Vanessa Dolce de Faria, Alta Representante para Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

La declaración contó con el apoyo de todos los países del G20, que constituyen el 85% del PBI mundial y más del 75% del comercio internacional. El bloque está conformado por Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía y dos bloques: la Unión Europea y la Unión Africana.