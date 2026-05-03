Inter campeón: venció al Parma y se coronó en el Scudetto con Lautaro Martínez como líder

El equipo de Milán se consagró con tres fechas de anticipación tras vencer 2-0 y confirmó su dominio en Italia. El delantero argentino fue el eje futbolístico y anímico de una temporada consagratoria.

El Inter venció 2-0 al Parma en el Giuseppe Meazza y se consagró campeón de la Serie A con tres fechas de anticipación, tras sacar 12 puntos de ventaja sobre Napoli con solo nueve en juego y una campaña dominante. Lautaro Martínez , el capitán y goleador del Neroazzurro.

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El cielo de Milán se tiñó de azul y negro en una jornada histórica. En un estadio colmado, el conjunto lombardo selló el 21.º Scudetto de su historia y confirmó su dominio en el fútbol italiano.

Los goles llegaron a través de Marcus Thuram , sobre el final del primer tiempo, y de Henrik Mkhitaryan , en la segunda mitad. El delantero argentino Lautaro Martínez volvió a ser determinante, tanto por su influencia en el juego como por su rol dentro del equipo.

Con este triunfo, el Inter alcanzó los 82 puntos y sacó una ventaja de 12 unidades sobre Napoli con solo nueve en disputa, lo que le permitió asegurar el título de manera anticipada. Parma, en tanto, quedó en la duodécima posición con 42 puntos.

La temporada del Inter de Cristian Chivu

La llegada de Cristian Chivu al banco de suplentes fue otro de los aciertos de la temporada. El entrenador rumano revitalizó a un plantel golpeado, reforzó la identidad del equipo y mantuvo un orden táctico sólido.

También promovió la integración de jóvenes como Pio Esposito, sin perder la base de experiencia. El resultado fue un equipo consistente, con 26 victorias en 35 fechas.

El camino no fue sencillo: el Inter debió sobreponerse a la eliminación temprana en la Liga de Campeones y a algunos resultados adversos. Sin embargo, logró cerrar el torneo con autoridad.

cristian chivu inter Cristian Chivu, el técnico del Inter campeón.

Tras el triunfo ante Parma, Lautaro habló de “pura felicidad” y destacó el esfuerzo colectivo para volver a lo más alto.

Con el título de Serie A asegurado, el equipo ya piensa en su próximo desafío: la final de la Copa Italia ante Lazio, el 13 de mayo, con la posibilidad de cerrar la temporada con un doblete.

Este Scudetto quedará marcado como el del liderazgo de Lautaro Martínez, emblema de un Inter que volvió a reinar en Italia.

Lautaro Martínez, el líder del campeón

Desde su llegada en 2018, Lautaro Martínez construyó una carrera ascendente hasta convertirse en una referencia indiscutida del club. Este título fue el segundo como capitán y el tercero desde que llegó al Inter.

Su aporte también se refleja en los números: es el máximo goleador del torneo con 16 tantos y mantiene una regularidad destacada, con al menos 20 goles por temporada en cuatro campañas consecutivas entre 2021 y 2025.

Además, el delantero argentino se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club, consolidando su lugar entre los grandes nombres de la institución.

Lautaro Martinez Inter Lautaro Martínez: capitán goleador y referente.

Su ausencia por lesión en marzo de 2026 evidenció su peso en el equipo. Sin él, el Inter solo ganó dos de siete partidos y perdió eficacia ofensiva. Su regreso, con un doblete ante Roma en abril, fue clave para encaminar nuevamente el campeonato.

Otro de los factores determinantes fue la sociedad ofensiva entre Lautaro y Marcus Thuram, que se consolidó como una de las más efectivas del torneo.

El Inter fue el equipo más goleador, con 82 tantos, y más de un tercio de ellos llevaron la firma de esta dupla: 16 del argentino y 13 del francés.

Bajo la conducción de Cristian Chivu, ambos lograron complementarse con movilidad, potencia y eficacia, siendo decisivos en varios partidos cerrados.