Aprueban RIGI para proyecto de litio en Catamarca: invertirá u$s709 millones y producirá 40.000 toneladas por año

La iniciativa de LIEX S.A. en el Salar Tres Quebradas recibió el aval del Comité Evaluador del RIGI. Demandará una inversión de u$s709 millones, tendrá una vida útil superior a los 19 años y generará más de 4.400 empleos.

La minera argentina Liex, firma subsidiaria de la empresa de origen chino Zijin, superó las pruebas de producción de litio en el proyecto catamarqueño Tres Quebradas (3Q) y anunció que su planta está lista para empezar a procesar hasta 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) por año.

La inversión comprometida asciende a u$s709 millones y estará destinada a la construcción y operación de un complejo industrial con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio , uno de los minerales críticos con mayor demanda para la fabricación de baterías destinadas a la electromovilidad y el almacenamiento de energía.

El desarrollo contempla no solo la planta de procesamiento, sino también toda la infraestructura necesaria para su operación. El proyecto incluye la perforación de pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos internos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares, obras de control de inundaciones y demás instalaciones requeridas para el funcionamiento integral del complejo minero.

Según la evaluación presentada ante el Comité, el yacimiento cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva , lo que le permitirá consolidarse como uno de los proyectos de litio de largo plazo dentro del denominado "Triángulo del Litio".

Importante El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca. El proyecto contempla una…

En materia de empleo, la iniciativa prevé la creación de 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

A su vez, las exportaciones derivadas de la producción de carbonato de litio generarían ingresos cercanos a u$s400 millones anuales, contribuyendo al ingreso de divisas y al fortalecimiento de la balanza comercial minera del país.

Proyecto de litio Tres Quebradas (3Q): uno de los desarrollos de mayor calidad del Triángulo del Litio

El proyecto Tres Quebradas (3Q) es uno de los desarrollos de litio más relevantes que ingresaron recientemente en producción en Argentina y forma parte de la nueva generación de proyectos que impulsarán el crecimiento de la industria nacional durante la próxima década. Ubicado en el Salar Laguna Verde, en el departamento de Fiambalá, el yacimiento es operado por Liex S.A., subsidiaria de la compañía china Zijin Mining Group, uno de los principales grupos mineros del mundo.

El proyecto comenzó su producción comercial en 2025 y se desarrolla sobre un área de 26.680 hectáreas, a unos 30 kilómetros de la frontera con Chile, aproximadamente 200 kilómetros del puerto chileno de Caldera, 90 kilómetros al norte de Cortaderas y a una altitud cercana a los 4.100 metros sobre el nivel del mar, una ubicación estratégica que facilita la futura logística de exportación hacia el océano Pacífico.

Tres Quebradas explota un depósito de salmuera (brine), utilizando un proceso de bombeo y evaporación solar para producir carbonato de litio (LiCO), teniendo además al potasio como subproducto del proceso industrial.

El plan de desarrollo contempla dos etapas claramente diferenciadas. La primera fase posee una capacidad instalada para producir 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), mientras que una segunda etapa duplicará ese volumen hasta alcanzar 40.000 toneladas anuales, consolidando al proyecto entre los mayores productores del país. Durante su primer año de operación comercial, la producción promedio estimada asciende a 7.315 toneladas de LCE, mientras que la vida útil estimada del yacimiento alcanza los 50 años, reflejando la magnitud de sus recursos y la sustentabilidad de largo plazo del emprendimiento.

Un salar con características geológicas excepcionales

Desde el punto de vista geológico, Tres Quebradas presenta características poco comunes. El depósito comprende la Laguna Tres Quebradas, un cuerpo de agua que no corresponde a un lago de agua dulce, sino a un enorme reservorio de salmuera sobresaturada en sodio, calcio y cloro. Esta salmuera posee una densidad de 1,22, aproximadamente un 25% superior a la del agua dulce, y presenta una llamativa coloración negra originada por la elevada presencia de manganeso y otros metales disueltos.

Dentro del área del proyecto se desarrollan además dos grandes salares, cuya superficie extremadamente rugosa constituye una evidencia de su alto grado de madurez geológica. Los estudios indican que estos salares están conformados principalmente por un núcleo de cloruro de sodio, producto de millones de años de procesos de evaporación.

El aporte de agua dulce al sistema es muy limitado y proviene únicamente del extremo sur, donde desembocan los ríos Valle Ancho y Piscis. En contraste, los cursos de agua que alimentan el sector norte del complejo corresponden principalmente a aguas termales con una elevada carga de minerales, generando un ambiente hidrogeológico particularmente favorable para la concentración de litio.

Uno de los aspectos más destacados del yacimiento es la coexistencia de aguas alcalinas carbonatadas con otras de carácter ácido y alta concentración metálica, alimentadas por más de una docena de surgencias termales. Algunas de estas manifestaciones naturales registran concentraciones de litio cercanas a los 1.000 miligramos por litro, un valor considerado récord a nivel mundial para este tipo de sistemas hidrotermales.

Estas aguas descargan directamente sobre el salar y sobre la laguna Tres Quebradas, donde la intensa evaporación característica de la Puna favorece la concentración natural del litio en las salmueras, constituyendo la base del proceso de explotación del proyecto.

Recursos, reservas y potencial productivo

La magnitud del proyecto también queda reflejada en sus recursos y reservas minerales. De acuerdo con la actualización correspondiente a 2024, Tres Quebradas posee 5,97 millones de toneladas de recursos medidos e indicados (M&I) de carbonato de litio equivalente, con una concentración promedio de 400 mg/l de litio. A ello se agregan 2,33 millones de toneladas de recursos inferidos, también con leyes promedio de 400 mg/l, lo que eleva los recursos totales por encima de 8,29 millones de toneladas de LCE.

En cuanto a las reservas económicamente explotables, el proyecto cuenta con 990.491 toneladas de reservas probadas y 587.600 toneladas de reservas probables, ambas con una concentración promedio de 675 mg/l de litio, niveles considerados elevados para este tipo de depósitos de salmuera.

La compañía anunció oficialmente el lanzamiento del Proyecto 3Q el 15 de septiembre de 2025, marcando su primera operación minera en Fiambalá y consolidando una de las inversiones de litio más importantes de Catamarca.

El RIGI suma 21 proyectos aprobados

Con la incorporación del proyecto de LIEX S.A. y según indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones alcanza 21 proyectos aprobados por su Comité Evaluador.

En conjunto, estas iniciativas representan compromisos de inversión por aproximadamente u$s46.700 millones, distribuidos entre los sectores de minería, petróleo y gas, energías renovables, infraestructura e industria, consolidando al RIGI como uno de los principales instrumentos para atraer inversiones de gran escala en Argentina.