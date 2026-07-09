El consorcio del dueño del Inter Miami fue elegido para construir el gasoducto del proyecto de GNL de Vaca Muerta

El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, controlada por el empresario Jorge Mas, propietario del Inter Miami, la italiana Bonatti y Contreras Hermanos fue adjudicado para ejecutar la obra de u$s1.200 millones que unirá Vaca Muerta con Sierra Grande. El proyecto es impulsado por YPF, ENI y XRG y espera la decisión final de inversión.

El nuevo gasoducto tendrá 527 kilómetros de extensión y abastecerá la terminal de exportación de gas natural licuado que se construirá en Sierra Grande, Río Negro.

El consorcio conformado por la estadounidense Pumpco , la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos fue seleccionado para construir el gasoducto que formará parte del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) liderado por YPF , ENI y XRG , la división internacional de inversiones de la petrolera estatal de Abu Dhabi (ADNOC).

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Pumpco pertenece a MasTec , empresa fundada por el empresario cubanoestadounidense Jorge Mas , copropietario del Inter Miami , el club donde juega Lionel Messi. Será la primera obra de infraestructura energética que desarrollará la compañía en la Argentina.

La adjudicación fue comunicada a las empresas participantes, aunque el inicio de la construcción dependerá de la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto, prevista para fines de este año o comienzos de 2027.

La oferta presentada por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos fue la elegida en la licitación internacional y superó a la propuesta de la UTE Techint-Sacde , que también participó del proceso.

El proyecto contempla la construcción de dos ductos paralelos que unirán Meseta Buena Esperanza , en el corazón de Vaca Muerta, con Sierra Grande , en Río Negro, donde se instalará la terminal marítima para exportar GNL.

La obra incluye un gasoducto de 527 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro, que será el de mayor tamaño construido en el país, además de un ducto para líquidos de 24 pulgadas.

Contreras Hermanos participó en el desarrollo de la ingeniería del proyecto, aunque no pudo presentarse de manera individual porque la licitación fue exclusivamente internacional.

Competencia internacional por las obras de Vaca Muerta

La adjudicación se suma a otro proceso reciente vinculado a la infraestructura para exportar hidrocarburos desde Vaca Muerta. Semanas atrás, la UTE Techint-Sacde también había participado de la licitación del gasoducto correspondiente al proyecto de Southern Energy (SESA), que finalmente fue adjudicado a otro consorcio.

Según fuentes del sector, la creciente participación de empresas internacionales en este tipo de licitaciones incrementó la competencia en las ofertas económicas para las grandes obras energéticas.

En paralelo a la adjudicación de la obra civil, el consorcio YPF-ENI-XRG avanza con la licitación para la provisión de los caños que conformarán ambos ductos. Esa etapa se resolvería durante los próximos meses.

El proyecto de YPF, ENI y XRG es una de las principales iniciativas para desarrollar la infraestructura necesaria que permita incrementar las exportaciones de gas natural licuado desde Vaca Muerta hacia los mercados de Europa y Asia durante los próximos años.