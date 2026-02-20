Zijin LIEX impulsa el empleo local en Catamarca y consolida su expansión global en el negocio del litio

El proyecto registró un salto significativo en la contratación local entre 2024 y 2025. La dotación provincial pasó de 477 a 646 empleados.

Para Catamarca, el avance del proyecto 3Q refuerza la tendencia de la minería de litio como motor de empleo y actividad.

La filial argentina de la minera china Zijin LIEX volvió a mostrar el impacto socioeconómico de su operación en el país: el proyecto 3Q ya emplea a 646 trabajadores catamarqueños , sobre un total de 767 personas vinculadas a la iniciativa , lo que confirma la creciente gravitación del litio en las economías regionales del noroeste.

El desarrollo ubicado en la provincia de Catamarca registró un salto significativo en la contratación local entre 2024 y 2025. La dotación provincial pasó de 477 a 646 empleados, lo que implica 169 nuevos puestos de trabajo y un incremento del 35% en apenas un año.

Según la compañía, la evolución está directamente vinculada a la expansión operativa y a la consolidación de la fase productiva, en línea con una estrategia que busca maximizar el impacto económico en el oeste provincial mediante la priorización de mano de obra y proveedores locales.

Zijin LIEX forma parte del grupo chino Zijin Mining Group , uno de los gigantes mundiales de metales críticos. Además del proyecto 3Q en Argentina, el holding participa en operaciones y desarrollos de litio en China y África, y mantiene una estrategia de expansión para asegurar suministro en la cadena de baterías.

La minera se ubica en el puesto 251 del ranking Forbes Global 2000 (2025), en el puesto 4 entre las empresas mineras de metales y en el primer lugar entre las compañías de oro a nivel internacional. Asimismo, ocupa el puesto 365 en el Fortune Global 500 (2025) y el puesto 89 en el Fortune China 500.

Litio Zijin-Liex.jpg El 25 de enero de 2022, Zijin Mining Group adquirió la compañía canadiense New lithium por unos u$s756 millones y obtuvo el 100% de las acciones de LIEX.S.A.

En Argentina, el proyecto 3Q (bautizado así porque está ubicado en el salar Tres Quebradas) se encuentra entre los nuevos polos productivos del denominado “triángulo del litio”, donde el país comparte protagonismo con Chile y Bolivia, y que en conjunto concentran 64 millones de toneladas de recursos, seis veces más que las reservas chinas.

La iniciativa 3Q prevé escalar su capacidad en etapas, con producción de carbonato de litio de grado batería destinada principalmente a exportación. Después de la finalización de las dos fases del proyecto, alcanzará una producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio.

Producción y exportaciones: el contexto 2025

El crecimiento del proyecto se da en un escenario de fuerte expansión del sector en Argentina. La minería cerró un período consagratorio al alcanzar el mayor nivel de exportaciones de su historia. Según informó el Gobierno nacional, entre enero y diciembre del 2025 las ventas al exterior totalizaron u$s6.037 millones, lo que representa un incremento del 29,2% respecto al año anterior.

Este desempeño récord se apoya en dos pilares fundamentales: la consolidación de los metales preciosos y el vertiginoso ascenso del "oro blanco".

Dentro de la canasta exportadora, los minerales metalíferos representaron el 82% del total, con ingresos por u$s4.948 millones. En este rubro, el oro fue el gran protagonista al aportar u$s4.078 millones, una cifra que también marca un hito histórico para el sector.

Por otro lado, el litio consolidó su posición como motor de crecimiento regional y alcanzó exportaciones por u$s905 millones (15% del total exportado). El salto responde a la entrada en producción de cuatro nuevos proyectos entre 2024 y 2025, aunque actualmente, Argentina ya cuenta con siete minas de litio operativas, entre ellas, proyecto 3Q.

La demanda global de litio, impulsada por la electrificación del transporte y el almacenamiento energético, mantuvo al país como uno de los proveedores con mayor potencial de crecimiento, especialmente por su cartera de proyectos en expansión y costos competitivos en salmueras.

Para Catamarca, el avance del proyecto 3Q refuerza la tendencia de la minería de litio como motor de empleo y actividad. La empresa sostiene que la política de contratación local busca fortalecer el entramado productivo, generar capacidades y ampliar el derrame económico en servicios, logística y comercio.

Con el aumento de la producción y la maduración de nuevas etapas, el desafío hacia adelante será sostener la competitividad en un mercado global más volátil, pero con perspectivas estructuralmente positivas por la transición energética.