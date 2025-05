Cacciola: "El concepto que vincula el potencial de la minería con la realidad, ya se está llevando a cabo"

¿Se viene el RIGI extendido?

Desde CAEM insisten en la necesidad de esta medida del RIGI extendido “atiende a una situación concreta de poder extender la vida útil de los proyectos de oro y plata con más exploración y ampliar la misma a sectores cercanos de los proyectos, siendo una fuerte apuesta para estimular la exploración"

El requerimiento realizado al gobierno se encuentra avanzado y la Cámara espera prontas novedades, donde Cacciola aclaró que “no se está pidiendo que se reduzcan las inversiones mínimas contempladas en el RIGI se pretende cumplir con los 80 millones de dólares a partir de un momento determinado para los dos primeros años para cada uno de los proyectos y completar en 5 años al menos 200 millones de dólares si los resultados son satisfactorios.

Eliminación de retenciones para productos industriales

El líder de CAEM sacó pecho por la resolución publicada en el Boletín Oficial tras un decreto del Proyecto Ejecutivo eliminando las retenciones para algunos productos industriales, que no representan en sí mismo una cantidad importante de exportaciones, pero sí significan un incentivo grande a esos pequeños proyectos de minería industrial y “sobre el cual hemos reclamado durante todo el año”, celebrando que “empiezan a tener devoluciones de los pedidos realizados”.

A pesar de elogiar la medida, solicitó sumar a otros minerales industriales que no han sido incluidos en el decreto, fundamentalmente la cal que se exporta desde San Juan, Salta y de algunas provincias adicionales: "estamos pidiendo que eso se elimine porque no tiene incidencia económica, donde la cifra de exportaciones de todos los minerales industriales en el 2024 fue alrededor de 100 millones de dólares pagando un derecho de exportación de 4,5%, lo que equivale a 4,5 millones de dólares para economías regionales básicamente por lo menos las que exportan porque también la exportación en muchos casos y sobre todo la cal que es la principal va a Chile porque por una cuestión de flete y no pueden exportarse por el Atlántico entonces lo que hemos dicho es esto es economía regional esto no tiene incidencia y la verdad los proyectos en este marco de gastos cortos le viene muy bien”.

La exploración y sus costos

Cacciola admitió que “es verdad que estamos carísimos esto es una realidad nuestros costos son el doble si nos comparamos con Perú, con Chile o Brasil por ejemplo, aunque la verdad que el interés tiene que ver con la consolidación del proyecto político porque de alguna manera si sos caro pero tenés buenos proyectos y posibilidades de que avancen, eso alienta la decisión de los inversores y en este momento es muy difícil que esos costos bajen por decisiones macroeconómicas lo que sí está claro y esto que es importante tenemos otras ventajas comparativas respecto de la instalación de nuevas exploraciones y tiene que ver con la decisión de estimular la inversión y ahí vuelvo a temas que son fácticos y que muchas veces no se manejan, las provincias tienen elementos para poder mitigar los efectos de esta situación de costos altos”, donde citó la ley de invasiones mineras, en la que “después de la aprobación en el congreso de la ley base del tope de regalía del 5% muchas veces la gente no entiende que eso es un tope entonces está abierta la negociación dependiendo de los proyectos que se trate a que pueda ser 0 pueda ser 0,5 0,9 1,2 o lo que sea”, e insistió en el tema , “de participación, de negociación y entendimiento entre las provincias los proyectos y buscar que haya realmente un atractivo específico para invertir porque por el lado de los costos no va a ser por lo menos en el cuarto plazo”.

Salida del CEPO y riesgo país en baja

Con respecto a la salida del Cepo el presidente de CAEM consideró que “todo lo que tenga que ver con un proceso de normalización macroeconómica es bienvenido, porque te da una señal clara de que estás transitando un camino que, si lo comparamos con la situación que teníamos en 2023 es totalmente diferente, no podíamos importar, no podíamos pagar dividendos estábamos complicados, por lo que la salida del CEPO es un signo fundamental para que el inversor extranjero diga bueno, se está transitando el camino que Argentina necesita".

En ese sentido tuvo similares conceptos sobre las implicancias que genera la baja del riesgo país lo que va a brindar una mayor posibilidad de que las empresas que se dedican a la etapa temprana de exploración tengan interés en venir a la Argentina porque les va a resultar mucho más barato conseguir financiación, y son los que lo hacen de manera más económica y que después lo trasladan y lo venden a los operadores naturales entonces creo que el gran impacto va a estar en el tema de ampliar y lograr nuevas exploraciones para mí ese es el principal impacto.

Indicó que “para los proyectos que ya han decidido que van a ir adelante porque están totalmente organizados, seguramente les va a mejorar la posibilidad de financiar pero no creo que sea un elemento muy contundente para tomar decisiones, todo ayuda pero donde más va a impactar es en la junio en que puedan decidir venir a la Argentina”

Importación de equipos usados

Una de las novedades de la industria minera de los últimos días fue el permiso de poder importar equipos usados. El presidente de CAEM defendió esta medida que “va a permitir reducir costos de inversión”, poniendo como ejemplo que gran parte de todos los molinos que existen hoy en la minería metalífera en muchos de los casos fueron usados porque tienen unos costos altísimos y esto ha facilitado el desarrollo de algunos proyectos en Argentina, y aseveró que "lo importante es focalizarse en aquello porque tampoco le conviene a la operación adquirir cualquier tipo de equipo usado, sí un molino, o una trituradora que por ahí cuesta 60 millones de dólares a lo mejor para el proyecto podés conseguir una en buenas condiciones en 30 millones de dólares y eso no trae ningún efecto secundario sobre la economía local porque no hay nadie en condiciones de proveerte algo que es específico de la industria minera y que en Argentina no tiene escala, por lo que es una cuestión de sentido común y esas cosas pueden ser importantes para el desarrollo de un proyecto que te abaraten la inversión que en nada afecten a la producción local porque de alguna manera no van a competir para producir ese tipo de cosas”.

Valor agregado ¿mito o realidad?

Siempre se habla sobre la posibilidad de agregar valor agregado a la minería nacional. Cacciola puso como ejemplo a Chile, que a pesar de ser el principal productor de cobre del mundo no tiene un gran valor agregado exportando la mayoría de su producción como cobre concentrado, y detalló que para poner en funcionamiento una fábrica de baterías se tiene que tener todo el resto de minerales que hacen falta en una batería que tiene una participación del litio del 7% y se necesitaría importar cobre, cobalto, manganeso y eventualmente oro. En esa línea agregó que “el valor agregado después puede ser una consecuencia puede ser que alguien venga y dice acá la producción de cobre es importante y alguien decida llegar hasta una etapa más allá del concentrado o algún tipo de cátodo pero lo va a definir la situación no hay que poner el carro delante del caballo”.

Volatilidad de los precios de los minerales

Los precios del oro y del litio han provocado modificaciones dentro de la industria. Por un lado se han invertido los valores del precio del oro y de la plata que crecieron exponencialmente duplicándose respecto del 2022 posibilitando que los proyectos subsistan por los precios, donde “si tuviéramos los mismos precios del 2022 diría que de los nueve proyectos de oro y plata que hoy están produciendo quedarían solamente dos produciendo”

Por otro lado, y pasando al litio se produce el caso inverso, donde el litio precio del 2022/3 a la fecha cayó en forma considerable, por lo que empieza a haber dificultades y también “tendremos que reclamar y gestionar para seguir tocando estímulos por el litio para que pueda seguir subsistiendo porque de nuevo el impacto de los costos es malo”.

Elecciones de medio término

Con respecto a sí los inversores están esperando los resultados de las elecciones de medio término para definir los pasos a seguir, consideró que “hay temas fundamentales que se han instalado más allá de cuestiones partidarias” cómo el hecho de entender que “no podemos gastar más de lo que tenemos y que el electorado no quiere tener inflación permanente y ese es un activo que lo van a tener que utilizar sea quien sea”, y destacó una vez más que los “inversores ven un cambio real” ya que “Si no hubiéramos tenido los incumplimientos que hubo en el pasado hoy el RIGI no hubiese sido necesario“.