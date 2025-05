Cardona destacó el gran momento para invertir en la minería argentina

La directora ejecutiva de la Cámara en primer término contó sobre la presentación de CAEM de 60 proyectos que requerirán treinta mil millones de dólares de inversión para poder desarrollarse, en donde explicó que “son proyectos asociados de CAEM, en el país hay más de 200 en exploración, pero es oportuno aclarar que no todos pasan a una fase productiva esa es una cuestión que en materia minera debe observarse y tenerse siempre presente”.

Para los que no conocen las diferentes etapas de la industria minera, Cardona explicó que “la exploración es parte del riesgo de la actividad en el sentido que se hacen muchas inversiones para descubrir proyectos y poder desarrollar una mina pero no siempre eso se logra, hace falta que eso se materialice en condiciones sociales, políticas, económicas, ambientales, se deben construir una serie de variables para que eso sea posible llevarla a producción, por lo que celebramos estos hallazgos, porque son posibilidades ciertas y son evidencias que tenemos un potencial verdadero y que podemos ir adelante”.

Sobre el informe de CAEM agregó que “sobre los proyectos que tenemos estimamos una inversión del orden de unos 33 mil millones de dólares y esperamos que esto sea posible de estos proyectos que claramente tienen identificada su necesidad de inversión, pero eso tiene un correlato, no solamente es la inversión per se, eso genera proveedores, empleo, obras de infraestructura que después queda para las provincias, y también la posibilidad de generar un cambio en la matriz productiva, que hoy es tan necesario en la Argentina, una Argentina históricamente agroexportadora que empieza a comprender que tiene otros recursos para potenciar su desarrollo”.

Cardona destacó que provincias como Catamarca, Salta, Santa Cruz o San Juan, el grueso de sus exportaciones son de la minería, donde lo diferenció a nivel nacional ya que ese impacto no es tan relevante, “pero cuando hacemos el zoom in ahí podemos observarlo y ver la realidad de las provincias”.

Un sector que logró la aceptación de la política y la sociedad

Uno de los grandes cambios que se observa en este cambio de época es la aceptación del sector minero, donde Cardona sostuvo que “está validada en no solo en la sociedad, sino también en las decisiones políticas”.

Allí destacó la actualidad de una industria que ha sido “cuestionada por que ha tenido un pasado que ha sido merecedor de muchas críticas, con una minería con una impronta colonial o expoliadora o meramente extractivista y punto”, pero ahora aseveró que “apoyarse en la licencia social no es solo una definición conceptual ni una expresión de deseos, es la única manera que la industria puede desarrollarse”.

Para que esta licencia social se logre resaltó que si bien hay “algunos insumos o maquinarias que no se producen en el país y que necesariamente va a haber que importar, pero también hay que tener presente que después de muchos años la industria lo entendió y lo ha hecho carne que solo va a poder desarrollarse si impacta en la comunidad con la que trabaja”.

Siendo salteña de origen puso al norte del país cómo parámetro, “donde en las comunidades eso es mucho más notable porque son algunas comunidades originarias, y por ahí la realidad en otras regiones del país es totalmente diferente”, y con la presencia de Luis Vacazur en el panel, remarcó el camino que recorrió siendo “ejemplo de lo que se debe hacer”.

Necesidad de infraestructura

Desde CAEM son conscientes que el país necesita infraestructura para poder desarrollar la industria, donde en ese sentido a Cardona utiliza mapas para observar donde está concentrada la mayor cantidad de población en el país , que está en la zona de la llanura pampeana, y es casualmente donde está la mayor cantidad de infraestructura, ya sea trenes, carreteras, puertos, energía, todo se concentra donde hay mayor cantidad mayor de población y donde hay mayor actividad productiva que lo justifica.

“Si pensamos en la zona cordillerana desde Jujuy hasta Santa Cruz, son las zonas menos densamente pobladas y es donde menos infraestructura hay, entonces es como el huevo y la gallina, ¿qué desarrollamos primero la infraestructura para que haya minería o la minería va a traccionarlo? Y creo que esto es lo que va a ocurrir”, dijo.

Con la dificultad que se genera añadió que “Entonces el impacto que esto tiene es más que significativo porque cuesta mucho pensar en un gasoducto, en un tendido de redes eléctrica, comunicación de internet, que por ejemplo hace cinco años en la Puna no tenían, la pandemia fue terrible en ese sentido, porque evidenció esas carencias”.

“La infraestructura que hoy tenemos sirve a la industria en el estado que hoy la tenemos, pero si avanzamos en el desarrollo de los proyectos que tenemos más expectativa va a hacer falta obviamente más” se ilusionó con respecto al futuro de la situación.

Ventajas para el inversor

Cardona enumeró el paso a paso que se presenta a la hora de reunirse con los inversores que quieren invertir en el país. “EN primer lugar ya sean empresarios extranjeros o del ámbito nacional, el primer pedido es específico del mineral, siendo el litio y el cobre los más buscados”.

Luego llega el momento de “mirar la realidad del país en su conjunto, que ofrece hoy, porque esta vez es distinto y posible a como era antes, encontrando ahí una validación en este momento de certidumbre al inversor, que la inversión que va a hacer de poner un capital muy voluminoso por tantos años va a llegar a buen puerto”.

En esa misma línea continúan viendo a “la provincia donde está el proyecto y ver que disponibilidad tiene ahí de trabajadores, de proveedores, de infraestructura, de ciertos servicios y ahí aparecen algunas preguntas interesantes que a mí me llamaron la atención donde dije definitivamente estamos en una jurisdicción que tiene ventajas sobre otras cómo si hay algún problema de minería ilegal no tenemos, tenemos algún conflicto social de envergadura, tampoco tenemos, existen situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas, tampoco tenemos, por ahí son situaciones que son comunes en otros países que se evalúan y se consideran y que nosotros afortunadamente no tenemos, y creo que más allá de contar con el recurso, que solo es un principio y nada más, pero todas esas otras variables que juegan y se conjugan en esta posibilidad de ir para adelante en esta industria que es tan maravillosa como esta, nos muestra que estamos ante un gran momento”.

Invitación para ARMINERA

Por último y siendo una de las organizadoras, la Directora Ejecutiva de CAEM aprovechó la oportunidad para convocar e invitar a todos a ARMINERA , que se realizará del 20 al 22 de mayo en la Rural, donde prometió “una muestra muy importante de proveedores y de empresas y una oferta espectacular de charlas y seminarios para conocer más de la industria”.