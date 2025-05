Vacazur pidió encontrar un equilibrio en la minería nacional

¿Se viene el “rigito” minero?

El Socio fundador de Caprosemitp celebró que se realicen este tipo de debates, donde se puede “charlar, discutir el tema del RIGI” y aprovechó la oportunidad para decir que “sería muy bueno lo que hemos planteado desde la Puna es que haya un “Rigito”, ¿por que no? Esto debe estar más equilibrado no solo para el inversor, porque si llega la inversión, perfecto, pero si llega la inversión con la ingeniería de afuera , con los productos e insumos de afuera, el proveedor o la industria nacional, va a sufrir de alguna manera en algún momento, y eso va a generar que entre proveedores argentinos haya inconvenientes y de alguna forma se quede afuera y no pueda ser competitivo cuando el proveedor cree en la Puna, en algunos casos que por tener los beneficios fiscales del RIGI la empresa está obligada a pagar más caro el servicio”, por lo que reiteró que “es bueno que se pueda discutir buscando el equilibrio”.

Historia y objetivos de Caprosemitp

La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna se inauguró hace más de diez años, y en ese entonces la conformaban en su totalidad emprendedores, “con chicos que sacamos del asistencialismo y los llevamos al emprendedurismo, y hoy son empresarios”.

Sobre el presente y objetivos de la Cámara remarcó que “queremos respetar los objetivos fundacionales, que son los de desarrollar a nuevos emprendedores , abrazando a los más chicos sin olvidarnos de donde venimos , mostrando el trabajo que supimos realizar, donde en otras provincias ha sucedido o en el mundo, que donde hay minería”

Allí enfatizó que “hay que militar la minería contando desde el desarrollo que se hace, donde hoy hay una oportunidad de desarrollo, de servicios secundarios y por eso es bueno que se puedan hablar de estas cosas”.

Aprendizajes y ejemplos

Con la humildad que lo caracteriza y habiendo presenciado encuentros mineros de toda índole tanto en el país como en el exterior, Vacazur resaltó que “a nosotros como Cámara nos sirvió muchísimo participar en los eventos, de hecho ahora viene ARMINERA que organiza CAEM y para nosotros es como si nos apareciera la Virgen, porque ahí está la posibilidad de conocer otros actores de la industria, y te encontrás con gente de las provincias que han arrancado mucho antes que Salta”.

Esos viajes le sirvieron para entender “cómo vamos a hacer la minería, por eso visitamos Chile, o nos dimos cuenta cuando visitamos el año pasado Toronto que los empresarios eran los mismos nativos que estaban, esa cuestión hay que entenderla, a nosotros nos tocó vivirla, en la primera gestión cuando nos preguntaron que queríamos no era que estábamos buscando contratos, queríamos aprender y pedimos ante la sorpresa de todos que la AFIP viniera a nuestro pueblo porque necesitábamos generar proveedores con conciencia tributaria y que entendieran como funcionaba el sistema”. Y recordó cuando en aquel momento por el 2014 que AFIP comenzó con las facturas electrónicas “y en la Puna no teníamos internet, y así no podíamos poder facturar para ser proveedores de ellos”.

El Triángulo del litio

El socio fundador de la Cámara dejó su punto de vista sobre el Triángulo del litio conformado por Argentina, Chile y Bolivia. Con una mirada “más macro”, pidió entender como la situación de Bolivia, donde “primero el inversor para invertir allí primero tiene que ser socio del Estado boliviano, sumado a que el litio de Bolivia tiene mucho magnesio”, para luego sumar a Chile que “donde más mineral sacás más caro lo pagás”, por lo que destacó la competitividad que tiene Argentina que "hoy cuenta con esa seguridad jurídica que me parece fantástico con el impulso del RIGI para que haya inversiones”, aunque insistió una vez más en la búsqueda del equilibrio para que esas inversiones “que lleguen no solo se importen las riquezas porque si se importan los productos y los insumos todos de afuera no le sirve a los argentinos, hay que buscar un equilibrio donde empresarios argentinos puedan desarrollar y fabricar cosas para que haya sostenibilidad en el tiempo para que los proveedores puedan ser parte de este proceso de desarrollo minero”.