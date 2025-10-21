Un grupo de cinco jóvenes estudiantes argentinos se coronaron campeones del Mundial de Ingeniería de Houston con el equipo UBA-YPF. Según informó en sus redes sociales el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el equipo UBA-YPF se consagró campeón mundial del PetroBowl 2025 tras vencer al equipo brasileño en la final. El premio fue un cheque por u$s5.000.
El equipo de estudiantes UBA-YPF ganó el mundial de ingeniería en petróleo "PetroBowl 2025"
El PetroBowl es un concurso anual de preguntas rápidas, organizado por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo. Los argentinos derrotaron a los brasileños en la final. El premio fue un cheque por u$s5.000.
-
Marín, CEO de YPF: "El precio de la energía en Argentina va a ser de los más baratos del mundo"
-
Camuzzi presentó su 6° Reporte de Sustentabilidad: "Un servicio energético confiable y sostenible es indispensable para un futuro más justo"
"(Este es) un logro que refleja el espíritu de YPF: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos", escribió Marín al felicitar a los estudiantes.
El PetroBowl es un concurso anual de preguntas rápidas, organizado por la Sociedad Internacional de Ingenieros en Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés), que pone a prueba el conocimiento de los equipos de estudiantes en temas técnicos y no técnicos de la industria petrolera y del gas.
El concurso se desarrolla en tres fases: nacional, regional e internacional. Los equipos de la UBA e ITBA, por ejemplo, compitieron en la fase regional de América Latina y el Caribe en Río de Janeiro en mayo, logrando su clasificación para el campeonato mundial. El campeonato mundial invitó a los 32 mejores equipos del mundo, que se clasifican a través de sus competencias regionales.
Si bien el equipo se llama UBA-YPF estuvo integrado por alumnos de otras casas de estudios, como Catalina Daniel Montes, capitana del team nacional y estudiante de ingeniería en petróleo de la UBA, salida de la ORT, y con experiencia como pasante en YPF y Tecpetrol.
Montes y su colega Nadine Sofia Dinoto forman parte del equipo de la UBA y también son pasantes de YPF, y fueron dos de las jóvenes que compitieron en la Petrobowl World Championship 2025 en Houston. Dinoto cursa el 4° año de Ingeniería en Petróleo en la UBA y es pasante en Ingeniería de Reservorios de YPF.
Los cinco integrantes del equipo se prepararon durante más de un año y superaron las etapas nacional y regional de esta competencia de conocimiento sobre petróleo y gas, en la que participan las universidades más destacadas del mundo. United Airlines colaboró con los pasajes a EEUU, y con hacer posible esta experiencia internacional.
Viajar a Houton, según indicó YPF, fue un "logro y una oportunidad única", que demuestra todo el talento argentino y el compromiso de nuestros futuros profesionales con los desafíos del sector energético.
Al recibir el premio internacional, los organizadores del mundial -la SPE- remarcaron los "triunfos regionales y la victoria global".
"El equipo de UBA aportó una visión aguda, un pensamiento rápido y un trabajo en equipo imparable para llevarse a casa el máximo honor. Su dedicación y brillantez continúan inspirando a la próxima generación de profesionales de la energía en todo el mundo", destacaron los organizadores de la PetroBowl.
Dejá tu comentario