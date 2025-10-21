El equipo de estudiantes UBA-YPF ganó el mundial de ingeniería en petróleo "PetroBowl 2025"

El PetroBowl es un concurso anual de preguntas rápidas, organizado por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo. Los argentinos derrotaron a los brasileños en la final. El premio fue un cheque por u$s5.000.

El equipo UBA-YPF ganó el Petrobowl 2025 en Houston, el mundial para estudiantes de ingeniería de petróleo mas importante del mundo.

Un grupo de cinco jóvenes estudiantes argentinos se coronaron campeones del Mundial de Ingeniería de Houston con el equipo UBA-YPF. Según informó en sus redes sociales el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , el equipo UBA-YPF se consagró campeón mundial del PetroBowl 2025 tras vencer al equipo brasileño en la final. El premio fue un cheque por u$s5.000.

"(Este es) un logro que refleja el espíritu de YPF: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos" , escribió Marín al felicitar a los estudiantes.

El PetroBowl es un concurso anual de preguntas rápidas, organizado por la Sociedad Internacional de Ingenieros en Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés), que pone a prueba el conocimiento de los equipos de estudiantes en temas técnicos y no técnicos de la industria petrolera y del gas.

El concurso se desarrolla en tres fases: nacional, regional e internacional. Los equipos de la UBA e ITBA , por ejemplo, compitieron en la fase regional de América Latina y el Caribe en Río de Janeiro en mayo, logrando su clasificación para el campeonato mundial. El campeonato mundial invitó a los 32 mejores equipos del mundo, que se clasifican a través de sus competencias regionales.

Si bien el equipo se llama UBA-YPF estuvo integrado por alumnos de otras casas de estudios, como Catalina Daniel Montes , capitana del team nacional y estudiante de ingeniería en petróleo de la UBA, salida de la ORT, y con experiencia como pasante en YPF y Tecpetrol.

Montes y su colega Nadine Sofia Dinoto forman parte del equipo de la UBA y también son pasantes de YPF, y fueron dos de las jóvenes que compitieron en la Petrobowl World Championship 2025 en Houston. Dinoto cursa el 4° año de Ingeniería en Petróleo en la UBA y es pasante en Ingeniería de Reservorios de YPF.

Los cinco integrantes del equipo se prepararon durante más de un año y superaron las etapas nacional y regional de esta competencia de conocimiento sobre petróleo y gas, en la que participan las universidades más destacadas del mundo. United Airlines colaboró con los pasajes a EEUU, y con hacer posible esta experiencia internacional.

Viajar a Houton, según indicó YPF, fue un "logro y una oportunidad única", que demuestra todo el talento argentino y el compromiso de nuestros futuros profesionales con los desafíos del sector energético.

Al recibir el premio internacional, los organizadores del mundial -la SPE- remarcaron los "triunfos regionales y la victoria global".

"El equipo de UBA aportó una visión aguda, un pensamiento rápido y un trabajo en equipo imparable para llevarse a casa el máximo honor. Su dedicación y brillantez continúan inspirando a la próxima generación de profesionales de la energía en todo el mundo", destacaron los organizadores de la PetroBowl.