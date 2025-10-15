Horacio Marín, CEO de YPF: "El precio de la energía en Argentina va a ser de los más baratos del mundo"

El presidente y CEO de YPF presentó una hoja de ruta para convertir a la energía en el motor de competitividad del país y defendió el megaproyecto de GNL acordado con ENI.

Coloquio IDEA 2025 Mar del Plata. “El ruido (político) no nos afecta. Lo estructural sí importa. Y eso es lo que hoy nos favorece”, subrayó Horacio Marín, CEO de YPF.

En el marco del 61° Coloquio de IDEA que se celebra en Mar del Plata, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF , presentó un mensaje claro y ambicioso: convertir a la energía argentina en un motor estructural de competitividad para la industria nacional.

Ante empresarios y referentes del sector, el ejecutivo aseguró que los próximos años estarán marcados por energía más barata, productividad y alianzas estratégicas, y defendió con firmeza el megaproyecto de gas natural licuado (GNL) recientemente acordado con la petrolera italiana ENI.

“Vamos a asegurar que el precio de la energía en Argentina sea de los más baratos del mundo. Lo lograremos con productividad, eficiencia y con la pasión de nuestra gente”, sostuvo Marín ante los periodistas de Ámbito y otros medios presentes en los pasillos del Coloquio. “El ruido no nos afecta. Lo estructural sí importa. Y eso es lo que hoy nos favorece”, subrayó. Luego, subió al escenario.

Según explicó ante el auditorio repleto de empresarios, la combinación de Vaca Muerta , tecnología avanzada y disciplina operativa permitirá alcanzar niveles de eficiencia sin precedentes en la industria local.

En su exposición, Marín subrayó que YPF ya no busca controlar todo el mercado, sino impulsar un ecosistema de empresas competitivas. “Venimos a trabajar con la industria, no contra la industria. Otros pueden generar valor y operar mejor que nosotros”, señaló, definiendo un cambio cultural que prioriza la colaboración por sobre el monopolio.

Horacio Marín, devoto del “capitalismo con emoción”

Horacio Marin YPF Coloquio IDEA Mar del Plata Horacio Marín destacó el orgullo, compromiso y la pasión del personal de YPF. “Sin eso no hay productividad ni competitividad posible. El capitalismo sin emoción no sirve”, lanzó el directivo en IDEA.

El CEO destacó que la mejora en eficiencia se traduce directamente en precios más bajos y mayor competitividad para la industria argentina. “ExxonMobil tiene fracturas promedio de 22 horas; nosotros estamos en 20,5. Lo hacemos con equipos nacionales, ingenieros locales y un compromiso absoluto con la productividad”, ejemplificó.

Para Marín, cada avance técnico tiene detrás una historia humana: “El trabajo paga. La productividad emociona. La energía argentina va a encender el futuro del país”, afirmó.

El ejecutivo también introdujo un enfoque que denominó “capitalismo con emoción”, enfatizando la importancia del orgullo, el compromiso y la pasión del personal de YPF.

Marín recordó, por ejemplo, cómo un operario redujo a la mitad el tiempo de parada de una planta industrial gracias a un incentivo y a la disciplina operativa, reflejando el impacto del talento local en los resultados de la empresa. “Sin eso no hay productividad ni competitividad posible. El capitalismo sin emoción no sirve”, lanzó el directivo.

Vaca Muerta como misión generacional

Para Marín, el desarrollo integral de Vaca Muerta es una oportunidad histórica que no puede desperdiciarse. Anunció la expansión del Instituto Vaca Muerta, un programa de capacitación abierto a toda la industria, que busca profesionalizar operarios y elevar los estándares de productividad, seguridad y eficiencia. “Cuando entrenamos a cada trabajador para que entienda los riesgos y estándares internacionales, cambia todo el panorama”, aseguró.

El objetivo final es ambicioso: consolidar un ecosistema de empresas argentinas profesionalizadas que permita exportar hasta 50 mil millones de dólares en energía cada año.

Megaproyecto de GNL con la italiana ENI

El acuerdo firmado con ENI apunta a desarrollar un megaproyecto de GNL que podría requerir inversiones por u$s48.000 millones en los próximos años, incluyendo u$s25.000 millones en infraestructura y u$s20.000 millones en producción y licuefacción, con la perforación de aproximadamente 800 nuevos pozos, muy por encima de los 150 que YPF tiene actualmente en actividad.

“El proyecto es sólido, con bases geológicas, legales y técnicas muy fuertes. La roca de Vaca Muerta es mejor que la americana, el know-how de YPF es único, y tenemos socios AAA que conocen el negocio del LNG y el trading internacional”, señaló Marín en los pasillos del Coloquio.

El ruido político en las inversiones de YPF

Marín reconoció que el financiamiento es un desafío: YPF se financia actualmente a tasas de 8,5%, muy por encima de las grandes petroleras internacionales. Sin embargo, enfatizó que las decisiones estratégicas no pueden depender del corto plazo ni del ruido de los mercados. “Lo que cambia el ambiente de negocios no es la volatilidad, sino las transformaciones estructurales. Cuando hay señales claras de apoyo financiero y político, los proyectos avanzan. Esto ya no es ruido: es estructural”, aseguró.

El ejecutivo proyectó que, gracias a Vaca Muerta, el acuerdo con ENI y un marco legal que promueve las grandes inversiones, Argentina puede convertirse en un proveedor global de gas, con precios competitivos y un ecosistema industrial fortalecido. “No sé si nosotros vamos a estar acá en 2045, pero sí sé que YPF va a estar exportando 15.000 millones de dólares por año. Y eso es lo que importa”, concluyó.

Bajo la conducción de Marín, YPF busca así redefinir su rol: dejar de ser una petrolera tradicional para convertirse en un catalizador de desarrollo económico, productividad y competitividad para toda la industria argentina, con la energía como eje central.