Irán lanzó una amenaza contra el argentino Rafael Grossi, director del OIEA: "Nos ocuparemos de él"

La reacción oficial no se hizo esperar: el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei , acusó al organismo de la ONU de “ traicionar el régimen de no proliferación ” y actuar como “ socio de esta injusta guerra de agresión ”, responsabilizando directamente a Grossi. Desde Teherán sostienen que la difusión del informe del OIEA, que detalla avances críticos del programa nuclear iraní, facilitó la justificación internacional para el ataque israelí.

En diálogo con CNN, Grossi descartó que los informes técnicos del OIEA puedan interpretarse como justificación de acciones militares. “Un informe sobre la verificación nuclear en Irán difícilmente puede ser la base de una acción militar”, afirmó, y remarcó que la “acción militar, venga de quien venga, es una decisión política que no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos”. En una entrevista adicional con France24, resaltó que, pese a que Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a niveles cercanos al militar, el organismo no ha detectado un esfuerzo concreto para fabricar una bomba: “No podemos afirmar que haya un esfuerzo directo encaminado a fabricar una bomba atómica”.

La controversia tiene sus raíces en 2018, cuando Estados Unidos abandonó el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), el acuerdo internacional que regulaba el desarrollo nuclear iraní. Tras esa decisión, Irán suspendió varios mecanismos de cooperación previstos en el pacto, dificultando la supervisión del OIEA y generando desconfianza internacional.

Grossi recordó que, aunque a principios de los 2000 existieron indicios de actividades vinculadas al desarrollo de armas nucleares, actualmente no se observan señales de un programa activo con ese fin. “Hablar de plazos, en este contexto, sería mera especulación”, sostuvo, evitando alimentar narrativas alarmistas sobre una proliferación inminente.