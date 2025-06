Desocupación y recesión

Durante esta semana tomamos nota y corroboramos que todos los datos que surgieron desde entidades no oficiales eran plenamente verdaderos. Ya que teníamos como datos de la actividad económica que desde el 12/12/2023 se cerraron más de 13.000 pymes industriales y se vienen perdiendo hasta ahora que cerca de 210.000 trabajadores -formales y no formales- perdieron su fuente de ingreso familiar; el jueves 19 pasado se conoció el dato de desocupación oficial brindado por el INDEC y no encontramos con que el número volvió a crecer e incluso a superar el dato del mismo momento del año pasado porque este fue de 7.9% vs el 7.7% del mismo momento del 2024, incluso fue +2.2% con respecto a diciembre de 2023 y sabiendo por datos oficiales que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 14.400.000 habitantes aproximadamente nos permite decir que la desocupación creció en promedio en todo el país en cerca 316.800 argentinos llevándolo a un total de 1.137.600 argentinos vs los 838.000 existentes en diciembre 2023 consecuencia que la PEA era de 14.533.000. Hoy la PEA es menor consecuencia de los argentinos que ya dejaron de buscar un trabajo viendo que la situación del país es completamente de recesión.