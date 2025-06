El litio entre las grandes expectativas y el desafío que presenta el día a día

Diego Cons: los proveedores entre la expectativa y la realidad del día a día

image.png

Diego Cons, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) y Gerente de Desarrollo Minero de Inquinat S.A fue claro ante la consulta de Energy Report sobre la realidad del litio en Argentina, cuando afirmó que “puntualmente notamos de un tiempo a esta parte que hay una baja importante en lo que tiene que ver con requerimientos de alguna de las compañías, más allá de lo que fue el nuevo mapeo con la movida importante que armó Río Tinto comprando Arcadium y donde claramente aparecieron otros grandes jugadores y muchos quedaron un poco relegados”.

Explicó que esta situación, se produce “claramente al estar bajo el valor también, eso genera que el volumen de negocio sea menor y eso de alguna manera lo estamos vivenciando algunos proveedores en particular que venimos trabajando con el litio ese tiempo” donde confirmó que “del 2023, un año con mucho movimiento, a la actualidad en muchos proveedores en particular pudo haber una baja de entre el 20, 25 y en algunos casos 30%”.

Sobre el precio del litio consideró que “todo indicaría que el litio en algún momento va a volver a repuntar, cosa que todos esperamos y estamos acompañando, pero bueno, también los tiempos estarían digamos más cercanos a finales del 2026, principios del 2027, para que vuelva a existir algún tipo de reactivación con respecto a los valores”.

Por último sostuvo que “creemos que la oportunidad que tiene hoy el sector minero no hay que dejarla pasar. Y creo que ahí hay que tratar de poner todas las energías y todas las luces con respecto a quien le compete a cada área en particular para tratar de poner lo mejor de sí y que no se nos vaya esta oportunidad que hoy tenemos, por lo que somos optimistas, pero bueno, a veces los tiempos de la realidad no son los tiempos que uno necesita”.

José de Castro no lo duda: “hay que pensar en el mediano y largo plazo”

image.png

El multifacético José de Castro, Chief Operating Officer de Integra Lithium, Director de la Diplomatura en Producción de Litio de la Universidad Austral, vicepresidente de la Cámara Minera de Salta expresó a Energy Report su preocupación sobre el momento que está atravesando el litio en estos momentos y brindó alternativas para posibilitar mejoras de cara a futuro.

Para De Castro “el litio tiene todos los días un desafío nuevo y hay que pensarlo con un pensamiento lateral y crítico, lamentablemente muchas veces está basado más en grandes expectativas y no en un análisis de fondo”, donde pidió acomodar la “estrategia que tenemos como país” para no perder oportunidades.

El especialista aseguró que hoy en día los proyectos que están en el norte avanzaron, pero “están siendo muy pocos eficientes y puede haber una competencia de otros sectores, de otro tipo de materiales, inclusive de tecnologías diferentes. Así que, como siempre, es un desafío y tenemos que ponernos a pensar todos juntos como sociedad y con lo que estamos involucrados”.

Cómo estrategias a llevar a cabo consideró que “nos urge acomodar algo desde el punto de vista legal o desde el punto de vista gubernamental, ver un poco todos los procesos burocráticos que existen para la puesta en marcha de los proyectos”, donde “no puede ser que los informes de impacto ambiental se tomen cuatro o cinco años y que no lleguemos a conclusiones concretas”. En este tema manifestó que “la academia y otras instituciones pueden ayudar al gobierno a definir nuevos estándares, ya que tenemos el conocimiento suficiente para empezar a definir estándares en la industria y no cada vez que hay un proyecto empezar a crear ese estándar para cada proyecto”, idea que “venimos empujando desde hace rato y que además va a ayudar a las empresas a eficientizar sus costos, que es la segunda parte”.

Sobre los costos aseguró que “están muy altos y hay mucha ineficiencia hoy en día productiva y eso hace que los proyectos no lleguen a los costos y, por supuesto, empiezan a competir países como Zimbabue, como Australia en la producción de litio a partir de otros materiales que antes no eran competitivos pero que lo son ahora por los costos altos que tenemos”.

“Las expectativas generadas llevaron a que por ejemplo, hace dos años con alto precio de litio llevó a que haya muchísimos proveedores con mucho deseo de ingresar pero después, cuando el precio cae, quedan todos con capacidad ociosa y dando vuelta. ¿Por qué? Porque no hay una planificación de mediano y largo plazo y se ve el corto plazo, tenemos que pensar un poco más en el mediano y largo plazo, sobre todo desde aquellas instituciones que pueden regular más allá del entusiasmo personal de algún proveedor o de alguna compañía”.

Como cierre agregó que “tengo mucha fe de que de todas maneras se va aprendiendo, pero el problema es que si uno se aprende demasiado tarde, capaz que pierda en oportunidades y acá vuelvo a insistir, que la academia tiene mucho para dar y creo que cada vez se involucra más y no hay mayor conocimiento sobre el litio en Salmuera que el que hay hoy en día en la Argentina. Así que no tenemos que llamar a nadie de Estados Unidos, ni de Australia, ni de ningún lado, están todos acá, tenemos el conocimiento, y lo que hay que hacer es sentarnos y acomodar un poco los estándares”.

Casarín: “Cada vez hay más estudiantes en las carreras mineras”

image.png

Favio Casarín, geólogo, abogado y profesor de Profesor universitario de grado y postgrado en recursos naturales, derecho minero y sostenibilidad se mostró optimista por el futuro del litio en el país con números que avalan un presente promisorio “con un 2024 donde la producción fue de 75.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Esta producción fue bastante superior a los 45.000 que hubo en el año 2023 y para el año 2025 se espera que supere ampliamente las 100.000 toneladas por lo que vemos que hay un incremento significativo”, aunque como aspecto a tener en cuenta mencionó “la única imposibilidad que a todo esto está ocurriendo es el tema del precio donde obviamente que un precio en 8.000, 8.500 dólares la tonelada no es un precio atractivo”.

Para conseguir mejoras en el plano interno Casarín planteó a Energy Report que una de las cuestiones que se podrían reformar es la del Código de Minería, donde “hay que darle mayor autonomía a las provincias, ya que han demostrado que lo pueden hacer por sí mismas, por eso lo que propongo es una reforma integral del Código de Minería, de la cual la mitad del articulado en este momento no sirve porque es totalmente anticuado, y una reforma integral o directamente la derogación con una ley corta minera nacional, donde estarían las atribuciones del Estado y dejar a las provincias todo lo demás, que la provincia también pueda dictar legislación de fondo, cada una de ellas, sobre el tema minero, y seguramente lo van a hacer bien porque tienen la gente preparada, porque tienen la experiencia y porque conocen lo que el inversor requiere”

Casarín también consideró que hay que “acelerar los procesos del RIGI, hay que tener la gente adecuada para movilizar esto, hay que tener mayor celeridad en los requerimientos, mayor celeridad en las aprobaciones, incentivar las presentaciones de los inversores, recordemos que estamos hablando para minería de 200 millones de dólares, que es la inversión mínima para acceder al RIGI. 200 millones de dólares en un proyecto minero es moneda corriente”.

Con la experiencia de ser profesor en las principales universidades que dictan carreras mineras, destacó el cambio que se produjo donde “hace una década atrás, las carreras relacionadas con las ciencias de la tierra, con la ingeniería de minas, eran realmente casi carreras marginales, pero la demanda, por ejemplo, de geólogos, y ni hablar de ingenieros de minas, empezó a incrementar en los últimos años”.

Explicó que “existe un gran interés en especializarse en estos temas, tanto en las carreras de grados, cómo en posgrados que han aparecido, por ejemplo, existen posgrados, diplomaturas en minería, para gente que busca profundizar estos temas, sumado a otra de las cosas que estoy viendo es en las carreras que no son específicamente temas de la minería, pero que sí son ciencias de apoyo, como las ciencias económicas, la abogacía, el derecho ambiental” situación que destacó para que el país cuente con “los profesionales adecuados en todas las ramas, tanto en las ciencias de la tierra, en la ingeniería y en las colaterales o de apoyo, como las ciencias económicas y el derecho para dar apoyo a la minería, así que desde ese punto de vista estamos muy bien y con buenas perspectivas”.

La Rioja busca insertarse en el mapa minero nacional

image.png

Ivana Guardia, Secretaria de Minería de La Rioja contó a este medio que es el tercer año que la provincia participa del encuentro, siendo el segundo “que estamos como disertantes, aprovechando la oportunidad que nos dan para poder mostrar lo que hoy se está haciendo en la provincia, los avances que tenemos y también las oportunidades que tiene para poder invertir, en este caso estamos hablando de proyectos de litio”.

En el evento presentaron el proyecto Leoncito, el más avanzado de la provincia, que lo lleva adelante la empresa Kallpa, una subsidiaria del parque eólico Arauco, una empresa del estado. El mismo ya finalizó las etapas de prospección y exploración y ahora ya está cerca para hacer la prefactibilidad, luego tenemos otros cuatro o cinco proyectos más, en los cuales se están haciendo etapas de prospección y exploración sobre litio, sumadas dos zonas, que tiene la empresa EMSE, la empresa minera estatal, que también son proyectos que tenemos armados para oportunidades de inversión para empresas que estén interesadas”.

Guardia diferenció al litio riojano con el que se explota en la Puna “Lo que son es que nosotros tenemos lo que tenemos en litio no lo tenemos en salmuera, salvo en Leoncito que ahí sí. Otra diferencia que nosotros tenemos, a diferencia del norte de La Puna, que no son proyectos de gran extensión, sino lo que se está investigando son a profundidad, cuánto es el caudal que podemos tener en profundidad. Y los otros proyectos son en arcilla o en roca, que eso también es algo novedoso que también se está investigando”.

La funcionaria aseguró que “La Rioja es una provincia segura con el desarrollo minero, la población, la sociedad está con mucha aceptación de este desarrollo y más que aceptación lo está como demandando al desarrollo minero por una situación económica que está pasando todo el país y que creemos que la provincia, por ser una provincia geológicamente minera, es nuestra gran oportunidad para poder desarrollarnos económicamente”.