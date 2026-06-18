Generación Mediterránea completó la reestructuración de pasivos por casi u$s1.500 millones y cerró un año de reordenamiento financiero

La compañía del Grupo Albanesi anunció la finalización de su proceso integral de reestructuración financiera. Durante el período mantuvo la operación de sus centrales, avanzó con inversiones por u$s600 millones y sumó nuevos contratos en el mercado eléctrico.

Según explicó la empresa, la situación que derivó en la necesidad de reestructurar sus compromisos financieros se había originado en abril de 2025 como consecuencia de una combinación de factores internos y externos.

Generación Mediterránea , la empresa que concentra los activos de generación eléctrica del Grupo Albanesi , anunció la finalización de su proceso de reordenamiento financiero integral, mediante el cual reestructuró pasivos por un monto cercano a los u$s1.500 millones tanto en el mercado de capitales local como internacional.

La compañía informó que el proceso se extendió durante aproximadamente un año y permitió adecuar los vencimientos de deuda a su capacidad operativa y financiera. Según explicó la empresa, la situación que derivó en la necesidad de reestructurar sus compromisos financieros se había originado en abril de 2025 como consecuencia de una combinación de factores internos y externos.

La reestructuración se realizó sin aplicar quitas sobre el capital adeudado y alcanzó a la totalidad de los pasivos incluidos en el proceso. Con su finalización, la compañía busca consolidar una estructura financiera más sostenible y compatible con los flujos de generación de caja previstos para los próximos años.

Generación Mediterránea opera actualmente diez centrales de generación distribuidas en siete provincias argentinas. Su parque de activos incluye dos centrales en Buenos Aires, dos en Santa Fe y unidades ubicadas en Córdoba, Río Negro, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. En conjunto, suman una potencia instalada de 1.855 MW, equivalente a cerca del 8% de la capacidad de generación térmica del país.

Desde la compañía destacaron que durante todo el proceso de reordenamiento financiero se mantuvo la operación normal de las centrales y se garantizó la disponibilidad de generación requerida por el sistema eléctrico. Para ello, la empresa acordó con proveedores estratégicos la continuidad de los programas de mantenimiento y el suministro de repuestos necesarios para sostener los niveles de operación.

En paralelo, Generación Mediterránea continuó ejecutando inversiones consideradas estratégicas para su crecimiento. La empresa informó que avanzó con proyectos por aproximadamente u$s600 millones, entre los que se destacan la puesta en marcha de la Central Térmica de Cogeneración Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, y las ampliaciones de las centrales Ezeiza, en Buenos Aires, y Modesto Maranzana, en Córdoba.

La compañía también reforzó su presencia en el mercado de contratos entre privados. En septiembre de 2025 firmó el primer acuerdo bajo el marco de la Resolución 21/25 de la Secretaría de Energía para abastecer de energía eléctrica a Louis Dreyfus Company en su complejo industrial de Timbúes, Santa Fe.

El cierre exitoso del proceso financiero representa un paso relevante para uno de los principales grupos privados del sector energético argentino, en un contexto en el que las compañías de generación buscan fortalecer sus estructuras de capital para afrontar nuevas inversiones en generación, ampliación de capacidad y modernización tecnológica.

Desde Generación Mediterránea señalaron que el objetivo hacia adelante será continuar operando con altos niveles de eficiencia y contribuir al abastecimiento energético del país mediante centrales equipadas con tecnología de última generación, acompañando el crecimiento de la demanda eléctrica y el desarrollo productivo de las distintas regiones donde la empresa tiene presencia.