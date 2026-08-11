Minería: lanzan programa de formación con certificación de Queen's University de Canadá

La propuesta “Minería y Recursos Minerales: Una visión general de los sistemas” apunta a profesionales que buscan incorporarse al sector y a ejecutivos de finanzas, bancos, proveedores, organismos públicos y otras áreas vinculadas con la actividad. Tendrá una carga aproximada de 40 horas y modalidad virtual.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la vinculación con Queen’s University, institución canadiense que cuenta con una extensa tradición académica vinculada a la minería.

La expansión de la minería argentina y el crecimiento de proyectos vinculados con litio, cobre, oro y otros minerales también generan una demanda creciente de profesionales capaces de comprender el negocio más allá de una disciplina específica. En ese contexto, Unicorn Future lanza en Argentina un nuevo programa de formación profesional en minería con respaldo académico de Queen’s University de Canadá , una institución con una extensa tradición vinculada a la industria minera.

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El programa se denomina “Minería y Recursos Minerales: Una visión general de los sistemas” y fue diseñado para brindar una mirada integral sobre el funcionamiento de la actividad, desde la geología y la estimación de recursos hasta los métodos de producción, el procesamiento de minerales, las finanzas y los desafíos ambientales y sociales.

La propuesta está dirigida tanto a profesionales que se incorporan al sector minero como a quienes trabajan en áreas relacionadas, entre ellas inversión y finanzas, bancos, empresas proveedoras y de servicios, organismos gubernamentales, ONG y grupos comunitarios.

El objetivo es que quienes participen puedan comprender los principales componentes de un proyecto minero y contar con herramientas para analizar los procesos vinculados con una minería responsable y financieramente sostenible .

Uno de los aspectos diferenciales del programa será su enfoque interdisciplinario. La capacitación no se limita a cuestiones técnicas de explotación, sino que incorpora contenidos sobre economía, inversión, relacionamiento con comunidades, gestión ambiental, cierre de minas y divulgación financiera , entre otros temas.

Un programa de 40 horas y 21 módulos

La capacitación tendrá una duración estimada de 40 horas, distribuidas en 21 módulos, con una dedicación promedio de entre dos y tres horas por módulo.

La modalidad será completamente virtual y combinará 70% de cursado sincrónico y 30% asincrónico. Las clases en vivo se desarrollarán mediante Zoom, mientras que los participantes también tendrán acceso a la plataforma de Queen’s University para completar los contenidos.

Los horarios de las instancias sincrónicas serán acordados entre docentes y alumnos, mientras que los módulos preestablecidos podrán ser realizados por los estudiantes de acuerdo con su disponibilidad.

El programa no contempla evaluaciones calificadas tradicionales. Sin embargo, durante el cursado habrá quizzes de revisión de conocimientos por módulo, destinados a comprobar la comprensión de los contenidos.

Para obtener el certificado será necesario cumplir con una asistencia mínima del 80% y aprobar los quizzes, además de completar el 100% de las tareas establecidas fuera de clase.

El costo informado para un estudiante es de u$s2.700 más IVA, que deberá abonarse antes del comienzo del cursado.

Geología, producción, recursos y futuro de la minería

El primer módulo, “Minería y Recursos Minerales: Visión General de los Sistemas”, será dictado por profesores de Queen’s University y tendrá como objetivo introducir a los participantes en los principales conceptos y procesos que atraviesan a la industria.

Entre los contenidos se encuentran la introducción a la minería, las distintas fases del ciclo minero, geología, estimación de recursos y elaboración de reportes, además de responsabilidad social, ambiente, salud y seguridad.

También se abordarán las diferencias entre minería de superficie y subterránea, los procesos de procesamiento de minerales y las perspectivas de futuro de la industria.

El programa incorpora además un bloque específico sobre ESG como herramienta para una minería responsable, junto con cuestiones vinculadas a problemas ambientales globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las evaluaciones de impacto ambiental y planes de manejo ambiental y social.

Uno de los objetivos de aprendizaje será que los estudiantes puedan reconocer las principales fuentes de oferta y demanda de minerales, identificar las etapas fundamentales de un proyecto y utilizar terminología minera en un contexto profesional.

También se trabajará sobre los requisitos principales de los informes contemplados por el National Instrument 43-101 (NI 43-101), uno de los estándares de referencia para la divulgación de información científica y técnica relacionada con proyectos mineros en Canadá.

El impacto ambiental y social entra en el análisis de inversión

El segundo módulo estará enfocado en los factores ambientales y sociales que determinan las inversiones mineras.

La formación abordará los principios de minería responsable, los impactos ambientales de las operaciones y las bases de las finanzas sostenibles. También incluirá herramientas para el mapeo de stakeholders y el relacionamiento con las comunidades.

El monitoreo ambiental y social será otro de los ejes, junto con una etapa particularmente relevante en el ciclo de vida de cualquier proyecto: el cierre de minas.

En este punto se estudiarán procesos de remediación, minas abandonadas y las estrategias posteriores al cierre, incluyendo la recuperación y restauración ecológica.

El programa también contempla el análisis de los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) aplicables a la minería y los mecanismos de divulgación financiera vinculados con una minería responsable.

De esta manera, la propuesta busca que los participantes puedan interpretar un proyecto minero considerando no solamente sus recursos y capacidad productiva, sino también los riesgos ambientales, sociales y financieros que pueden incidir en su desarrollo.

El respaldo de Queen’s University

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la vinculación con Queen’s University, institución canadiense que cuenta con una extensa tradición académica vinculada a la minería.

Según la información difundida por el programa, la tradición minera de Queen’s se remonta a 1893, y su Departamento de Minería mantuvo históricamente una vinculación estrecha con la industria canadiense y con profesionales que posteriormente desarrollaron sus carreras en distintos países mineros.

La universidad se ubica, según los datos proporcionados, dentro del Top 200 mundial del QS World University Rankings 2025 y dentro del Top 10 de Canadá, de acuerdo con referencias de QS y Maclean's citadas por la institución.

Entre los indicadores difundidos también figuran una tasa de graduación del 89%, más de 95% de inserción laboral dentro de los seis meses de graduarse y una comunidad de aproximadamente 150.000 alumnos en 119 países.

El programa que llega a Argentina contempla una certificación conjunta de la universidad canadiense seleccionada y de Unicorn Future, empresa local vinculada con la implementación de la propuesta.

La formación busca así trasladar parte de la experiencia del modelo canadiense a profesionales argentinos y de la región, en un momento en que el país atraviesa una etapa de expansión de las inversiones mineras y necesita ampliar la disponibilidad de capital humano especializado.

Ocho resultados de aprendizaje

Al finalizar el programa, los participantes deberán estar en condiciones de:

Utilizar la terminología minera en un contexto profesional.

Identificar las principales etapas del ciclo minero .

Reconocer las fuentes de oferta y demanda de minerales .

Interpretar los principales requisitos de los informes bajo el NI 43-101 .

Analizar la importancia de los problemas sociales en la industria minera.

Comprender los principales impactos de la minería sobre el ambiente .

Describir los métodos de producción primaria y procesamiento de minerales .

Explorar los principales desafíos futuros de la industria minera.

La propuesta apunta, en definitiva, a cubrir un espacio que adquiere cada vez mayor relevancia en Argentina: la formación de profesionales que puedan conectar la dimensión geológica y productiva de la minería con las variables financieras, ambientales, sociales y regulatorias que determinan la viabilidad de los grandes proyectos.

En un sector que busca atraer inversiones de largo plazo y desarrollar nuevos proyectos de minerales estratégicos, la capacitación especializada aparece como otro de los factores necesarios para acompañar la expansión de la actividad.