Pinot Noir: dónde encontrar una amplia variedad de etiquetas en Buenos Aires

Cada 18 de agosto , el mundo celebra al Pinot Noir , una de las cepas más reconocidas y apreciadas por su elegancia, versatilidad y carácter. En Buenos Aires , distintas vinotecas y restaurantes ofrecen la posibilidad de conocer etiquetas de bodegas y regiones diversas, con propuestas que invitan tanto a quienes ya conocen esta variedad como a quienes buscan descubrirla por primera vez. A continuación un recorrido por algunos de los lugares donde brindar y disfrutar de una copa en su día .

En Chizza , el restaurante de Franco Malacisa en Los Cardales , la carta de vinos dedica un espacio destacado al Pinot Noir, con etiquetas provenientes de distintos terroirs de Argentina y Chile. La selección incluye Chacra 55, Montes Alpha y Aconcagua Costa, del lado chileno, además de La Freneza 2022, Piel Negra by Bressia, Salentein Single Vineyard Los Jabalíes, La Coste, MARA by Ernesto Catena y Pyros Valle de Pedernal.

La cepa, caracterizada por su acidez equilibrada, taninos moderados y notas de frutas rojas, hierbas y tierra, encuentra un buen maridaje con los pescados frescos, las pastas artesanales con hongos y las carnes blancas de la carta. Todas las etiquetas se conservan en una cava vidriada a la vista desde todas las mesas del salón, climatizada a 14 °C, que alberga más de 150 etiquetas y alrededor de 5000 botellas, integrándose al salón de la casona de 1890 donde funciona el restaurante.

Enero Restaurant reúne en su carta 12 etiquetas de Pinot Noir de distintas bodegas y regiones argentinas, una selección que permite recorrer diferentes perfiles de esta cepa. Entre las opciones mendocinas se encuentran Grand Pére, de Bodega Domaine Nico, elaborado en el Valle de Uco a partir de un terroir parcelado; Mariflor, de Bodega Michel Rolland; Luigi Bosca, de Bodega Luigi Bosca; D.V. Catena, de Catena Zapata, y Salentein Reserva, de Bodega Salentein. La propuesta también incluye Chacra 55 y Lunita, de Bodega Chacra, y Aniello Soil, de Bodega Aniello, provenientes de Mainqué, Río Negro, además de Rutini Colección, de Bodega Rutini; Numina, de Bodega Salentein; Demencial, de Bodega Demencial; Luxury, de Bodega Barroco, y Terrazas Reserva, de Terrazas de los Andes.

La carta de vinos se encuentra en constante movimiento y suele sumar o renovar etiquetas, mientras que La Cava del Tano reúne selecciones especiales dentro de la propuesta. Además, el restaurante organiza ocasionalmente catas para profundizar en distintas variedades. Entre los platos de la carta para acompañar estos vinos se encuentran una entrada con langostinos, el salmón blanco con cremoso de arvejas, chauchas y girgolas y el risotto nero di seppia con langostinos.

ENERO.

DE DIFERENTES ESTILOS Y PROCEDENCIAS EN L’ATELIER BISTRÓ

En Martínez, L’Atelier Bistró, el restaurante de inspiración francesa de los chefs Verónica Morello y Charly Forbes, propone recorrer el universo del Pinot Noir a través de una selección de etiquetas que reúne distintos estilos y regiones. La carta incluye exponentes mendocinos como Montfleury, Bressia Piel Negra, Domaine Nico, DV Catena, Turbio, Doña Paula, La Coste, Anaia Disruptivo y Laureano Gómez Reserva, además de los patagónicos Chacra 55, de Bodega Chacra, y La Voja, de Dominio de Freneza, junto al chileno Montes Alpha, de bodega Montes.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

Con precios que van desde $26.000 hasta $212.000 por botella, la propuesta permite explorar las distintas expresiones de esta variedad y acompañarlas con platos de la carta como el paté de pato con trufas y pan de nuez o los ravioles de lenguado con salsa bisque.

L’ATELIER BISTRÓ.

VARIEDAD DE PERFILES EN MAGO

La carta de vinos de Mago Parrilla de Mercado propone una selección de Pinot Noir que permite recorrer distintos estilos y regiones de esta cepa, desde perfiles frescos y delicados hasta versiones de mayor estructura y complejidad. La propuesta se complementa con una cava de vinos que ocupa un lugar central en el salón del restaurante, convirtiéndose en uno de los elementos que forman parte de la identidad del espacio y poniendo en escena la variedad de etiquetas que acompañan la experiencia gastronómica. La selección está a cargo de Marcela Rienzo, sommelier del restaurante, quien encuentra en el Pinot Noir una alternativa particularmente interesante para acompañar la cocina de parrilla.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

“Es una cepa antagonista al Malbec”, explica Rienzo, al referirse a sus características: un vino más ligero, sutil, de color más transparente y con una expresión aromática delicada. En una escena vitivinícola argentina donde el Malbec ocupa un lugar central, el Pinot Noir se presenta como una opción diferente, capaz de acompañar los sabores del fuego sin imponerse sobre ellos. La selección de Mago reúne etiquetas de distintas procedencias, entre ellas Costa & Pampa, de Chapadmalal, con su perfil marcado por la influencia marítima; Contraflor, de Neuquén, que expresa el carácter de la Patagonia, y exponentes mendocinos como Casa de Herrero, Salentein Reserva y Luigi Bosca. Para quienes buscan mayor profundidad, la carta suma DV Catena Pinot Noir y Colección Rutini, dos alternativas que aportan complejidad y estructura a este recorrido.

MAGO.

TINTOS, ROSADOS Y ESPUMANTES EN SOMOS ASADO

Seis Pinot Noir tintos, dos rosados y dos espumantes permiten recorrer diferentes expresiones de esta cepa en la parrilla contemporánea Somos Asado. La selección forma parte de una carta de casi 50 etiquetas, curada por el sommelier Gabriel Di Trapani y exhibida en la cava del restaurante, pensadas para acompañar la cocina a leña del chef y propietario Gustavo Portela, con foco en los cortes madurados y los platitos con vegetales, todos trabajados en horno de barro.

SOMOS ASADO.

Entre los tintos, se destacan Chacra 55 Pinot Noir, de Bodega Chacra, profundo, con textura sedosa y final terroso y Barda Pinot Noir, de la misma bodega, patagónico, mineral y elegante, fresco pero con tensión. También se encuentran Bressia Piel Negra Pinot Noir, de Bodega Bressia, elegante, expresivo y equilibrado, con taninos delicados de final sedoso, y Kaiken Ultra Pinot Noir, de Bodega Kaiken, fresco y expresivo, con fruta roja y textura suave. Para quienes prefieren otros estilos, la cepa aparece en los rosados Kaiken Rosado de Pinot Noir y Proyecto Circulares Rosado de Pinot Noir, y en las burbujas de Animal Orgánico Extra Brut, elaborado con Chardonnay y Pinot Noir, y Cruzat Cuvée Rosé de Pinot Noir.

TINTOS LIGEROS EN HIERRO BODEGÓN

En su cava subterránea, Hierro Bodegón atesora más de 50 etiquetas pensadas para acompañar su cocina criolla argentina con foco en platitos, charcutería y chacinados de elaboración propia, carnes a las brasas, pastas y risottos. El Pinot Noir está presente con seis opciones dentro de una selección que la casa agrupa entre sus tintos ligeros, caracterizados por la fruta viva, la boca fácil y su versatilidad en la mesa.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

Entre ellas sobresalen La Linterna Pinot Noir, de Bemberg Estate Wines, con juveniles notas de cereza roja madura, frambuesa y ciruela, y marcada linealidad, acidez brillante, textura terrosa y taninos elegantes, y DV Catena Pinot Noir, de Catena Zapata, 100 % Pinot Noir, con notas de frutas rojas, cerezas, ciruelas y cuero, y una boca suave y sedosa; además, pasa 12 meses por roble francés y americano. Otras expresiones para degustar son Emma, de Bionarda y Familia Zuccardi; Bressia Piel Negra, de Familia Bressia; Winemaker Pinot Noir, de Falsaco Wines, y Etcétera Pinot Noir, de Finca del Nunca Jamás. La propuesta se disfruta en un salón amplio de impronta cosmopolita, que actualiza la estética del bodegón manteniendo la calidez.