Banco por banco: cuál es la cuota inicial de un crédito hipotecario UVA de u$s100.000

Las cuotas iniciales entre las diferentes entidades llegan a tener diferencias de hasta $1,2 millones y las tasas varían del 3,5% al 17%.

Los bancos públicos y privados ofrecen créditos hipotecarios UVA , con tasas que van del 3,5% al 17% y cuotas iniciales de entre $880.000 y $2,1 millones . De esta manera, se vuelve crucial la elección de la entidad en la que se elige sacar el préstamo.

Si bien el mercado muestra señales de mejora, aún está lejos de recuperar el ritmo de 2025, previo a las elecciones. En julio se desembolsaron u$s202 millones en créditos UVA, el mejor registro desde diciembre, pero el monto quedó 28% por debajo del promedio anterior a los últimos comicios legislativos.

En gran medida, ese estancamiento se explica no solo por la caída del poder adquisitivo sino también por las diferencias de tasas y requisitos de los diferentes bancos. Hay privados que exigen ingresos por más de $4 millones mensuales y las cuotas iniciales alcanzan hasta los $2,1 millones.

Por un crédito de u$s100.000 para comprar una propiedad, las cuotas iniciales pueden tener diferencias de hasta $1,2 millones entre la opción más económica y la más cara.

Entre la cuota inicial del Banco de Neuquen y el Supervielle, la diferencia exacta es de $1.241.730

Tasas y requisitos de los diferentes bancos

Además de la diferencia en la cuota inicial, cada banco establece condiciones para acceder al financiamiento que van desde la tasa de interés que se le agrega a la variación de las UVAs, el monto máximo para solicitar el préstamo y el ingreso mínimo exigido para calificar.

El Banco de Neuquén tiene una tasa de interés que varía de 3,5% a 8,5% para los clientes, mientras que para no clientes se elevan del 4,5% al 9,5%, dependiendo del monto solicitado y otras características, según el monitor de Empiria realizado por Federico González Rouco. El monto máximo a financiar es de $150 millones y el ingreso mínimo requerido, calculado sobre la mejor línea disponible, es de $2.928.800 para un crédito de u$s100.000.

Banco Nación, por su parte, ofrece una tasa de 6,7% para clientes y de 12% para quienes no lo son. El monto máximo que otorga la entidad es de 210.000 UVAs, y el ingreso mínimo requerido para acceder a la mejor línea es de $3.910.380.

Entre los privados, se destaca el ejemplo del BBVA que aplica una tasa de 7,5% para clientes y de 17% para no clientes, sin límite de monto establecido para el crédito. El ingreso mínimo exigido, sobre la base de un préstamo de u$s100.000, es de $4.237.240.

Otras variables que inciden en el acceso al crédito son la relación entre la cuota y el ingreso del solicitante y el porcentaje máximo de financiamiento que otorga cada banco sobre el valor de la propiedad. En la mayoría de los casos, la relación cuota-ingreso se ubica en torno al 25%, aunque algunas entidades permiten una relación de hasta 30%.

En cuanto al porcentaje de financiamiento, la mayoría de los bancos otorga entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad, aunque existen variaciones según la línea elegida y la condición del solicitante. Los plazos máximos de devolución también difieren entre entidades, y van de los 15 a los 30 años, según la entidad y el tipo de línea seleccionada.