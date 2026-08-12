Minería responsable: IAEF reúne a especialistas para debatir sostenibilidad, competitividad y financiamiento

El IAEF realizará el 20 de agosto un webinar dedicado a analizar los desafíos y oportunidades de la minería responsable, con foco en sostenibilidad, competitividad y acceso al financiamiento. Participarán especialistas vinculados a proyectos mineros, sustentabilidad y finanzas.

El webinar del IAEF buscará poner sobre la mesa precisamente esas cuestiones: cómo desarrollar minería de manera responsable, cómo sostener la competitividad de los proyectos y cómo generar condiciones para que el capital encuentre oportunidades de inversión en el sector.

La minería atraviesa una etapa de expansión en la que el acceso al capital, la competitividad de los proyectos y la gestión de los aspectos ambientales y sociales adquieren un peso creciente en las decisiones de inversión. En ese contexto, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) organizará el próximo 20 de agosto, de 12 a 13.30 , el webinar “Minería responsable: desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible” , un encuentro que pondrá el foco en las condiciones necesarias para consolidar una actividad minera sustentable y competitiva.

La actividad será en formato Live Webinar y contará con el acompañamiento de Banco Comafi, Los Azules y Unicorn Future . El eje propuesto por la organización apunta a ofrecer una mirada tanto internacional como local sobre la relación entre minería, sostenibilidad, competitividad y financiamiento.

El debate cobra especial relevancia para una Argentina que busca transformar su potencial geológico en nuevos proyectos productivos y atraer capital para desarrollar minerales considerados estratégicos para la transición energética.

En este escenario, la capacidad de los proyectos para incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza se vuelve un componente cada vez más importante de su evaluación.

El panel reunirá a referentes provenientes de distintos ámbitos vinculados con la actividad minera y las finanzas.

Entre los speakers estará Freddy Cáceres, asesor experto en sustentabilidad de Unicorn Future, quien aportará una mirada especializada sobre los desafíos que enfrenta el sector en materia de sostenibilidad y sobre las herramientas necesarias para avanzar hacia modelos de minería responsable.

También participará Mario Hernández, gerente de Sustentabilidad en Proyecto Los Azules, uno de los desarrollos de cobre más relevantes de la Argentina. Su presencia permitirá incorporar al debate la experiencia concreta de un proyecto minero de gran escala y los desafíos vinculados con la gestión sustentable, el relacionamiento con los distintos actores y el desarrollo de nuevas inversiones.

La presentación estará a cargo de Mariel Rotondaro, directora financiera de Unilever, mientras que la moderación será responsabilidad de Jeremías Maratta, head de Minería y Energía de Banco Comafi.

La composición del panel busca combinar distintas perspectivas: la sustentabilidad aplicada a la actividad minera, la experiencia de un proyecto de cobre en desarrollo y la mirada financiera sobre las condiciones necesarias para canalizar inversiones hacia actividades productivas.

Sostenibilidad y financiamiento, dos variables centrales

Uno de los ejes centrales del encuentro será la relación entre minería responsable y desarrollo sostenible. La discusión no estará limitada al impacto ambiental de las operaciones, sino que abarcará también la competitividad de los proyectos y su capacidad para acceder al financiamiento.

En este sentido, la incorporación de criterios de sostenibilidad se convirtió en un aspecto relevante para la evaluación de inversiones. La gestión ambiental, el vínculo con las comunidades, la transparencia y la gobernanza forman parte de un conjunto de factores que pueden incidir en la viabilidad de los proyectos y en su capacidad para atraer capital.

La agenda también permitirá abordar los desafíos que enfrenta la Argentina para desarrollar una industria minera capaz de aprovechar sus recursos naturales y, al mismo tiempo, generar condiciones de largo plazo para la inversión.

El enfoque coincide con una tendencia internacional hacia una mayor integración de las dimensiones ambientales y sociales en las decisiones empresariales. En América Latina, además, distintos organismos y actores del sector vienen trabajando sobre mecanismos de conducta empresarial responsable específicamente aplicados a industrias como la minería.

Un debate en un momento clave para la minería argentina

El encuentro se realizará en un contexto de creciente interés por los minerales estratégicos y por el papel que América Latina puede desempeñar en la transición energética. La región cuenta con importantes recursos minerales y enfrenta el desafío de transformar ese potencial en inversiones, producción, empleo y desarrollo sostenible.

Para Argentina, esa discusión tiene una dimensión adicional: la posibilidad de avanzar desde una economía basada principalmente en la extracción de recursos hacia una cadena minera con mayor generación de valor, proveedores locales, infraestructura y capacidades profesionales.

El webinar del IAEF buscará poner sobre la mesa precisamente esas cuestiones: cómo desarrollar minería de manera responsable, cómo sostener la competitividad de los proyectos y cómo generar condiciones para que el capital encuentre oportunidades de inversión en el sector.

La actividad será exclusiva para socios e invitados especiales y se realizará el jueves 20 de agosto, de 12 a 13.30 horas.

Inscripción: Registrarse al webinar de IAEF