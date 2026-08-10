YPF tuvo el mejor trimestre de su historia: sus ganancias saltaron casi 200% impulsadas por el precio del petróleo

La petrolera alcanzó ingresos brutos récord y casi triplicó su ganancia frente al trimestre anterior. La escalada en el valor del crudo, el crecimiento del shale y una mejora mayor a la esperada en refinación impulsaron los resultados, mientras la compañía volvió a reducir su deuda.

YPF alcanzó un trimestre récord, impulsada por el salto del petróleo, el crecimiento del shale y la mejora del downstream.

Las acciones de YPF avanzaron alrededor de 1% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street , luego de que la petrolera presentara el mejor balance trimestral de su historia . La reacción se produjo después de que l os ADR subieron 3,6% durante la rueda, acompañados por un salto de 5,6% en el precio internacional del petróleo.

De hecho, la compañía obtuvo una ganancia neta de u$s1.205 millones durante el segundo trimestre, casi tres veces los u$s409 millones registrados entre enero y marzo y muy por encima de los u$s58 millones del mismo período de 2025. Además, su EBITDA ajustado alcanzó un récord de u$s2.804 millones, con un margen de 43% , el mayor en dos décadas , mientras que los ingresos crecieron 42% interanual hasta u$s6.574 millones.

Sin embargo, YPF llegaba al balance con una vara elevada. Las estimaciones de ganancias habían sido revisadas al alza durante los últimos meses y el consenso esperaba cerca de u$s2,41 por ADR . Por este motivo, más allá de los números récord, el mercado puso la mirada sobre la capacidad de sostener la generación de caja, continuar reduciendo deuda y mantener el crecimiento de Vaca Muerta durante la segunda mitad del año.

Una de las principales explicaciones detrás del salto de los resultados estuvo en el fuerte aumento del precio del petróleo . Como YPF no mantiene coberturas sobre su producción de crudo , la mejora de los precios internacionales se trasladó directamente al balance y permitió que el valor promedio realizado alcanzara los u$s91,1 por barril , un 33% más que durante el primer trimestre y 53% por encima de un año atrás.

Sobre esta mejora se apoyó principalmente el negocio de Exploración y Producción , que registró un EBITDA ajustado de u$s1.725 millones, un 50% más que entre enero y marzo. Además, la producción de shale oil creció 47% interanual hasta 212.700 barriles diarios y ya representa el 80% de todo el petróleo producido por YPF, frente al 59% de un año atrás.

En paralelo, la compañía continuó reduciendo deliberadamente la producción convencional. De esta forma, aunque la producción total de petróleo cayó 2% durante el trimestre hasta los 265.500 barriles diarios, la composición siguió desplazándose hacia barriles de mayor rentabilidad. Mientras el costo de extracción del shale se mantuvo en torno a u$s4 por barril equivalente, en los campos convencionales alcanzó los u$s23,6.

Esta transformación también requirió mayores desembolsos. Las inversiones alcanzaron u$s1.340 millones durante el período, un 37% más que en el trimestre anterior, con el 77% destinado a operaciones no convencionales. Así, en el acumulado del primer semestre, YPF ya alcanzó un EBITDA ajustado de u$s4.398 millones, un 86% superior al registrado en la primera mitad de 2025.

El downstream despejó una de las principales dudas del mercado

Más allá del crecimiento de Vaca Muerta, uno de los principales interrogantes antes de la presentación estaba en el negocio de refinación y comercialización. El temor era que el fuerte aumento del petróleo internacional, combinado con una actualización más gradual de los combustibles locales, terminara comprimiendo los márgenes.

Sin embargo, ese escenario finalmente no se materializó. El EBITDA ajustado de Refino & Marketing por barril aumentó desde u$s14,9 hasta u$s23,2, mientras que el precio neto promedio de los combustibles medido en dólares creció 28% durante el trimestre, hasta u$s920 por metro cúbico. Aunque todavía se mantuvo por debajo de la paridad de importación de u$s1.015, la brecha se redujo considerablemente.

A primera vista, el EBITDA ajustado de Midstream & Downstream cayó 30% hasta u$s859 millones. Sin embargo, el dato estuvo afectado por la valuación de inventarios, que había generado un efecto positivo de u$s633 millones durante el primer trimestre y uno negativo de u$s108 millones en el segundo. Al excluir este impacto, el EBITDA del negocio alcanzó u$s967 millones, un 62% más que tres meses atrás.

Además, el procesamiento de crudo marcó un récord de 350.800 barriles diarios y la utilización de las refinerías alcanzó 104%. A su vez, YPF volvió a atravesar el trimestre sin necesidad de importar nafta ni gasoil.

La mejora también se trasladó al balance financiero. La deuda neta cayó u$s771 millones hasta u$s7.654 millones y el apalancamiento descendió a 1,09 veces, su nivel más bajo en once años. En paralelo, la caja y las inversiones de corto plazo alcanzaron un récord de u$s2.474 millones.

Por su parte, el flujo de caja libre se mantuvo positivo en u$s824 millones. Sin considerar la compra por u$s188 millones de activos de Equinor en Vaca Muerta, habría rondado los u$s1.000 millones. Además, durante los últimos meses Fitch, S&P Global y Moody's mejoraron las calificaciones crediticias de la petrolera, lo que generó un impulso al precio de sus acciones.

¿Qué espera el mercado hacia adelante?

Pese al resultado récord, no todo el crecimiento de la ganancia estuvo explicado exclusivamente por la operación. Los resultados financieros netos mejoraron desde una pérdida de u$s327 millones en el primer trimestre hasta una de u$s130 millones, mientras que otros resultados financieros aportaron u$s119 millones positivos. Al mismo tiempo, los mayores precios también tuvieron su contracara, ya que las regalías aumentaron 41% y el impuesto a las ganancias se duplicó hasta u$s593 millones.

Por este motivo, hacia adelante los inversores seguirán especialmente la evolución del petróleo, la producción shale, el ritmo de inversiones y la capacidad de mantener un flujo de caja positivo mientras YPF acelera sus principales proyectos.

Entre ellos aparece Vaca Muerta Oil Sur, donde la compañía posee una participación de 30% y las obras ya presentan un avance cercano al 80%. La primera exportación está prevista para comienzos de 2027, con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios que podría ampliarse hasta 550.000 durante la segunda mitad de ese año.

A su vez, YPF presentó bajo el RIGI el proyecto LLL Oil, que contempla inversiones por u$s25.000 millones durante quince años, más de 1.150 pozos y una producción objetivo cercana a 240.000 barriles diarios hacia 2032. En gas, Argentina LNG también avanzó con la incorporación de Eni y XRG al desarrollo de cinco bloques de Vaca Muerta.

En este escenario, el consenso del mercado mantiene una visión favorable sobre la compañía. El precio objetivo promedio se encuentra cerca de los u$s60, frente a una cotización en torno a u$s51, lo que implica un potencial de suba cercano al 18%. Sin embargo, después de un trimestre récord y con expectativas cada vez más elevadas, YPF deberá demostrar que puede sostener este nivel de rentabilidad incluso cuando el precio del petróleo deje de jugar tan claramente a favor.