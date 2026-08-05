Desembarca en Mendoza una de las mineras más grandes del mundo para explorar cobre en el distrito Malargüe Occidental

BHP selló una alianza estratégica con la canadiense Kobrea Exploration. El acuerdo contempla un pago inicial de u$s3 millones, una primera etapa de exploración por u$s5 millones y la posibilidad de invertir hasta u$s40 millones en cada uno de cuatro proyectos.

BHP buscará consolidar un nuevo distrito cuprífero en el sur de Mendoza mediante una alianza de largo plazo que combina exploración generativa, financiamiento y desarrollo conjunto de proyectos.

La minera global BHP , el mayor productor de cobre del mundo, anunció su desembarco en Mendoza para impulsar la exploración de cobre en el distrito Malargüe Occidental mediante una alianza estratégica con la canadiense Kobrea Exploration Corp. El acuerdo representa uno de los movimientos más relevantes del año para la exploración minera argentina y refuerza el creciente interés de las grandes compañías internacionales por el potencial cuprífero del país.

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El convenio fue firmado entre Kobrea Exploration y BHP Metals Exploration Pty Ltd. , la división de exploración de BHP, con el objetivo de desarrollar conjuntamente los proyectos de cobre que la firma canadiense controla en el oeste del departamento mendocino de Malargüe.

El esquema contempla un importante compromiso financiero. En primer lugar, BHP realizará un pago inicial de u$s3 millones destinado al avance de los proyectos. A ello se suma un programa de exploración de al menos u$s5 millones durante los primeros dos años , correspondiente a una etapa de exploración generativa orientada a identificar y priorizar los objetivos con mayor potencial geológico.

Sin embargo, el verdadero alcance del acuerdo aparece en la siguiente fase. BHP tendrá la posibilidad de seleccionar hasta cuatro proyectos para avanzar de manera individual. En cada uno de ellos podrá obtener una participación del 75% financiando íntegramente al menos u$s40 millones en exploración durante ocho años . En caso de ejercer esa opción sobre los cuatro proyectos previstos, la inversión comprometida alcanzaría los u$s168 millones , incluyendo el pago inicial y el programa exploratorio.

Durante la etapa inicial, Kobrea continuará como operador de los trabajos de exploración. Finalizado ese período, BHP podrá asumir la operación de los proyectos que decida desarrollar.

En el distrito cuprífero de Malargüe Oeste Kobrea posee 73.334 hectáreas con opción de adquisición del 100%, que reúne más de 12 prospectos de pórfidos de cobre y cobre-oro, cuenta con acceso por carretera y se ubica estratégicamente a 65 km de Malargüe, 245 km de la ciudad de Mendoza y 80 km al sur de la mina chilena El Teniente.

Una vez completada la etapa de adquisición de participación, ambas compañías conformarán sociedades conjuntas donde BHP controlará el 75% y Kobrea conservará el 25% de cada emprendimiento, manteniendo así exposición al potencial descubrimiento y desarrollo de recursos.

Las actividades serán supervisadas por un comité de gestión integrado por representantes de ambas empresas, que definirá la estrategia técnica y los programas de exploración.

La apuesta de BHP por el potencial cuprífero mendocino

Para Kobrea, la alianza representa un punto de inflexión en el desarrollo de su cartera de activos en Argentina.

"Esta alianza con BHP Metals Exploration representa un hito transformador para Kobrea y demuestra la confianza en los proyectos de cobre de Western Malargüe y en el trabajo que nuestro equipo técnico ha realizado hasta la fecha", afirmó el CEO de la compañía, James Hedalen.

El ejecutivo destacó que la empresa logró consolidar "un paquete de terrenos excepcional a escala distrital" e identificar múltiples objetivos de pórfidos de cobre. "La asociación con una de las compañías mineras líderes a nivel mundial aporta la experiencia técnica, las mejores prácticas globales y la solidez financiera necesarias para evaluar sistemáticamente y desarrollar responsablemente estos proyectos", agregó.

Hedalen remarcó además que Kobrea mantendrá "una participación significativa de largo plazo en cualquier proyecto que avance hacia una empresa conjunta, lo que proporciona un importante potencial de creación de valor para nuestros accionistas".

Más de 730 kilómetros cuadrados bajo exploración

Kobrea posee derechos para adquirir el 100% de siete proyectos que abarcan más de 733 kilómetros cuadrados en el Distrito Minero Malargüe Occidental, una región que en los últimos años comenzó a captar un fuerte interés de la industria minera internacional tras la reactivación de la actividad exploratoria en Mendoza.

Según la compañía, los proyectos presentan un elevado potencial para alojar depósitos de tipo pórfido de cobre y cobre-oro. Hasta el momento fueron identificados numerosos objetivos con extensas zonas de alteración hidrotermal, anomalías geoquímicas de cobre, oro y molibdeno, sistemas de vetillas tipo stockwork, brechas hidrotermales e intrusiones porfídicas del Mioceno.

La alianza permitirá acelerar la evaluación sistemática de esos blancos mediante campañas exploratorias financiadas por una de las compañías con mayor capacidad técnica y financiera del sector.

BHP refuerza su estrategia global en cobre

La operación también se inscribe dentro de la estrategia internacional de BHP para ampliar su cartera de cobre, mineral considerado crítico para la transición energética por su creciente demanda en redes eléctricas, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y energías renovables.

A través de BHP Metals Exploration, la compañía identifica nuevas oportunidades capaces de sostener el crecimiento futuro del grupo. Actualmente, BHP produce hierro, cobre, carbón metalúrgico y desarrolla además proyectos de potasa, con operaciones y activos distribuidos en más de 90 países.

Con este acuerdo, Mendoza suma un nuevo respaldo internacional para consolidar el desarrollo del Distrito Minero Malargüe Occidental, mientras Argentina continúa captando inversiones de los principales jugadores globales del cobre, en un contexto de creciente competencia internacional por asegurar nuevos recursos del metal clave para la electrificación de la economía.