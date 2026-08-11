La Pampa busca inversores para su principal yacimiento de petróleo y gas

El Medanito aporta cerca del 30% del petróleo y más del 55% del gas pampeano. La concesión contempla un 80% para el nuevo operador y 20% para Pampetrol, con compromisos de 77 pozos y 70 workovers. Las ofertas se recibirán hasta el 30 de octubre.

Con las ofertas abiertas hasta el 30 de octubre, La Pampa espera que la competencia entre los operadores permita convertir el peso que El Medanito ya tiene dentro de la producción provincial en un nuevo ciclo de desarrollo hidrocarburífero.

La Pampa salió al mercado en busca de un nuevo socio para desarrollar durante los próximos 25 años El Medanito, su principal yacimiento de petróleo y gas , un activo en producción ubicado en el departamento Puelén, en el oeste provincial, dentro de la Cuenca Neuquina.

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La Provincia presentó en Buenos Aires las condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2026 , en un road show realizado en el Hotel Alvear Palace ante representantes de empresas, operadores y potenciales inversores. El área tiene una superficie aproximada de 828 km² y durante 2025 aportó cerca del 30% del petróleo y más del 55% del gas producido en La Pampa .

El proceso busca adjudicar una nueva concesión por 25 años , con un esquema en el que el operador privado tendrá el 80% de participación , mientras que Pampetrol S.A.P.E.M. conservará el 20% bajo la figura de una Unión Transitoria.

La convocatoria adquiere especial relevancia porque El Medanito no parte de un proyecto exploratorio: es un activo con producción, infraestructura y décadas de desarrollo . Luego de 34 años de operación, el contrato anterior finalizó el 19 de junio de 2026 y la Provincia resolvió no prorrogarlo para abrir un nuevo proceso competitivo.

Desde entonces, Pampetrol asumió transitoriamente la operación para garantizar la continuidad productiva mientras se completa la licitación. “El Medanito es un activo estratégico para La Pampa y queremos un procedimiento que incentive a más inversión, más producción y más trabajo”, señaló Matías Toso, secretario de Energía y Minería de La Pampa .

El funcionario remarcó que el objetivo es establecer “continuidad, previsibilidad y reglas claras durante los próximos 25 años”, con compromisos concretos de inversión y participación del Estado provincial.

El Medanito llega a esta nueva etapa con 34 años de producción acumulada, pero también con un programa de perforación y workovers que apunta a encontrar nuevos niveles de producción y a evaluar técnicas de recuperación secundaria.

Un activo en producción con 828 km² y 25 años por delante

El Medanito está ubicado a unos 40 kilómetros de Colonia 25 de Mayo y constituye uno de los activos centrales de la actividad hidrocarburífera pampeana.

Su relevancia se explica no sólo por su extensión, de aproximadamente 828 km², sino por su aporte a la producción provincial. Durante 2025 concentró alrededor del 30% del petróleo y más del 55% del gas producido en La Pampa.

La nueva licitación busca precisamente aprovechar esa infraestructura y producción existente para impulsar una segunda etapa de desarrollo.

El futuro concesionario tendrá la responsabilidad de operar el área y ejecutar un programa de inversiones obligatorio, mientras que Pampetrol mantendrá una participación del 20%.

La propuesta ganadora no se definirá únicamente por el mayor desembolso inicial. El esquema de evaluación contempla una fórmula que pondera las inversiones técnicas comprometidas, las regalías ofrecidas, el bono de ingreso y los programas ambientales y sociales.

Cuánto deberán pagar los inversores y qué regalías ofrece La Pampa

Uno de los componentes económicos centrales del proceso es el bono de entrada. El pliego establece una base ofertable de u$s25 millones, aunque fija un piso absoluto de u$s20 millones. El pago se realizará en tres etapas: al momento de la adjudicación, a los seis meses y a los doce meses.

En cuanto a las regalías, la base ofertable parte del 15%, con un piso del 10% y sin tope máximo. La combinación de bono, regalías e inversión comprometida será parte de la fórmula utilizada para determinar la oferta ganadora.

Pero el atractivo para los operadores no está únicamente en las condiciones económicas. La Provincia busca que la nueva concesión implique un incremento concreto de la actividad y la producción.

El plan exige 77 pozos y 70 workovers

El pliego establece compromisos firmes de inversión para los primeros años de la concesión. El nuevo operador deberá ejecutar 77 pozos durante los primeros diez años y realizar 70 workovers durante los primeros tres años.

Además, tendrá que desarrollar pilotos destinados a evaluar alternativas de recuperación secundaria, con el objetivo de determinar el potencial adicional de producción que todavía existe en el área.

La obligación de perforación y reacondicionamiento de pozos busca evitar que la nueva concesión se limite a sostener los niveles actuales de producción.

El objetivo de La Pampa es que la llegada de un nuevo operador se traduzca en más inversión, incorporación de tecnología y recuperación de reservas, aprovechando la infraestructura existente y extendiendo el desarrollo del yacimiento durante un cuarto de siglo.

Pampetrol conservará el 20% del área

El esquema diseñado por la Provincia mantiene una participación directa del Estado a través de Pampetrol, que conservará el 20% de la concesión, mientras que el adjudicatario privado tendrá el 80% y será el operador.

La estructura apunta a combinar la capacidad de inversión y operación de una compañía privada con la presencia estratégica de la empresa energética provincial. “Estamos presentando una oportunidad concreta de inversión en un activo que combina escala, producción, infraestructura existente y un horizonte de 25 años”, destacó Sebastián Lastiri, director ejecutivo de la Agencia I-COMEX La Pampa.

El funcionario también puso el foco en el perfil económico de la provincia y en su búsqueda de atraer capitales privados para el desarrollo de sus recursos.

“Desde I-COMEX queremos que las empresas conozcan La Pampa, una provincia que se diferencia por mantener una política de equilibrio fiscal hace más de 30 años y también por su capacidad para generar condiciones de negocios, atraer capital y construir vínculos de largo plazo con el sector privado”, agregó.

Las petroleras que ya miran El Medanito

El road show realizado en Buenos Aires permitió medir el interés inicial del sector privado por el área. Entre las compañías que participaron de la audiencia informativa estuvieron Tecpetrol, Petróleos Sudamericanos, Capex, PeCom, Grupo Werthein y Quintana Energy, entre otras empresas y actores vinculados con la actividad.

La participación de operadores de distintos perfiles muestra el interés por un activo que combina características que reducen parte del riesgo asociado a los proyectos petroleros de frontera: producción existente, infraestructura instalada, conocimiento geológico acumulado y acceso a la Cuenca Neuquina.

La competencia estará ahora centrada en determinar qué compañía ofrece la combinación más conveniente entre inversión, producción futura, regalías y compromisos ambientales y sociales.

La propuesta combina un bono de entrada de al menos u$s20 millones, regalías desde 10%, una participación estatal del 20%, 77 pozos obligatorios, 70 workovers y una concesión por 25 años.

Data Room y acceso a la información técnica

Para facilitar la evaluación de las ofertas, la Provincia puso en funcionamiento un Data Room con información técnica, ambiental y contractual del área.

Los potenciales inversores pueden acceder a la documentación previa firma de un acuerdo de confidencialidad y también coordinar visitas al yacimiento.

El pliego fue publicado el 3 de julio, mientras que el Data Room quedó habilitado desde el 6 de julio.

El mecanismo busca que las compañías interesadas puedan realizar su propia evaluación del potencial productivo, las instalaciones existentes y las necesidades de inversión antes de presentar sus propuestas.

El cronograma: ofertas en octubre y nueva concesión desde febrero de 2027

El proceso licitatorio tiene como próximo hito el 15 de octubre de 2026, fecha límite para que los interesados formulen consultas sobre el pliego.

La presentación y apertura de ofertas será el 30 de octubre, bajo la modalidad de sobre único.

La Provincia prevé concretar la adjudicación en diciembre de 2026, mientras que la nueva concesión comenzará formalmente el 19 de febrero de 2027.

El proceso se encuentra regulado por la Ley Provincial N° 3.640 y el Decreto N° 1.062/26, con un Pliego de Bases y Condiciones que fue elaborado mediante un proceso institucional que involucró al Poder Ejecutivo provincial, la Legislatura, Pampetrol y el municipio correspondiente al área de influencia.