"La crisis más grave de la historia": estiman que el flujo petrolero del Golfo Pérsico podría demorar 6 meses en volver a la normalidad + Seguir en









Lo advirtió el director ejecutivo de la AIE. Consideró que la situación de conflicto en Medio Oriente perdura, el mundo podría estar enfrentándose a "la crisis más grave de la historia" en el sector energético.

Birol señaló que los políticos y los mercados están subestimando la magnitud de la interrupción, ya que alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas se encuentran, en la práctica, bloqueados en la región. Depositphotos

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el viernes en una entrevista con el Financial Times de que podría llevar hasta 6 meses restablecer los suministros de petróleo y gas procedentes del Golfo Pérsico, y señaló que el mundo se enfrenta a la que podría ser la crisis energética más grave de la historia.

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"Algunos (yacimientos) tardarán 6 meses en volver a estar operativos, otros mucho más", dijo al FT.

Birol señaló que los políticos y los mercados están subestimando la magnitud de la interrupción, ya que alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas se encuentran, en la práctica, bloqueados en la región.