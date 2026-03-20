El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el viernes en una entrevista con el Financial Times de que podría llevar hasta 6 meses restablecer los suministros de petróleo y gas procedentes del Golfo Pérsico, y señaló que el mundo se enfrenta a la que podría ser la crisis energética más grave de la historia.
"La crisis más grave de la historia": estiman que el flujo petrolero del Golfo Pérsico podría demorar 6 meses en volver a la normalidad
Lo advirtió el director ejecutivo de la AIE. Consideró que la situación de conflicto en Medio Oriente perdura, el mundo podría estar enfrentándose a "la crisis más grave de la historia" en el sector energético.
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"Algunos (yacimientos) tardarán 6 meses en volver a estar operativos, otros mucho más", dijo al FT.
Birol señaló que los políticos y los mercados están subestimando la magnitud de la interrupción, ya que alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas se encuentran, en la práctica, bloqueados en la región.
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