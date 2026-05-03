Petróleo y dólares: el efecto de la suba de producción de la OPEP+ en la economía de la Argentina

El reacomodamiento del mercado petrolero global pone a prueba la estrategia energética argentina, entre el alivio de costos y la necesidad de sostener inversiones.

La OPEP+ volvió a mover fichas en un escenario global marcado por la incertidumbre energética. En su primera reunión tras la salida de Emiratos Árabes Unidos , el grupo decidió aumentar sus cuotas de producción en 188.000 barriles diarios a partir de junio, en una señal orientada a sostener la estabilidad del mercado petrolero.

El incremento fue acordado por siete de los principales productores —entre ellos Arabia Saudita y Rusia— y replica decisiones similares adoptadas en los últimos meses. Sin embargo, el dato político más relevante fue otro: el comunicado oficial evitó cualquier mención a la salida de Emiratos, un actor clave dentro del cartel, lo que expone las tensiones internas que atraviesa la organización.

El movimiento de la OPEP+ para aumentar la producción en un contexto de tensiones internas y guerra en Medio Oriente tiene efectos indirectos pero relevantes sobre la economía y el mercado energético argentino.

En primer lugar, el impacto pasa por el precio internacional del crudo. Si la suba de cuotas logra contener o moderar el valor del barril, la Argentina podría beneficiarse en el corto plazo vía menores costos de importación de combustibles y energía, algo clave para un país que todavía necesita complementar su oferta interna, especialmente en momentos de alta demanda estacional. Esto ayudaría a aliviar presiones sobre la balanza comercial energética y, en consecuencia, sobre las reservas.

Sin embargo, el efecto no es lineal. Un precio internacional más bajo también puede afectar los ingresos por exportaciones de petróleo, especialmente desde Vaca Muerta, que se consolidó como uno de los motores del sector. En un escenario con valores bajos, se reduce la rentabilidad de los proyectos y podrían desacelerar inversiones, en un momento donde el país apuesta a aumentar su producción para generar divisas.

Además, el contexto global sigue atravesado por incertidumbre. El conflicto en Medio Oriente y las dificultades en rutas clave como el estrecho de Ormuz pueden generar volatilidad en los precios, más allá de las decisiones de la OPEP. Para Argentina, esto implica un escenario de alta sensibilidad: cualquier salto en el crudo se traslada a costos internos, presiona sobre la inflación y complica la política de subsidios energéticos.

El efecto sobre la inflación y tarifas

En el plano macroeconómico, el precio del petróleo influye directamente sobre la inflación, a través de combustibles y tarifas, y sobre el tipo de cambio, dado su impacto en la demanda de dólares para importación de energía. En un contexto donde el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario, la evolución del crudo es una variable crítica.

La decisión de la OPEP+ puede ofrecer cierto alivio si logra estabilizar precios, pero Argentina sigue expuesta a la volatilidad global. El desafío es aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta para reducir la dependencia externa, sin perder de vista que el país todavía está atado a los vaivenes del mercado energético internacional.