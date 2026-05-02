La OPEP+ acordó un nuevo aumento de producción para junio en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz + Seguir en









El grupo de países productores avanzó con una suba de 188.000 barriles diarios, en una decisión considerada simbólica por el bloqueo del estrecho. La medida llega tras la salida de Emiratos Árabes Unidos de la alianza.

La OPEP+ acordó incrementar su producción desde junio, mientras el mercado petrolero sigue atento a la tensión en el estrecho de Ormuz. NAVCENT

Las principales naciones de la OPEP+ alcanzaron un acuerdo provisional para aplicar en junio un nuevo aumento de sus metas de producción de petróleo, en medio de un escenario global marcado por la tensión en el estrecho de Ormuz y la reciente salida de Emiratos Árabes Unidos del bloque.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según trascendió Bloomberg, siete países encabezados por Arabia Saudita y Rusia sumarían al menos 188.000 barriles diarios de crudo el próximo mes. La decisión, de todos modos, tendría un impacto más político que efectivo sobre la oferta mundial, ya que el bloqueo de Ormuz impide que el crudo pueda salir con normalidad desde el Golfo Pérsico.

La suba llega con el mercado atento al estrecho de Ormuz La medida se produce después de que el grupo resolviera, el mes pasado, un incremento muy por encima de lo previsto por el mercado. En esta ocasión, el ajuste previsto para junio acompaña el proceso gradual de restitución de la producción que había sido interrumpido años atrás y que volvió a ponerse en marcha antes del estallido de la guerra.

Sin embargo, el margen de acción de la OPEP+ aparece condicionado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles para el comercio energético internacional, permanece bloqueado y eso limita la capacidad de los productores del Golfo para llevar sus exportaciones al mercado.

La decisión también se da en un momento de reconfiguración interna dentro de la alianza petrolera. Emiratos Árabes Unidos, que integraba la organización desde hace décadas, abandonó formalmente la OPEP el 28 de abril, luego de años de malestar por las restricciones impuestas a su producción.

EEUU registró récord de exportación de petróleo en medio de la crisis Las exportaciones de crudo de EEUU alcanzaron la semana pasada un nivel sin precedentes, según las cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA), en medio de la escasez de petróleo de Medio Oriente en el mercado. Durante el periodo de siete días que finalizó el 24 de abril, se exportaron 6,4 millones de barriles diarios, frente a menos de 5 millones la semana anterior. Si se suman los productos petrolíferos refinados, el total de las exportaciones asciende a más de 14 millones de barriles al día. En el mismo periodo del año pasado, apenas superaba los 10 millones. Esta salida de petróleo, dado que la producción se mantiene estable en EEUU, ha reducido en 6,2 millones de barriles las reservas del país, mientras que las estratégicas disminuyeron en 7,1 millones de barriles.