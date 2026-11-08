León XIV pidió que la producción de energía y la minería beneficien a las comunidades y cuiden el ambiente

El Papa destacó el potencial energético y minero del país, pero advirtió que su aprovechamiento debe preservar los territorios y mejorar la vida de sus habitantes. El mensaje retomó principios centrales de la encíclica Laudato sí de su antecesor el papa Francisco.

El pedido del papa León XIV no fue un cuestionamiento a la explotación de los recursos naturales. Fue un llamado a que el desarrollo tenga una finalidad humana y social.

El papa León XIV realzó en su mensaje a la Argentina una cuestión que atraviesa buena parte de la agenda económica del país: cómo aprovechar su riqueza natural sin perder de vista el cuidado del ambiente y el bienestar de las personas. Durante el encuentro en el Palacio Libertad y ante el presidente Javier Milei , su gabinete nacional, gobernadores, diputados, senadores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, el Pontífice reconoció el potencial de los recursos naturales argentinos, pero advirtió que su desarrollo debe tener como prioridad a las comunidades y los territorios donde se encuentran.

“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo” , afirmó.

Y planteó una definición que interpela directamente a los sectores energético y minero: “Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo de sus territorios” .

La referencia tiene una dimensión particular en un país que cuenta con petróleo y gas, recursos hidroeléctricos, energía nuclear y renovable, y minerales como litio, oro y plata , además de proyectos de cobre que buscan avanzar hacia la producción.

Se trata de actividades que pueden movilizar inversiones, generar exportaciones, empleo y desarrollo de proveedores, pero que también requieren infraestructura, agua, energía, controles ambientales y una relación sostenida con las poblaciones cercanas a las operaciones. De hecho, en las próximas horas León XIV mantendrá un encuentro cara a cara con los principales empresarios del país, entre los cuales figuran muchos dedicados a la activadad energética y minera.

El mensaje fue pronunciado ante una representación amplia de la dirigencia criolla, con funcionarios nacionales, gobernadores de las distintas provincias -tanto productoras de energía y minerales como aquellas cuya matriz económica no está vinculada directamente con esas actividades-, legisladores, y representantes sociales, entre los cuales, también había ambientalistas, según pudo saber Energy Report.

León XIV amplió su reflexión más allá de la cuestión ambiental y vinculó el desarrollo de los recursos con los cambios tecnológicos y las responsabilidades que implica su utilización. “Avances tecnológicos abren a su vez posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la inteligencia artificial”, señaló. Mencionó su impacto potencial en la medicina, la educación, la producción y la investigación, y remarcó que las decisiones sobre su aplicación deben contemplar sus consecuencias. “El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”, sostuvo.

Algunos de los gobernadores presentes fueron Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Mariano Orrego (San Juan), Carlos Sadir (jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros.

También llamó a mirar el desarrollo argentino desde una perspectiva regional. Recordó que los grandes ríos y los ecosistemas atraviesan fronteras, al igual que los flujos de energía, alimentos, conocimiento y personas. “Pensar el futuro de Argentina lleva también, por ello, a mirar hacia los pueblos con los que comparte este continente”, expresó. Y advirtió que “los ecosistemas se prolongan de un país a otro” y que la energía, los alimentos, el conocimiento y los movimientos de las personas generan relaciones que exceden las fronteras nacionales.

El Papa sostuvo que pensar el futuro argentino requiere mirar también a los países vecinos y reconocer que América del Sur comparte una importante riqueza humana y natural, además de vínculos históricos y culturales. Y consideró que la Argentina puede aportar su experiencia y sus capacidades a una agenda regional de desarrollo y cooperación. “Fortalecer los espacios de encuentro y de colaboración es una manera de asumir juntos las responsabilidades que ningún país puede afrontar por separado”, remarcó.

En el tramo final de su mensaje, el Pontífice también advirtió sobre amenazas que afectan la convivencia y desvían recursos necesarios para el desarrollo. Mencionó el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción. Son problemas que, según dijo, además de sus consecuencias sociales e institucionales, pueden comprometer la capacidad de los Estados para garantizar controles, transparencia y políticas orientadas al bien común, recalcó.

El antecedente de Francisco: producción, controles y participación de las comunidades

Las palabras de León XIV remitieron a uno de los ejes centrales del pontificado de Francisco: la necesidad de abordar la cuestión ambiental sin separarla de la realidad económica y social. En su encíclica Laudato si’, publicada en 2015 y dedicada al cuidado de la casa común, el fallecido Papa había planteado que no existen dos crisis independientes, una ambiental y otra social, sino una sola crisis socioambiental. Desde esa mirada, el desarrollo productivo no puede evaluarse únicamente por su rentabilidad o por el volumen de recursos que genera, sino también por sus consecuencias sobre las personas, las comunidades y los ecosistemas.

Francisco no redujo su planteo a una oposición entre actividad económica y protección ambiental. Por el contrario, dedicó varios pasajes de la encíclica a explicar qué condiciones deberían cumplir los proyectos productivos para ser compatibles con el desarrollo integral. En el apartado sobre transparencia en los procesos de decisión, fue especialmente claro: “Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo”. Según escribió Jorge Bergoglio, debe incorporarse desde el comienzo, con un enfoque interdisciplinario, transparente e independiente de presiones económicas o políticas.

Sínodo por la Amazonía. El papa Francisco con pueblos originarios al inaugurar la asamblea dedicada a explorar formas de adaptar el catolicismo a la región.

El planteo también incluía una dimensión social y laboral. Francisco pidió que las evaluaciones contemplen las condiciones de trabajo, los posibles efectos sobre la salud de las personas, la economía local y la seguridad. Y estableció que los habitantes de las zonas donde se desarrollan los proyectos deben tener un lugar privilegiado en las discusiones. “La participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades”, señaló en Laudato si’. Esa participación, agregó, no debe limitarse a la decisión inicial, sino que debe incluir acciones de seguimiento y monitoreo constante.

La definición resulta especialmente relevante para la minería y la energía, actividades que suelen desarrollarse en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, con condiciones geográficas y climáticas particulares y, en muchos casos, cerca de comunidades rurales y pueblos originarios. La construcción de una mina, una planta de procesamiento, un parque renovable, una central o una infraestructura de transporte energético modifica el territorio y demanda una evaluación que no termina con la aprobación inicial de un estudio ambiental. El seguimiento de los impactos, la transparencia de la información y la participación de las poblaciones locales forman parte de ese proceso.

En otro pasaje, Francisco también había definido el papel que les corresponde a los Estados. En el punto 177 de la encíclica sostuvo que es una función impostergable de cada gobierno “planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio”. Enumeró como herramientas necesarias la previsión, la precaución, las regulaciones adecuadas, la vigilancia del cumplimiento de las normas y el control operativo de los efectos no deseados de los procesos productivos. Y vinculó esa responsabilidad con una idea de largo plazo: “La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”.

En su encíclica Laudato Sí, jorge Bergoglio había reconocido la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía menos contaminantes y de mejorar la eficiencia.

La encíclica también llamó a evaluar los riesgos y beneficios de cada emprendimiento. En el punto 184, Francisco sostuvo que, ante posibles riesgos ambientales que puedan afectar el bien común presente y futuro, las decisiones deben basarse en una comparación entre los riesgos y los beneficios de las alternativas disponibles. Francisco propuso así una serie de preguntas para analizar si un proyecto contribuye al desarrollo integral: qué busca, dónde se realiza, para quién, cuáles son sus riesgos, qué costos implica y quién debe asumirlos. Allí hizo una advertencia especial sobre el agua, a la que definió como un recurso escaso e indispensable y un derecho fundamental.

En materia energética, Francisco había reconocido la necesidad de avanzar hacia fuentes menos contaminantes y de mejorar la eficiencia. En el punto 165 de Laudato si’ planteó que las tecnologías basadas en combustibles fósiles muy contaminantes debían ser reemplazadas progresivamente y sin demora, aunque también consideró legítimo recurrir a alternativas menos perjudiciales o soluciones transitorias mientras no existiera un desarrollo suficiente de las energías renovables. Su enfoque no proponía desconocer las necesidades energéticas de las sociedades, sino avanzar en una transición que contemplara sus costos y responsabilidades.

También destacó el potencial de las iniciativas locales de energías renovables, capaces de contribuir al autoabastecimiento y generar excedentes para su comercialización. En ese sentido, señaló que las comunidades pueden desempeñar un papel activo en el cuidado de sus territorios y reclamó normativas, procedimientos y controles más rigurosos. “Si los ciudadanos no controlan al poder político —nacional, regional y municipal—, tampoco es posible un control de los daños ambientales”, escribió.

Una advertencia para las provincias y los proyectos productivos

La intervención de León XIV en el Palacio Libertad recuperó esa mirada integral y la trasladó a la realidad argentina. Su reconocimiento de la riqueza natural del país llegó en un momento en el que la energía y la minería ocupan un lugar cada vez más importante en las perspectivas de inversión, exportación y generación de divisas. Vaca Muerta, los proyectos de litio del NOA, las iniciativas de cobre en San Juan y otras provincias, la producción de oro y plata, las centrales hidroeléctricas y nucleares y el desarrollo de las energías renovables forman parte de una agenda que involucra a distintas jurisdicciones y que puede tener efectos mucho más allá de los lugares donde se extraen los recursos o se genera electricidad.

El mensaje también pone el foco en cómo se distribuyen los beneficios de esa actividad. La llegada de inversiones puede traducirse en empleo directo e indirecto, contratación de empresas locales, obras de infraestructura, capacitación y mayores ingresos para las provincias. Pero esa posibilidad requiere que los proyectos se integren a las economías regionales, generen oportunidades para las comunidades cercanas y contemplen los impactos que producen sobre el agua, el suelo, la biodiversidad y las condiciones de vida.

El mensaje del Sumo Pontífice pone el foco en cómo se distribuyen los beneficios de las actividades extrativistas, como la producción de litio en la Puna.

Según se puede advertir, la advertencia del Papa no fue un cuestionamiento a la explotación de los recursos naturales ni una invitación a renunciar a las oportunidades productivas. Fue un llamado a que el desarrollo tenga una finalidad humana y social, y a que las decisiones sobre el territorio no se tomen al margen de quienes lo habitan.

La referencia a una ecología que una el cuidado de la creación con el de las personas recupera el núcleo de Laudato si’: la actividad económica y la protección ambiental no deberían pensarse como objetivos enfrentados, sino como dimensiones que deben integrarse bajo criterios de responsabilidad, transparencia y bien común.

El discurso de León XIV deja una pregunta concreta: cómo hacer para que esa riqueza no se agote en la extracción o en los ingresos que genera, sino que contribuya a mejorar la vida de las comunidades y preserve las condiciones que permiten seguir habitando y trabajando en esos territorios.