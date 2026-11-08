León XIV, sobre el aborto: "Nuestra responsabilidad comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes" + Agregar ámbito en









En su primer discurso en Argentina, el Pontífice se refirió a la dignidad de quienes todavía no nacieron y también habló sobre discapacidad, educación y trabajo.

León XIV sobre el aborto: "Nuestra responsabilidad comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes".

El papa León XIV hizo una referencia a la defensa de la vida desde la gestación durante su primer discurso en Argentina, en el encuentro que encabezó este domingo en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil. El Pontífice llamó a reconocer la dignidad de quienes todavía no nacieron y sostuvo que la responsabilidad hacia las generaciones futuras comienza desde los primeros instantes de la vida.

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"¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad", planteó León XIV. Luego afirmó: "Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural".

El mensaje se inscribe en la postura histórica de la Iglesia católica contra el aborto, que sostiene que la vida humana debe ser protegida desde la concepción. En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, el propio León XIV reafirmó que el derecho a la vida comienza en la concepción y se extiende hasta su fin natural. En ese documento, incluyó al aborto provocado entre las decisiones que la Iglesia considera gravemente ilícitas.

En su primer discurso en Argentina, el Pontífice se refirió a la dignidad de quienes todavía no nacieron y también habló sobre discapacidad, educación y trabajo. Vatican News La referencia adquiere especial relevancia en Argentina, donde rige la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020. La norma reconoce el derecho a acceder a la práctica hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fuera de ese plazo, contempla las situaciones de embarazo producto de una violación o cuando está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

El discurso de Leon XIV, no mencionó la legislación argentina, sino que estuvo centrado en la dignidad de la vida desde sus primeros instantes y en la responsabilidad de las sociedades frente a las próximas generaciones.

Discapacidad, educación y trabajo: los otros ejes del discurso de León XIV El Pontífice extendió su reflexión sobre la dignidad humana a las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia y discapacidad. "La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", afirmó. Y agregó: "Corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir". En otro tramo de su intervención, León XIV se refirió a la situación económica y las oportunidades laborales. Ante Milei y las autoridades nacionales, sostuvo que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". También destacó la importancia de poder vivir del propio trabajo y pidió favorecer las condiciones que permitan generar empleo y ampliar las oportunidades. En ese sentido, mencionó especialmente a las familias que atraviesan situaciones de incertidumbre, a quienes buscan trabajo y a quienes, pese a tenerlo, no logran cubrir las necesidades de sus hogares. Por último, advirtió sobre la falta de oportunidades para los jóvenes y la emigración. "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", expresó. Para revertir esa situación, pidió fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

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