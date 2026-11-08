Seguí en vivo el vuelo del avión del papa León XIV a la Argentina + Agregar ámbito en









Aerolíneas Argentinas organizó cinco servicios especiales para conectar Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima durante la gira papal.

León XIV realiza una gira por Sudamérica que incluye Uruguay, Argentina y Perú. Vatican Media

El papa León XIV llegará este domingo por la tarde a Buenos Aires, luego de completar su agenda en Uruguay. El Pontífice viajará desde Montevideo en un avión de Aerolíneas Argentinas, que organizó un operativo especial para acompañar los traslados de la comitiva durante su visita al país y el resto de su recorrido sudamericano.

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El vuelo que trasladará al Papa será el AR1091, operado con un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD. La partida desde Montevideo está prevista para las 15:30 y el arribo al Aeroparque Jorge Newbery para las 16:25. El recorrido de la aeronave se puede seguir en vivo a través de https://www.flightaware.com/live/flight/ARG1091. En paralelo, otro avión de la compañía trasladará el equipaje de la comitiva.

El operativo de Aerolíneas Argentinas para la visita papal La aerolínea de bandera dispuso cinco vuelos especiales para cubrir los desplazamientos vinculados con la gira de León XIV, que se desarrolla entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El esquema contempla conexiones entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con tres tipos de aeronaves: Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

El segundo servicio de este domingo será el AR1093, que despegará de Montevideo a las 16 y llegará a Aeroparque a las 16:55. A diferencia del vuelo que transportará al Pontífice, esta aeronave será un Boeing 737 carguero y estará destinada al traslado del equipaje de la comitiva.

Aerolíneas Argentinas dispuso cinco vuelos especiales para los traslados de la comitiva papal. El cronograma continuará el martes 10 de noviembre, cuando el Papa se traslade a Córdoba. Para ese recorrido, el vuelo AR1094 partirá desde Aeroparque a las 7:30 y aterrizará en la provincia a las 9. El regreso a Buenos Aires está previsto para la tarde, mediante el servicio AR1095, que despegará a las 17 y llegará a las 18:20. Ambos trayectos serán operados con Boeing 737 MAX 8.

El último tramo del operativo tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre. Ese día, el vuelo AR1096 saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14 y llegará a Lima a las 16:50, según el horario local de Perú. Para ese traslado se utilizará un Airbus A330-200. La agenda de León XIV en Argentina El cronograma contempla encuentros con autoridades, referentes de distintos sectores y fieles, además de misas y celebraciones multitudinarias. Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con las autoridades León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales. 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. 17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en Casa Rosada. 17:50: encuentro con el Presidente de la República.

encuentro con el Presidente de la República. 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. 09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal. Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes Córdoba será el eje del tercer día de la visita de León XIV. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes. 07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba. 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país. 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. 14:00: partida en avión hacia Lima, Perú.