Todas las fotos de la llegada de León XIV a la Argentina

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El Pontífice aterrizó en Aeroparque, donde fue recibido por Javier Milei, para iniciar una visita de cuatro días. Es el primer Papa que llega al país desde 1987.

León XIV arribó a Argentina para una visita apostólica de cuatro días. Mariano Fuchila

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y comenzó una histórica visita apostólica de cuatro días, la primera de un pontífice al país en 39 años. El Santo Padre aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el nuncio apostólico Michael Wallace Banach y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

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Tras su arribo, el Papa se trasladará a la Plaza San Martín para rendir homenaje ante el monumento al Libertador, antes de acudir a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro privado con Milei. Posteriormente, encabezará su primer acto público formal en el Palacio Libertad, con un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

La agenda continuará este lunes con actividades en Claypole y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el martes viajará a Córdoba y el miércoles encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján, antes de partir rumbo a Perú. La visita tiene especial significado por tratarse de la tierra natal de su antecesor, el papa Francisco, y por ser la primera desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

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