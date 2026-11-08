El Palacio Libertad recibió a León XIV: Javier Milei, Victoria Villarruel y gobernadores, en una misma convocatoria Por Liliana Franco + Agregar ámbito en









El Pontífice encabezó este domingo un encuentro con autoridades, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. Fue uno de los momentos institucionales centrales de su primera jornada en el país.

El Papa León XIV encabezó un encuentro institucional clave en el Palacio Libertad con autoridades y sociedad civil.

La visita del papa León XIV al Palacio Libertad tuvo este domingo uno de los momentos de mayor relevancia institucional luego de su llegada a la Argentina. A las 18.30, el Pontífice encabezó un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, en una convocatoria que reunió a buena parte de la dirigencia política y de los principales referentes institucionales del país. El acto tuvo como punto culminante el primer discurso del Santo Padre en el país y las palabras del presidente Javier Milei, en una jornada que también incluyó una reunión privada entre ambos en la Casa Rosada.

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La convocatoria adquirió una dimensión política particular por la presencia de Victoria Villarruel, los gobernadores de las distintas provincias, legisladores, empresarios, integrantes de la Corte Suprema y representantes de los distintos poderes del Estado. Entre los presentes, también estuvo el expresidente Mauricio Macri, único exjefe de Estado invitado al encuentro con el Santo Padre.

La vicepresidenta, distanciada del mandatario y ausente de buena parte de las actividades oficiales del Gobierno, estuvo entre los invitados a la recepción y se sentó en la primera fila, frente al primer mandatario que compartió el escenario con león XIV. También fueron convocados dirigentes de distintos espacios políticos, en una composición que busca reflejar la pluralidad institucional del país, más allá de las diferencias y tensiones que atraviesan a la política argentina.

El asesor presidencial Santiago Caputo en el Palacio Libertad. El encuentro se inscribe en una visita que la Iglesia concibe, ante todo, como pastoral, pero que inevitablemente tendrá una dimensión política por la relevancia de sus interlocutores y el escenario en el que se desarrolla.

Para Milei, fue además la oportunidad de compartir un acto de alcance internacional con el jefe de la Iglesia católica, en un momento en que la presencia de León XIV representa un acontecimiento de enorme trascendencia para la Argentina. El discurso papal fue transmitido en cadena nacional y seguido con especial atención por el contenido de sus referencias al país, a la convivencia democrática y a los desafíos sociales.

Una convocatoria atravesada por las diferencias políticas El Palacio Libertad funcionó así como escenario de una imagen institucional que, al menos durante unas horas, reunió en un mismo espacio a dirigentes que mantienen profundas diferencias políticas. La presencia de gobernadores opositores, funcionarios nacionales, representantes parlamentarios y autoridades judiciales le dio al encuentro una dimensión que excede el protocolo diplomático. La actividad cerró así la primera jornada de León XIV en la Argentina, luego de su llegada a Aeroparque, el homenaje al general José de San Martín en Plaza San Martín y la recepción oficial en Casa Rosada. Desde allí, el Pontífice continuará una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros sociales y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su paso por el Palacio Libertad marcó, sin embargo, el primer gran mensaje público de una visita que moviliza expectativas tanto dentro de la Iglesia como en el conjunto de la dirigencia argentina.