El Pontífice habló en el Palacio Libertad ante el Presidente y representantes de distintos sectores. También evocó el legado de Francisco y llamó a fortalecer la convivencia democrática y la cooperación regional.

Leon XIV en Argentina, con un mensaje elíptico al Gobierno: universidades, discapacidad y una "economía al servicio de las personas".

El papa León XIV pronunció su primer discurso en Argentina durante su intervención en el Palacio Libertad ante Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático . En el acto transmitido por cadena nacional, el Pontífice recordó a su antecesor Francisco y dejó definiciones sobre el ejercicio del poder, la economía, el trabajo, la educación, la corrupción y el cuidado de los recursos naturales.

Al referirse a su llegada al país, León XIV destacó el significado especial de visitar la tierra natal de su antecesor. " Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió ", expresó.

Luego agregó: " Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso ". Y afirmó: " Vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia ".

En este sentido, León XIV retomó el concepto de cuidado de la casa común , que Francisco desarrolló en su encíclica Laudato si’ (2015), dedicada a la protección del ambiente. La referencia apareció cuando llamó a preservar los bienes materiales y espirituales que cada generación recibe y transmite a las siguientes.

Por otro lado, también destacó la proyección internacional de la cultura nacional: " Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras ". En ese marco, mencionó el Martín Fierro, de José Hernández, las páginas de Jorge Luis Borges y el tango, al que describió como " nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas ".

El Pontífice encabezó un encuentro con Javier Milei en el Palacio Libertad, donde pronunció su primer discurso en el país.

Además, el Pontífice llamó a preservar la convivencia democrática y el respeto por las diferencias. "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino", sostuvo.

El mensaje de León XIV sobre el ejercicio del poder y la economía

Ante el presidente Milei y las autoridades nacionales, el Pontífice se refirió a las responsabilidades de quienes ejercen cargos públicos. "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", afirmó.

En este contexto, uno de los ejes principales del discurso estuvo puesto en la situación económica y las oportunidades laborales. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sostuvo.

El Pontífice destacó la importancia de "vivir del propio trabajo" porque "permite sustentar a los suyos". También pidió favorecer aquello que "abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades".

El Papa mencionó especialmente a las familias que afrontan situaciones de incertidumbre, a quienes buscan empleo, a los adultos mayores y a las personas que, aun teniendo trabajo, tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares.

Además, advirtió sobre la emigración juvenil y la falta de oportunidades para desarrollar proyectos de vida en el país. "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", afirmó.

Para revertir esa situación, señaló que es necesario "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

El cuidado de los recursos naturales y las generaciones futuras

Otro de los puntos del mensaje estuvo vinculado con los recursos naturales y su aprovechamiento. El Pontífice destacó que "Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural" y mencionó sus campos, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y ecosistemas como oportunidades de desarrollo.

"Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas", afirmó. También pidió que el aprovechamiento de esos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios.

Al mismo tiempo, llamó a contemplar a las generaciones futuras y a reconocer su dignidad. "Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural", expresó.

También se refirió a las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia y discapacidad. "Corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir", señaló.

León XIV también llamó a fortalecer la cooperación regional y los vínculos entre los países de América del Sur. "Fortalecer los espacios de encuentro y de colaboración es una manera de asumir juntos las responsabilidades que ningún país puede afrontar por separado", afirmó.

A su vez, alertó sobre el impacto del crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción. "Frente a estas realidades, son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones", sostuvo. En ese marco, advirtió que "la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

Antes de concluir su discurso, León XIV retomó unas palabras de su antecesor, el papa Francisco, y expresó un mensaje dirigido a los argentinos: "Que el Señor los haga crecer como pueblo". Luego cerró con una bendición para el país: "Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes".

Cómo sigue la agenda de León XIV en Argentina

Tras finalizar su actividad en el Palacio Libertad, el Papa retomará su agenda este lunes con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Luego celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.