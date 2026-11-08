Todo el arco político celebró la llegada del papa León XIV y destacó su mensaje de fraternidad

Milei, Kicillof, Llaryora, Pullaro y Massa celebraron la llegada del Pontífice. Las publicaciones hicieron eje en la esperanza, el encuentro y la vigencia del legado de Francisco.

La llegada del papa León XIV a la Argentina generó una serie de reacciones entre los principales referentes políticos, que expresaron su bienvenida al Pontífice y destacaron el significado de su visita apostólica. El presidente Javier Milei , quien fue el encargado de recibirlo, publicó una fotografía y un video del momento en que lo recibió, acompañados por un: “Bienvenido” .

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , calificó el acontecimiento como el inicio de un recorrido histórico y emocionante para el país. También recordó que hacía casi 40 años que un Papa no visitaba la Argentina y definió la jornada como un “hecho histórico” . La funcionaria compartió la recepción junto al Presidente y el Gabinete nacional.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también expresó su bienvenida al Pontífice y calificó su llegada como un momento histórico para la Ciudad de Buenos Aires. “La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico , único en la vida de nuestra Ciudad”, sostuvo. Además entregó la Llave de la Ciudad y lo distinguió como Visitante Ilustre.

Hoy vivimos el inicio de un recorrido histórico y emocionante para la Argentina. Recibimos al Papa León XIV junto al Presidente @JMilei y al Gabinete Nacional. Hacía casi 40 años que un Papa no visitaba nuestro país. ¡Hecho HISTÓRICO! pic.twitter.com/VdU2E2cCr2

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , manifestó su alegría por la llegada del Santo Padre y sostuvo que su presencia representa un mensaje de fe, paz, fraternidad y encuentro . Además, expresó que la provincia lo espera con los brazos abiertos y el corazón lleno de júbilo, en referencia al acontecimiento que, según afirmó, quedará en la historia de Córdoba y de la Argentina.

Bienvenido, Papa León XIV! La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico, único en la vida de nuestra Ciudad. Junto a María Belén y Vito, tuvimos el honor de entregarle la Llave de la Ciudad y distinguirlo como Visitante Ilustre. pic.twitter.com/dxSDAwctSv

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le dio la bienvenida al Papa en nombre de millones de bonaerenses y destacó el mensaje contra la indiferencia, el individualismo y cualquier forma de crueldad. En otra publicación, retomó la consigna “Vayan y anuncien” para convocar a escuchar a quienes no tienen voz, abrazar las diferencias y construir puentes.

EL PAPA YA ESTÁ EN LA ARGENTINA Hoy es un día de enorme alegría y esperanza para todos los argentinos. Le damos la bienvenida al Papa León XIV, que comienza su viaje apostólico por nuestro país, con un mensaje de fe, paz, fraternidad y encuentro. Ya está en suelo… pic.twitter.com/KUm1wdSd7V

Kicillof también subrayó la presencia de Francisco y la vigencia de su legado durante el encuentro, al considerar que recibir a León XIV constituye una manera de rendirle homenaje y renovar su llamado a la fraternidad, la solidaridad y la comunidad. En ese sentido, planteó que la visita pastoral puede representar una oportunidad para sanar heridas y recordar que la fraternidad es una tarea cotidiana.

¡Bienvenido a la Argentina, Papa León XIV!



Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita. El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza.

En la Provincia de Buenos Aires abrazamos… — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 8, 2026

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maxi Ferraro también celebró la llegada de León XIV y retomó las consignas “Bienvenidos todos” y “Vayan y anuncien”. En su mensaje, llamó a abrir las puertas y el corazón, tender los brazos y reconocer que nadie debería sentirse afuera, en un contexto en el que, según planteó, las divisiones parecen alejar cada vez más a la sociedad. Además, destacó la necesidad de escuchar a quienes no tienen voz, abrazar las diferencias y construir puentes donde otros levantan muros.

Ferraro también hizo referencia a Francisco y la vigencia de su legado, y consideró que recibir al nuevo Pontífice es una manera de renovar su llamado a la fraternidad, la solidaridad y el encuentro. En ese sentido, expresó que la visita pastoral puede ser una oportunidad para recuperar el sentido de comunidad, sanar heridas y recordar que la fraternidad constituye una tarea cotidiana.

BIENVENIDO PAPA LEÓN XIV



“Bienvenidos todos”. Abrir las puertas y nuestro corazón, tender los brazos y entender que nadie debería sentirse afuera, que nadie sobra. Que hay lugar para todos, para cada uno, con su historia, sus diferencias y su manera de sentir y de vivir. En… pic.twitter.com/QDFBILyFDl — maxi ferraro (@maxiferraro) November 8, 2026

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también recuperó el legado del pontífice argentino y recordó el pedido de reconciliación entre los argentinos que había formulado Juan Pablo II en Rosario en 1987. Al evocar a Francisco, destacó su enseñanza de que “nadie se salva solo” y su acompañamiento a la provincia en momentos difíciles.

Pullaro sostuvo que León XIV llega a la tierra de Francisco con un mensaje de inclusión y encuentro, y convocó a cuidar a quienes más lo necesitan y no dejar a nadie afuera. “Vayamos y anunciemos”, expresó al cerrar su publicación, en la que dio la bienvenida al Santo Padre desde Santa Fe.

El 11 de abril de 1987, Juan Pablo II nos pedía en Rosario algo que todavía resuena: reconciliarnos entre argentinos. Hacía poco tiempo habíamos pasado una de las épocas mas trágicas de la historia de nuestro país.



Pasaron casi 40 años. En el medio, un santafesino por adopción… https://t.co/8godfLkiLD — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 8, 2026

El exministro de Economía Sergio Massa también celebró la llegada del Papa y compartió un fragmento de su mensaje sobre el desarrollo económico. En particular, destacó que la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias, pero deben traducirse en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos.

¡Bienvenido a la Argentina León XIV!



“La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica -tanto pública como privada- son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a… pic.twitter.com/ui2BpMJcvK — Sergio Massa (@SergioMassa) November 8, 2026

En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó dos fotografías junto a integrantes del Gabinete nacional. En una apareció con Carlos Presti, Santiago Caputo y Diego Santilli; en la otra, con Martín Menem, Mario Lugones y Federico Sturzenegger. Ambas imágenes estuvieron acompañadas por la frase “esperando al Santo Padre”.