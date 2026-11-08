La llegada del papa León XIV a la Argentina generó una serie de reacciones entre los principales referentes políticos, que expresaron su bienvenida al Pontífice y destacaron el significado de su visita apostólica. El presidente Javier Milei, quien fue el encargado de recibirlo, publicó una fotografía y un video del momento en que lo recibió, acompañados por un: “Bienvenido”.
Todo el arco político celebró la llegada del papa León XIV y destacó su mensaje de fraternidad
Milei, Kicillof, Llaryora, Pullaro y Massa celebraron la llegada del Pontífice. Las publicaciones hicieron eje en la esperanza, el encuentro y la vigencia del legado de Francisco.
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En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el acontecimiento como el inicio de un recorrido histórico y emocionante para el país. También recordó que hacía casi 40 años que un Papa no visitaba la Argentina y definió la jornada como un “hecho histórico”. La funcionaria compartió la recepción junto al Presidente y el Gabinete nacional.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también expresó su bienvenida al Pontífice y calificó su llegada como un momento histórico para la Ciudad de Buenos Aires. “La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico, único en la vida de nuestra Ciudad”, sostuvo. Además entregó la Llave de la Ciudad y lo distinguió como Visitante Ilustre.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su alegría por la llegada del Santo Padre y sostuvo que su presencia representa un mensaje de fe, paz, fraternidad y encuentro. Además, expresó que la provincia lo espera con los brazos abiertos y el corazón lleno de júbilo, en referencia al acontecimiento que, según afirmó, quedará en la historia de Córdoba y de la Argentina.
Las referencias a Francisco y el llamado a la fraternidad
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le dio la bienvenida al Papa en nombre de millones de bonaerenses y destacó el mensaje contra la indiferencia, el individualismo y cualquier forma de crueldad. En otra publicación, retomó la consigna “Vayan y anuncien” para convocar a escuchar a quienes no tienen voz, abrazar las diferencias y construir puentes.
Kicillof también subrayó la presencia de Francisco y la vigencia de su legado durante el encuentro, al considerar que recibir a León XIV constituye una manera de rendirle homenaje y renovar su llamado a la fraternidad, la solidaridad y la comunidad. En ese sentido, planteó que la visita pastoral puede representar una oportunidad para sanar heridas y recordar que la fraternidad es una tarea cotidiana.
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maxi Ferraro también celebró la llegada de León XIV y retomó las consignas “Bienvenidos todos” y “Vayan y anuncien”. En su mensaje, llamó a abrir las puertas y el corazón, tender los brazos y reconocer que nadie debería sentirse afuera, en un contexto en el que, según planteó, las divisiones parecen alejar cada vez más a la sociedad. Además, destacó la necesidad de escuchar a quienes no tienen voz, abrazar las diferencias y construir puentes donde otros levantan muros.
Ferraro también hizo referencia a Francisco y la vigencia de su legado, y consideró que recibir al nuevo Pontífice es una manera de renovar su llamado a la fraternidad, la solidaridad y el encuentro. En ese sentido, expresó que la visita pastoral puede ser una oportunidad para recuperar el sentido de comunidad, sanar heridas y recordar que la fraternidad constituye una tarea cotidiana.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también recuperó el legado del pontífice argentino y recordó el pedido de reconciliación entre los argentinos que había formulado Juan Pablo II en Rosario en 1987. Al evocar a Francisco, destacó su enseñanza de que “nadie se salva solo” y su acompañamiento a la provincia en momentos difíciles.
Pullaro sostuvo que León XIV llega a la tierra de Francisco con un mensaje de inclusión y encuentro, y convocó a cuidar a quienes más lo necesitan y no dejar a nadie afuera. “Vayamos y anunciemos”, expresó al cerrar su publicación, en la que dio la bienvenida al Santo Padre desde Santa Fe.
El exministro de Economía Sergio Massa también celebró la llegada del Papa y compartió un fragmento de su mensaje sobre el desarrollo económico. En particular, destacó que la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias, pero deben traducirse en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos.
En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó dos fotografías junto a integrantes del Gabinete nacional. En una apareció con Carlos Presti, Santiago Caputo y Diego Santilli; en la otra, con Martín Menem, Mario Lugones y Federico Sturzenegger. Ambas imágenes estuvieron acompañadas por la frase “esperando al Santo Padre”.